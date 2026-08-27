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台北101攜手500甜打造限定生日派對 10大甜點名店獨家品項只送不賣

聯合報／ 記者顏甫珉／即時報導
台北101周年慶生日派對攜手500甜，兩天活動唯有手持「台北101生日派對邀請卡」的受邀VIP貴賓，能免費品嘗10大品牌特別用心打造的「限定甜點」。圖／各店家提供
台北101周年慶生日派對攜手500甜，兩天活動唯有手持「台北101生日派對邀請卡」的受邀VIP貴賓，能免費品嘗10大品牌特別用心打造的「限定甜點」。圖／各店家提供

台北101周年慶不只要買得盡興，更要甜蜜開場！為迎接一年一度的周年盛會，台北101首度攜手500輯《500甜》，於9月3日與9月4日周年慶正式開打首兩日，隆重推出僅限獲邀貴賓參與的「500甜台北101生日派對」。

本次活動號召10家風格獨具的人氣甜點品牌同場獻藝，且現場所有夢幻甜點皆為專屬打造的「限定品項」，兩天活動唯有手持「台北101生日派對邀請卡」的受邀VIP貴賓，能親臨這場集結全台頂尖甜點力量的尊榮盛宴，免費品嘗10大品牌特別用心打造的「限定甜點」，一次品嚐市場上買不到的專屬甜蜜滋味，而現場部分品牌也有準備限定產品，讓一般民眾也能購買。

在室甜點 En vie Pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜一口聖多諾黑。圖／店家提供
在室甜點 En vie Pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜一口聖多諾黑。圖／店家提供

本次慶生派對的甜點陣容橫跨台美日法與純素烘焙，每一款限定邀請卡客人品嘗的品項，均展現品牌絕活。傳承日式細膩工藝的老舖「明月堂」特別帶來充滿異國巧思的「杜拜銅鑼燒」；中山區法式甜點名店「在室甜點En vie Pâtisserie」以招牌焦糖工藝獻上精緻的「一口聖多諾黑」；花型檸檬塔首創品牌「creammm.t」則呈獻經典風味微縮的「家常檸檬塔Mini」；而旅法甜點主廚陳星緯創立的「Brillante pâtisserie」特別為VIP專屬合作打造「蜜桃烏龍塔」，展現法式工藝與在地茶香的極致融合。

creammm.t｜憑活動邀請卡限定品嚐｜家常檸檬塔Mini。圖／店家提供
creammm.t｜憑活動邀請卡限定品嚐｜家常檸檬塔Mini。圖／店家提供

明月堂｜憑活動邀請卡限定品嚐｜杜拜銅鑼燒。圖／店家提供
明月堂｜憑活動邀請卡限定品嚐｜杜拜銅鑼燒。圖／店家提供

星忱甜點 Brillante pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜桃烏龍塔。圖／店家提供
星忱甜點 Brillante pâtisserie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜桃烏龍塔。圖／店家提供

在茶香、微醺與在地風味的探索上，品牌限定品項同樣令人驚艷。以圖書館為概念的伴手禮品牌「Library Angte紅茶圖圕館」推出結合傳統與創新的「書頁蘭朵夏與鳳梨酥搭配水果果仁糖的館藏限定禮物袋」組合；員林沈浸式體驗品牌「漬果Succade」以在地記憶推出「蜜地瓜太妃糖」；可麗露專賣店「- 露·LooL- Canelé pâtisserie」則獻上帶有鹹甜大人味的「鹽之花起士奶蓋焦糖布丁」；知名美式烘焙「Miss V bakery」則巧妙結合中西食材推出「柚香雪沙、烏魚子綠豆椪 司康」。

漬果 Succade｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜地瓜太妃糖。圖／店家提供
漬果 Succade｜憑活動邀請卡限定品嚐｜蜜地瓜太妃糖。圖／店家提供

Miss V bakery｜憑活動邀請卡限定品嚐｜柚香雪沙、烏魚子綠豆椪 司康。圖／店家提供
Miss V bakery｜憑活動邀請卡限定品嚐｜柚香雪沙、烏魚子綠豆椪 司康。圖／店家提供

Library Angte 紅茶圖圕館｜憑活動邀請卡限定品嚐｜館藏限定禮物袋。圖／店家提供
Library Angte 紅茶圖圕館｜憑活動邀請卡限定品嚐｜館藏限定禮物袋。圖／店家提供

-露·LooL- Canelé Pâtissierie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜鹽之花起士奶蓋焦糖布丁。圖／店家提供
-露·LooL- Canelé Pâtissierie｜憑活動邀請卡限定品嚐｜鹽之花起士奶蓋焦糖布丁。圖／店家提供

此外，為滿足多樣化的味蕾喜好，純素烘焙品牌「UmmUmm Vegan Bakery」打造零傷害且無添加蛋奶的純植驚喜「生巧克力巴斯克旦糕」；瑪德蓮專門店「肥德蓮 Find Joy In Each Day」則嚴選茶香呈現靈魂甜品「瑪黑皇家婚禮肥德蓮」。十家人氣品牌攜手打造限定一口甜點，將周年慶首兩日打造為全台最受矚目的甜點派對。鎖定限定邀請卡品嚐的品項，現場提供為一口特製小甜點，請以實物為準。

肥德蓮 Find Joy In Each Day｜憑活動邀請卡限定品嚐｜瑪黑皇家婚禮肥德蓮。圖／店家提供
肥德蓮 Find Joy In Each Day｜憑活動邀請卡限定品嚐｜瑪黑皇家婚禮肥德蓮。圖／店家提供

UmmUmm Vegan Bakery ｜憑活動邀請卡限定品嚐｜生巧克力巴斯克旦糕。圖／店家提供
UmmUmm Vegan Bakery ｜憑活動邀請卡限定品嚐｜生巧克力巴斯克旦糕。圖／店家提供

這場夢幻派對全憑邀請卡入場，展現台北101對尊榮會員的極致禮遇。8月27日至9月2日「台北101周年慶黃金周」，持中國信託台北101聯名卡、指定中國信託信用卡於台北101館內累積消費滿新台幣80,000元，同樣可獲得生日派對邀請卡（每位會員限領一份），每份含9/3-9/4生日派對甜點兌換券，提前解鎖週年慶首兩日的甜蜜入場資格。

台北101邀請受邀貴賓於9月3日至4日親臨現場，在歡聚氛圍中品嚐獨家限定甜點，共享獨一無二的周年慶甜蜜時光。

台北101 500甜 甜點 人氣甜點

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