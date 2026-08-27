愛馬仕Crafting Time超凡腕表展 工匠現場展演用上百蠶絲排出駿馬圖案

愛馬仕（Hermès）於自8月27日起至31日止，於愛馬仕台北寶麗廣塲Bellavita專門店舉辦「Crafting Time超凡腕表展」，（採預約鑑賞制並於特定時段開放參觀），透過愛馬仕融合創意、工藝與高級製表專業的精彩時計，展現品牌在製表領域超過百年的深厚底蘊，以及持續突破創新的非凡技藝。

此次表展設有四大主題展區，透過不同面向呈現愛馬仕獨特的製表哲學，現場也特別邀請工匠演繹羽毛鑲嵌與絲線鑲嵌工藝，近距離欣賞珍稀工藝的細膩技法與創作魅力，藝術工藝腕表區（Metier D'Art）無疑是此次展出的一大亮點。來台現場展演的工匠Agnès Paul-Depasse正是將絲線鑲嵌工藝引進愛馬仕的靈魂人物。

Arceau Cheval Natté絲線鑲嵌工藝腕表圖案源自設計師任通最初為家居配飾所構思的幾何駿馬圖騰，品牌首度運用的蠶絲線鑲嵌工藝，精選近400根彩色蠶絲線依精準方向逐一排列，營造出細緻的立體浮雕效果與光影層次，勾勒出駿馬繽紛生動的幾何輪廓。腕表提供兩種版本：一款承襲原版設計的繽紛色彩；另一款則為黑、紅、棕色的深沉色調款，各限量24只。愛馬仕也將另外特別推出限量6只的台灣限定色絲線表盤，採客訂制。

全新的珠寶表Maillon libre是珠寶腕表（Haute Joaillerie）區中，品牌開拓美學疆域的全新大膽之作。經典標誌性的Chaîne d’ancre錨鏈元素，經巧妙的化用，變為一款可以當作手鍊、胸針、或搭配皮繩變作吊飾配戴的時計，表殼與波浪般起伏的半固定式表帶融為一體，將時間巧妙隱藏其中。共有玫瑰金與白金兩種選擇。

時間暫停 (Le Temps Suspendu)​展區，顧名思義，展出主角為時間暫停腕表。這項獨特的複雜功能誕生於2011年，讓人在快節奏的生活中暫時擺脫時間的束縛，盡情擁抱當下。全新時間暫停腕表換上現代大膽的Hermès Cut系列外殼，以此更為摩登幾何的造型，重新體驗愛馬仕專屬的幽默時間觀。

高級製表（Haute Horlogerie）展出品牌傳統製表工藝傑作。2021年誕生的都會休閒表款愛馬仕H08，首度迎來Squelette 鏤空表款。延續其標誌性「圓中帶方」的枕形美學，表殼採用霧面DLC塗層的鈦金屬打造，搭載全新的自製H1978 S鏤空自動上鍊機芯，配具編織效果的彩色橡膠表帶，將充滿活力的運動精神與都會風格率性融合。

Arceau Samarcande腕表融合了機械工藝與馬術精神，採用Saint-Louis水晶作為表盤，其上獨特的馬首鏤空造型，完美展現了「捉迷藏」般的光影透視感，搭載配備複雜三問報時機制的H1927自製自動上鍊機芯，由三組音簧與三組音錘驅動鳴響，提供提供白K金、鑲鑽白K金或鑲鑽玫瑰金三種款式選擇，各限量24枚。

愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起於台北寶麗廣塲Bellavita專門店舉辦，採預約鑑賞制並於特定時段開放參觀。圖／愛馬仕提供

Hermès Cut Le temps suspendu暫停時間腕表，39毫米玫瑰金鑲鑽表殼、愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯。圖／愛馬仕提供

愛馬仕「Crafting Time超凡腕表展」現場。於愛馬仕台北寶麗廣塲Bellavita專門店舉辦。圖／愛馬仕提供

Maillon libre胸針時計，35毫米×23毫米Chaîne d'ancre錨鏈造型玫瑰金鑲鑽表殼、拋光玫瑰金表盤、石英機芯。圖／愛馬仕提供

Arceau Cheval Natté腕表黑、紅、棕色調款，38毫米玫瑰金鑲鑽表殼、蠶絲線鑲嵌工藝駿馬圖騰、愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，限量24枚。圖／愛馬仕提供

H08 Squelette腕表H1978 S鏤空自動上鍊機芯鏤空工藝。圖／愛馬仕提供

Maillon libre胸針時計，35毫米×23毫米Chaîne d'ancre錨鏈造型拋光18K白金鑲鑽表殼、霧面縞瑪瑙表盤、石英機芯，胸針配件另鑲有21顆鑽石、2顆長方形鑽石並包鑲枕型切割碧璽。圖／愛馬仕提供

H08 Squelette腕表，38/39毫米枕形霧面DLC塗層緞光打磨鈦金屬表殼、愛馬仕自製H1978 S鏤空自動上鍊機芯。圖／愛馬仕提供

Arceau Samarcande腕表，38毫米白K金表殼、馬首鏤空造型的藍色Saint-Louis水晶表盤、愛馬仕自製H1927自動上鍊三問報時機芯，限量24枚。圖／愛馬仕提供

Arceau Cheval Natté腕表台灣限定配色款製作工藝。圖／愛馬仕提供

H08 Squelette腕表，38/39毫米枕形霧面DLC塗層緞光打磨鈦金屬表殼、愛馬仕自製H1978 S鏤空自動上鍊機芯。圖／愛馬仕提供

愛馬仕Crafting Time超凡腕表展自即日起於台北寶麗廣塲Bellavita專門店舉辦，採預約鑑賞制並於特定時段開放參觀。圖／愛馬仕提供

Hermès Cut Le temps suspendu暫停時間腕表，39毫米玫瑰金表殼、愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯，配限量版紅色表盤。圖／愛馬仕提供

Arceau Samarcande腕表，38毫米白K金鑲鑽表殼、馬首鏤空造型的白色Saint-Louis水晶表盤、愛馬仕自製H1927自動上鍊三問報時機芯，限量24枚。圖／愛馬仕提供

Maillon libre胸針時計，35毫米×23毫米Chaîne d'ancre錨鏈造型玫瑰金鑲表殼、拋光玫瑰金表盤、石英機芯。圖／愛馬仕提供

Hermès Cut Le temps suspendu暫停時間腕表，39毫米玫瑰金表殼、愛馬仕自製H1912自動上鍊機芯。圖／愛馬仕提供

Saint-Louis水晶表盤製作工藝。圖／愛馬仕提供

Maillon libre胸針時計，35毫米×23毫米Chaîne d'ancre錨鏈造型玫瑰金鑲鑽表殼、拋光玫瑰金表盤、石英機芯。圖／愛馬仕提供

Maillon libre胸針時計，35毫米×23毫米Chaîne d'ancre錨鏈造型18K白鑲鑽表殼、拋光白金表盤、石英機芯。圖／愛馬仕提供

蠶絲線鑲嵌工藝製作過程。圖／愛馬仕提供