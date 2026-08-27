摩斯漢堡吃一半驚見「蝸牛在爬」！業者：深入調查 改善作業流程

你的臥室是否也有一張椅子堆著衣服山？心愛的收藏不知如何好好收納？IKEA宜家家居把收納靈感搬上「IKEA收納行動車」，以「為愛留好空間」為概念，在不到5坪的車內空間打造「收得下你的失心瘋」與「收得下你的熱愛」兩大臥室收納空間，從購物狂上百件衣物、配件及彩妝保養品，到收藏家的黑膠、書籍、玩偶等超過百件心愛收藏，透過IKEA收納家具家飾與配件，示範大量物品如何收納與展示，讓收納不只是斷捨離，喜愛的物件都能被好好留下。

2026-08-27 21:26