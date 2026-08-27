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奧運金牌汪順脫下泳褲換穿西裝！漫步杭州演繹BOSS 2026秋冬帥氣新貌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
游泳世界冠軍汪順擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供
游泳世界冠軍汪順擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供

BOSS發表2026秋冬全球形象廣告，以「現代剪裁，由我定義」為主題，邀請英國演員暨品牌大使亞倫皮耶（Aaron Pierre）、美國超模葛蕾絲伊麗莎白（Grace Elizabeth），以及游泳世界冠軍、品牌代言人汪順共同入鏡，透過不同領域人物的自信姿態，重新詮釋西裝不再只是正式場合的標準配備，而是展現個人態度與生活風格的重要語言。

本季形象廣告由攝影師馬修布魯克斯（Matthew Brookes）掌鏡，亞倫皮耶與葛蕾絲伊麗莎白穿上輪廓鮮明、剪裁俐落的造型穿梭倫敦街頭。從整理衣裝、踏出家門到行走於城市之間，鏡頭捕捉西裝融入現代生活的不同面貌，也凸顯BOSS近年強調的自在穿著理念，讓精準剪裁兼具工藝、設計感與舒適度，無論辦公室或休閒場合都能自然切換。

其中最受矚目的，則是汪順的杭州篇章。這位長年征戰國際泳壇的奧運冠軍，脫下賽場上的運動裝備，換上精緻西裝漫步於杭州街頭，從繁華都市到西湖景致，回望一路陪伴自己成長的城市風景。賽場上所展現的沉著、專注與不斷突破自我的精神，也成為此次形象企劃的重要元素。「穿上一套精緻的現代西裝，我感覺自己充滿了力量。」汪順表示，他也藉由這次演繹展現運動員身分之外，更具都會感的一面。

英國演員Aaron Pierre擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供
英國演員Aaron Pierre擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供

英國演員Aaron Pierre與美國模特兒Grace Elizabeth擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供
英國演員Aaron Pierre與美國模特兒Grace Elizabeth擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供

美國模特兒Grace Elizabeth擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供
美國模特兒Grace Elizabeth擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供

游泳世界冠軍汪順擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供
游泳世界冠軍汪順擔綱演繹BOSS 2026秋冬廣告企劃。圖／BOSS提供

奧運金牌 奧運 西裝

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