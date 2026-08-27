聽新聞
0:00 / 0:00
摩斯漢堡吃一半驚見「蝸牛在爬」！業者：深入調查 改善作業流程
近日有網友於網上反應，自己在品嚐摩斯漢堡的餐點時，驚見「活蝸牛」在爬行，隨著畫面流出，立刻在網路引發熱議。對此，摩斯也表示，已進行深入調查，並加強改善作業流程。
一名網友於Threads上發文，指出「吃摩x吃到活的蝸牛 我真的要吐了」。而在照片中，可以見到咬一半的漢堡，以及一隻約綠豆大小的蝸牛出現在包裝紙上。許多網友見狀也表示，「小心寄生蟲」、「真的是想吐」、「蝸牛的病菌、寄生蟲誤食是可能致死的」。該名網友也留言表示，「我有打到店家，但牠們說只能給我餐券」。
針對此情況實際詢問摩斯，業者表示，針對此次單店狀況，已進行深入調查，並加強改善作業流程，持續落實嚴格把關服務與品質。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。