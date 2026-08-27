米蘭選品店10 Corso Como進駐微風廣場 廖曉喬見時尚偶像害羞又緊張

來自米蘭的知名選品店「10 Corso Como」正式登陸台北，今日於微風廣場正式開幕，10 Corso Como品牌主理人、同時也是深耕精品零售領域逾四十年的義大利時尚傳奇人物Tiziana Fausti也特別訪台，與微風集團策略長廖曉喬共同見證台北店揭幕時刻。

10 Corso Como於1991年創立於米蘭，被視為是全球概念店文化的先驅，以融合時尚、設計與生活方式的跨領域概念，將購物轉化為一個能夠停留、交流與探索的文化場域。

Tiziana Fausti是義大利知名時尚企業家、精品買手及多品牌精品零售代表人物，她擅長將頂級精品與前衛獨立設計師品牌並置，形成獨特的選品哲學。2020年，Fausti收購10 Corso Como成為其新任掌門人，透過空間更新與文化策展內容，進一步強化品牌作為藝術、設計與創意交流平台的角色。

時間回到2019年台北微風南山開幕時，10 Corso Como也曾由微風精品（Breeze Couture）代理快閃來台，到了2026年此刻，台灣首家10 Corso Como選品店正式進駐微風廣場，不再只是快閃店。

由Breeze Couture引進台灣的10 Corso Como在微風廣場以70坪的選品空間延續品牌策展精神，為台北帶來全新的時尚選品視角。10 Corso Como經典圖騰系列亦於店內完整呈現，將標誌性的黑白圓形視覺延伸至服裝、配件與生活物件，展現極具辨識度的品牌美學。

10 Corso Como台北精選近50個國際設計師品牌，橫跨高級時裝、珠寶工藝至當代日常衣著。其中獨家選品包括 Givenchy、The Frankie Shop、PANCONESI 與 God's True Cashmere；另集結 Alexander McQueen、Versace、Valentino、Marni、Rick Owens、KHAITE、ADER ERROR、Willy Chavarria、Hed Mayner、Cecilie Bahnsen、CFCL等國際品牌，呈現10 Corso Como自由而多元的選品面貌。

微風集團策略長廖曉喬指出，她年輕時逛到10 Corso Como就非常鍾愛這個品牌，可以說是她的時尚啟蒙，今日品牌代表Tiziana Fausti親自現身，看到她也讓廖曉喬有如見到偶像般害羞緊張。

廖曉喬認為，時尚並不是只有高奢珠寶或大牌精品，時尚應該走進生活而非遙不可及，因此，10 Corso Como集結了書籍、生活選物、多支國外設計師品牌等，讓選品店呈現探索時尚、生活風格的有趣體驗。

來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供