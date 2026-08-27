花蓮老字號「廟口紅茶」即將歇業！網友不捨：懷念的台式馬卡龍

要吃要快！又一家兒時回憶即將消失，花蓮市成功街城隍廟旁的老字號美食「廟口紅茶」貼出公告，表示因房屋及設備老舊決定全面拆除重建，同時「原址將營業至115年9月8日止」，由於店家未說明何時復業，讓許多民眾擔心好味道恐消失，紛紛留言「懷念的鋼管、懷念的台式馬卡龍！」、「時代的眼淚啊！」。

「廟口紅茶」創立超過一甲子，早期由於深夜營業，加上價格便宜、東西好吃，是在地人吃宵夜與早點的好去處，此外，店內最著名的特色是架有多根鋼管，能將紅茶、杏仁茶等飲料直接從二樓引至一樓販售，店內還有販售三明治、蛋餅等，其中最著名的點心是被稱為「台灣馬卡龍」的小西點，是許多人從小吃到大的回憶，後來更成為遊客造訪花蓮的必訪景點。

此番暫停營業的公告，業者除向長期支持的顧客表達感謝，並強調「未來若有新的營業安排，將會另行公告與大家分享。也謝謝大家願意等我們一下。」