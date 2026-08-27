「IKEA收納行動車」全台巡迴中！把購物狂、收藏家臥室收納搬上街頭

你的臥室是否也有一張椅子堆著衣服山？心愛的收藏不知如何好好收納？IKEA宜家家居把收納靈感搬上「IKEA收納行動車」，以「為愛留好空間」為概念，在不到5坪的車內空間打造「收得下你的失心瘋」與「收得下你的熱愛」兩大臥室收納空間，從購物狂上百件衣物、配件及彩妝保養品，到收藏家的黑膠、書籍、玩偶等超過百件心愛收藏，透過IKEA收納家具家飾與配件，示範大量物品如何收納與展示，讓收納不只是斷捨離，喜愛的物件都能被好好留下。

「IKEA收納行動車」即日起至11月2日全台巡迴，平日可在北、中、南街道與IKEA附近看到它的身影，巡迴期間也將於華山1914文化創意產業園區、IKEA新莊店、IKEA台中店、PARK2草悟廣場及高雄夢時代定點開放消費者上車體驗，邀請大家打開櫃子、抽屜，體驗各種驚喜互動，發現更多收納巧思與趣味彩蛋。此外，9月16日前宜家卡卡友只要與「IKEA收納行動車」合照（車內、車外皆可），即可至IKEA各店（不含新竹訂購取貨中心、嘉義城市店及快閃店）免費兌換一次扭蛋代幣，人人有獎，有機會把RÅSKOG推車、SKÅDIS收納壁板等收納好禮帶回家。活動詳情請見IKEA官網公告。

「收得下你的失心瘋」主題空間把購物愛好者的夢幻臥室搬上「IKEA收納行動車」，巧妙運用PAX系統衣櫃，多種尺寸櫃框、門板與內裝配件，可依照不同衣物、包包與配件需求彈性配置；再搭配KOMPLEMENT外拉式吊褲架集中收納各式褲款，輕輕一拉就能一目瞭然、方便拿取；飾品、小配件可利用KOMPLEMENT外拉式收納盤附隔盤分格整理，再搭配SKUBB儲物盒能輕鬆將物品分門別類。化妝桌下方的ALEX抽屜櫃則收納滿滿彩妝保養品，搭配不同尺寸的收納盒分區整理，例如以UPPDATERA收納盒可讓上百片面膜在抽屜中整齊排列。

來到一旁的魔鏡互動區，別錯過ALEX抽屜櫃內藏的驚喜，拉開不同抽屜除了可以看見各種分隔收納巧思，上方的「魔鏡」還會跳出不同趣味對話，告訴大家誰才是世界上最美最帥氣的人；仔細探索還會發現桌上擺滿BLÅHAJ鯊魚的甜蜜合照，原來這間夢幻臥室的主人就是鯊魚夫妻！

「收得下你的熱愛」主題空間以收藏家的臥室為靈感，在有限空間裡，將超過百件收藏與日常用品依照不同需求分類收納、靈活展示。首先運用KALLAX層架組陳列大量書籍與各式收藏品，搭配內嵌式抽屜或DRÖNA收納盒也能將各式雜物整齊收進櫃內，並可依需求靈活調整收納方式；牆面大面積運用EKET收納櫃，可依照空間與收藏需求自由組合，錯落排列讓收納櫃本身就是空間亮點；RÅSKOG推車以三層設計分類放置常用物品，並可跟著生活需求一起移動，側面再搭配SKÅDIS收納壁板與多元配件展示照片與收藏小物；不想露在外面的生活用品，則透過RÅDMANSÖ三抽抽屜櫃分類收好，讓視覺保持俐落。

吸睛的鏡面天花板，讓滿屋收藏直接變身拍照背景；房內更藏著「追星」彩蛋，從黑膠、遊戲片到書籍，都能發現收藏家追的「星」就是DJUNGELSKOG猩猩。

不想露在外面的生活用品，可透過RÅDMANSÖ三抽抽屜櫃分類收好，讓視覺保持俐落。圖／IKEA提供

「收得下你的熱愛」主題空間以收藏家的臥室為靈感，在有限空間裡，將超過百件收藏與日常用品依照不同需求分類收納、靈活展示。圖／IKEA提供

「IKEA收納行動車」即日起至11月2日全台巡迴，平日可在北、中、南街道與IKEA附近看到它的身影，巡迴期間也將定點開放消費者上車體驗。圖／IKEA提供

「收得下你的熱愛」主題空間抬頭就是吸睛的鏡面天花板，讓滿屋收藏直接變身拍照背景。圖／IKEA提供

「收得下你的熱愛」主題空間藏著「追星」彩蛋，還可與「IKEA大明猩」DJUNGELSKOG猩猩一起拍照。圖／IKEA提供

9月16日前宜家卡卡友只要拍攝本人與IKEA收納行動車的合照，即可至IKEA各店（不含新竹訂購取貨中心、嘉義城市店及快閃店）免費兌換一次扭蛋代幣，人人有獎。圖／IKEA提供