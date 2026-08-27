以高山茶席為靈感！格蘭傑13年台灣限定雪莉桶登場 窗花圖騰禮盒美炸

蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭傑（Glenmorangie）推出品牌成立百年以來，首款真正為台灣量身打造的限定酒款「格蘭傑13年台灣限定版雪莉桶單一麥芽威士忌」，預計2026年8月起於全台指定菸酒專賣店及量販通路上市，建議售價1,500元。此次不只在包裝標註「台灣限定版」，更從酒液熟成、風味設定到視覺設計全面重新打造，展現品牌對台灣威士忌市場的重視。

這款13年單一麥芽威士忌由格蘭傑總製酒師比爾．梁思敦博士（Dr. Bill Lumsden）操刀，靈感來自他多次造訪台灣時，與在地友人圍坐茶席、品飲高山茶的經驗。格蘭傑將「以茶會友」的台式相聚文化轉化為創作核心，試圖以蘇格蘭高地的釀酒工藝，呼應台灣高山茶清雅、輕盈且悠長的風味印象。

在熟成工藝上，酒液先於波本桶中熟成，建立格蘭傑經典的柑橘、香草與柔順奶油調性，之後再換桶至珍稀阿蒙提拉多雪莉桶（Amontillado Sherry Cask）進行二次熟成。相較於常見的雪莉桶風格，阿蒙提拉多兼具乾果與堅果氣息，在保留格蘭傑輕盈花果骨架的同時，也為酒體添上更深邃的熟成層次。

格蘭傑標誌性的高蒸餾器，也是這款酒維持細緻風格的重要基礎。酒廠以高達成年長頸鹿高度的蒸餾器聞名，淬鍊出優雅、柔順的新酒，再透過不同酒桶的熟成與換桶，逐步堆疊風味。開瓶後可感受到芝麻油、太妃糖、葡萄乾、核棗與巴莎米克醋等香氣，加入少量水後，則浮現奶油酥餅、紅晶冰糖、核桃油及烤栗子等氣息。

入口後，成熟哈密瓜、巧克力松露與肉桂、丁香、八角等辛香料交織，並帶出黑松露及焙茶調性；尾韻則延伸至皮革、胡桃、菸草與烘烤橡木桶香氣，呈現較為豐厚而悠長的風味表現。酒款也適合純飲、加冰或加水品飲，並可搭配鹽酥雞、紅燒料理等台灣日常飲食。

除了酒液，包裝同樣以「台灣限定」為核心。外盒以燙金線條描繪台灣地圖，並以中文及英文呈現產品故事；開啟禮盒時，內側暗藏著台灣經典的「窗花壓花玻璃」圖騰設計驚喜，巧妙將台式在地生活美學與蘇格蘭極致木桶工藝無縫交融，由內而外散發濃厚的在地文化情懷。

對格蘭傑而言，這不只是一次地區限定酒款的推出，而是從風味、熟成到包裝都針對台灣市場重新設計的作品。隨著8月正式上市，這款13年台灣限定版也將以「以茶會友」為靈感，鎖定三五好友相聚與日常品飲情境，為台灣威士忌愛好者帶來一款專屬酒選。

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格蘭傑重磅推出品牌成立百年以來、首款真正全方位量身打造的劃時代巨作，「格蘭傑13年台灣限定版雪莉桶單一麥芽威士忌」。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭傑總製酒師比爾．梁思敦博士以多次造訪台灣時與好友品嚐高山茶的深刻記憶為靈感，傾心創作出一款兼具在地情誼與極致木桶工藝的尊榮致敬之作。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台灣限定版充分展現格蘭傑精湛的過桶熟成技術，交織出太妃糖香氣、松露巧克力及微甘焙茶韻味的豐富風味層次。圖／酩悅軒尼詩提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康