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米蘭選品店10 Corso Como進駐微風廣場 廖曉喬見時尚偶像害羞又緊張

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
10 Corso Como於微風廣場正式開幕，10 Corso Como品牌主理人Tiziana Fausti（左二）與微風集團策略長廖曉喬（左三）共同見證台北店揭幕時刻。圖／微風提供
10 Corso Como於微風廣場正式開幕，10 Corso Como品牌主理人Tiziana Fausti（左二）與微風集團策略長廖曉喬（左三）共同見證台北店揭幕時刻。圖／微風提供

來自米蘭的知名選品店「10 Corso Como」正式登陸台北，今日於微風廣場正式開幕，10 Corso Como品牌主理人、同時也是深耕精品零售領域逾四十年的義大利時尚傳奇人物Tiziana Fausti也特別訪台，與微風集團策略長廖曉喬共同見證台北店揭幕時刻。

10 Corso Como於1991年創立於米蘭，被視為是全球概念店文化的先驅，以融合時尚、設計與生活方式的跨領域概念，將購物轉化為一個能夠停留、交流與探索的文化場域。

Tiziana Fausti是義大利知名時尚企業家、精品買手及多品牌精品零售代表人物，她擅長將頂級精品與前衛獨立設計師品牌並置，形成獨特的選品哲學。2020年，Fausti收購10 Corso Como成為其新任掌門人，透過空間更新與文化策展內容，進一步強化品牌作為藝術、設計與創意交流平台的角色。

時間回到2019年台北微風南山開幕時，10 Corso Como也曾由微風精品（Breeze Couture）代理快閃來台，到了2026年此刻，台灣首家10 Corso Como選品店正式進駐微風廣場，不再只是快閃店。

由Breeze Couture引進台灣的10 Corso Como在微風廣場以70坪的選品空間延續品牌策展精神，為台北帶來全新的時尚選品視角。10 Corso Como經典圖騰系列亦於店內完整呈現，將標誌性的黑白圓形視覺延伸至服裝、配件與生活物件，展現極具辨識度的品牌美學。

10 Corso Como台北精選近50個國際設計師品牌，橫跨高級時裝、珠寶工藝至當代日常衣著。其中獨家選品包括 Givenchy、The Frankie Shop、PANCONESI 與 God's True Cashmere；另集結 Alexander McQueen、Versace、Valentino、Marni、Rick Owens、KHAITE、ADER ERROR、Willy Chavarria、Hed Mayner、Cecilie Bahnsen、CFCL等國際品牌，呈現10 Corso Como自由而多元的選品面貌。

微風集團策略長廖曉喬指出，她年輕時逛到10 Corso Como就非常鍾愛這個品牌，可以說是她的時尚啟蒙，今日品牌代表Tiziana Fausti親自現身，看到她也讓廖曉喬有如見到偶像般害羞緊張。

廖曉喬認為，時尚並不是只有高奢珠寶或大牌精品，時尚應該走進生活而非遙不可及，因此，10 Corso Como集結了書籍、生活選物、多支國外設計師品牌等，讓選品店呈現探索時尚、生活風格的有趣體驗。

來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供
來自米蘭的知名選品店10 Corso Como進駐微風廣場一樓。圖／微風提供

米蘭 微風 微風集團

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