夜間保養新儀式！香奈兒頂級保養系列奢華極萃首度推出眼霜

香奈兒（CHANEL）旗下頂級保養「奢華極萃系列」持續將研究重點放在夜間修護，2026年再首度將系列保養科技延伸至眼周，推出全新「香奈兒奢華極萃肽金眼霜」。新品以肌膚生理時鐘為靈感，結合五月梵尼蘭、喜馬拉雅朱玉雪當藥，以及全新眼周重整配方，並搭配內建10顆微粒的專屬按摩板，針對眼周紋路、鬆弛與黑眼圈等疲態，從夜間保養程序著手。

香奈兒研究團隊自2001年起即投入晝夜節律與肌膚關聯研究，歷經25年、七大臨床研究，持續探索夜晚、睡眠與肌膚修護之間的關係。研究指出，肌膚白天主要面對自由基與環境壓力，夜晚則啟動自身的賦活與修復機制，並於深夜至凌晨1點左右進入較為活躍的階段，也讓夜間成為品牌持續發展保養程序的重要切入點。

此次推出的肽金眼霜，瞄準全臉活動最頻繁的眼周肌膚。香奈兒指出，眼睛每天承受大量眨眼動作，長時間下來容易使眼周支撐結構逐漸減弱。新品成分包括五月梵尼蘭PFA與喜馬拉雅朱玉雪當藥，另加入檸檬香蜂草萃取精華與脂肽。質地採絲絨般膚觸，可搭配特製肽金按摩板，配合由內向外推勻眼霜，延伸保養的儀式感。

此外，系列上市的還有限量「香奈兒奢華極萃臻藏養護組」，內含肽金乳霜、填充瓶、金緻按摩儀與真皮收納盒。全新香奈兒奢華極萃肽金眼霜將於9月1日上市。

深層釋壓疏活手法形象圖。圖／香奈兒提供

香奈兒SUBLIMAGE奢華極萃肽金眼霜，15g售價1萬8,000元，填充瓶15g售價1萬5,800元。圖／香奈兒提供