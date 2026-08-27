快訊

赴基隆大廟求子遭主委要求「全裸治療」 過程中竟要她想像丈夫面孔

國銀房貸逾放全低估！金管會證實：一家銀行漏報害數字失真

聽新聞
0:00 / 0:00

夜間保養新儀式！香奈兒頂級保養系列奢華極萃首度推出眼霜

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
香奈兒SUBLIMAGE奢華極萃肽金眼霜，15g售價1萬8,000元，填充瓶15g售價1萬5,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒SUBLIMAGE奢華極萃肽金眼霜，15g售價1萬8,000元，填充瓶15g售價1萬5,800元。圖／香奈兒提供

香奈兒（CHANEL）旗下頂級保養「奢華極萃系列」持續將研究重點放在夜間修護，2026年再首度將系列保養科技延伸至眼周，推出全新「香奈兒奢華極萃肽金眼霜」。新品以肌膚生理時鐘為靈感，結合五月梵尼蘭、喜馬拉雅朱玉雪當藥，以及全新眼周重整配方，並搭配內建10顆微粒的專屬按摩板，針對眼周紋路、鬆弛與黑眼圈等疲態，從夜間保養程序著手。

香奈兒研究團隊自2001年起即投入晝夜節律與肌膚關聯研究，歷經25年、七大臨床研究，持續探索夜晚、睡眠與肌膚修護之間的關係。研究指出，肌膚白天主要面對自由基與環境壓力，夜晚則啟動自身的賦活與修復機制，並於深夜至凌晨1點左右進入較為活躍的階段，也讓夜間成為品牌持續發展保養程序的重要切入點。

此次推出的肽金眼霜，瞄準全臉活動最頻繁的眼周肌膚。香奈兒指出，眼睛每天承受大量眨眼動作，長時間下來容易使眼周支撐結構逐漸減弱。新品成分包括五月梵尼蘭PFA與喜馬拉雅朱玉雪當藥，另加入檸檬香蜂草萃取精華與脂肽。質地採絲絨般膚觸，可搭配特製肽金按摩板，配合由內向外推勻眼霜，延伸保養的儀式感。

此外，系列上市的還有限量「香奈兒奢華極萃臻藏養護組」，內含肽金乳霜、填充瓶、金緻按摩儀與真皮收納盒。全新香奈兒奢華極萃肽金眼霜將於9月1日上市。

深層釋壓疏活手法形象圖。圖／香奈兒提供
深層釋壓疏活手法形象圖。圖／香奈兒提供

香奈兒SUBLIMAGE奢華極萃肽金眼霜，15g售價1萬8,000元，填充瓶15g售價1萬5,800元。圖／香奈兒提供
香奈兒SUBLIMAGE奢華極萃肽金眼霜，15g售價1萬8,000元，填充瓶15g售價1萬5,800元。圖／香奈兒提供

深層釋壓疏活手法形象圖。圖／香奈兒提供
深層釋壓疏活手法形象圖。圖／香奈兒提供

香奈兒 生理時鐘 按摩

延伸閱讀

逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯

香奈兒2026秋冬系列9月上市 續寫跨越時空的著裝美學對話

Loro Piana進駐台北SOGO復興館三樓 沉浸頂級當代織品美學

JINS 搶攻 Y2K 眼鏡潮！無框搭彩色鏡片 4種造型一次看

相關新聞

夜間保養新儀式！香奈兒頂級保養系列奢華極萃首度推出眼霜

香奈兒（CHANEL）旗下頂級保養「奢華極萃系列」持續將研究重點放在夜間修護，2026年再首度將系列保養科技延伸至眼周，推出全新「香奈兒奢華極萃肽金眼霜」。新品以肌膚生理時鐘為靈感，結合五月梵尼蘭、喜馬拉雅朱玉雪當藥，以及全新眼周重整配方，並搭配內建10顆微粒的專屬按摩板，針對眼周紋路、鬆弛與黑眼圈等疲態，從夜間保養程序著手。

奧運金牌汪順脫下泳褲換穿西裝！漫步杭州演繹BOSS 2026秋冬帥氣新貌

BOSS發表2026秋冬全球形象廣告，以「現代剪裁，由我定義」為主題，邀請英國演員暨品牌大使亞倫皮耶（Aaron Pierre）、美國超模葛蕾絲伊麗莎白（Grace Elizabeth），以及游泳世界冠軍、品牌代言人汪順共同入鏡，透過不同領域人物的自信姿態，重新詮釋西裝不再只是正式場合的標準配備，而是展現個人態度與生活風格的重要語言。

愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 工匠現場展演用上百蠶絲排出駿馬圖案

愛馬仕（Hermès）於自8月27日起至31日止，於愛馬仕台北寶麗廣塲Bellavita專門店舉辦「Crafting Time超凡腕表展」，（採預約鑑賞制並於特定時段開放參觀），透過愛馬仕融合創意、工藝與高級製表專業的精彩時計，展現品牌在製表領域超過百年的深厚底蘊，以及持續突破創新的非凡技藝。

米蘭選品店10 Corso Como進駐微風廣場 廖曉喬見時尚偶像害羞又緊張

來自米蘭的知名選品店「10 Corso Como」正式登陸台北，今日於微風廣場正式開幕，10 Corso Como品牌主理人、同時也是深耕精品零售領域逾四十年的義大利時尚傳奇人物Tiziana Fausti也特別訪台，與微風集團策略長廖曉喬共同見證台北店揭幕時刻。

花蓮老字號「廟口紅茶」即將歇業！網友不捨：懷念的台式馬卡龍

要吃要快！又一家兒時回憶即將消失，花蓮市成功街城隍廟旁的老字號美食「廟口紅茶」貼出公告，表示因房屋及設備老舊決定全面拆除重建，同時「原址將營業至115年9月8日止」，由於店家未說明何時復業，讓許多民眾擔心好味道恐消失，紛紛留言「懷念的鋼管、懷念的台式馬卡龍！」、「時代的眼淚啊！」。

全聯勇奪「2026台灣永續行動獎」1金5銀1銅　行動超市車首度搬入展場

2026亞太永續博覽會與台灣永續行動獎頒獎典禮今天（8月27日）起至8月29日登場，全聯以感性為訴求，打造展區最大的「全聯公益賣場」，並首度將全聯行動超市車搬入世貿一館。全聯今年發表「6大農業再生宣言」，展出如何透過通路力量串聯產地與市場，支持在地農業與環境永續；在循環減塑方面，全聯積極打造永續循環生活圈，盼透過與外部單位合作，與消費者共同實踐永續公民行動。此外，本次也將全聯4大基金會搬入展場，展現在急難救助、兒少圓夢、傳統文化、環境生態的公益影響力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。