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他餐點吃一半驚見「蝸牛在爬」嚇喊真的要吐 摩斯漢堡回應了

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摩斯漢堡吃一半驚見「蝸牛在爬」！業者：深入調查 改善作業流程

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
摩斯漢堡。圖／摩斯漢堡提供
摩斯漢堡。圖／摩斯漢堡提供

近日有網友於網上反應，自己在品嚐摩斯漢堡的餐點時，驚見「活蝸牛」在爬行，隨著畫面流出，立刻在網路引發熱議。對此，摩斯也表示，已進行深入調查，並加強改善作業流程。

一名網友於Threads上發文，指出「吃摩x吃到活的蝸牛 我真的要吐了」。而在照片中，可以見到咬一半的漢堡，以及一隻約綠豆大小的蝸牛出現在包裝紙上。許多網友見狀也表示，「小心寄生蟲」、「真的是想吐」、「蝸牛的病菌、寄生蟲誤食是可能致死的」。該名網友也留言表示，「我有打到店家，但牠們說只能給我餐券」。

針對此情況實際詢問摩斯，業者表示，針對此次單店狀況，已進行深入調查，並加強改善作業流程，持續落實嚴格把關服務與品質。

蝸牛 摩斯漢堡 漢堡 寄生蟲

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