全聯勇奪「2026台灣永續行動獎」1金5銀1銅　行動超市車首度搬入展場

2026亞太永續博覽會與台灣永續行動獎頒獎典禮今天（8月27日）起至8月29日登場，全聯以感性為訴求，打造展區最大的「全聯公益賣場」，並首度將全聯行動超市車搬入世貿一館。全聯今年發表「6大農業再生宣言」，展出如何透過通路力量串聯產地與市場，支持在地農業與環境永續；在循環減塑方面，全聯積極打造永續循環生活圈，盼透過與外部單位合作，與消費者共同實踐永續公民行動。此外，本次也將全聯4大基金會搬入展場，展現在急難救助、兒少圓夢、傳統文化、環境生態的公益影響力。

今天開展首日，全聯榮獲主辦單位台灣永續能源基金會肯定，獲頒7項台灣永續行動獎、共1金5銀1銅佳績，分別為：SDG03「大全聯健康處方箋」金級；SDG07「全聯綠能永續新標竿」銀級；SDG08「大駐園：就業文化共榮」銀級；SDG12「打造智慧回收循環鏈」、「動物福利永續供應鏈」、「構築農田生態廊道」銀級；SDG10「慶祥基金會：急難救助」銅級，展現在永續議題的全方位努力。

●6大農業再生宣言 串起農民、土地與消費者

全聯將6大農業再生宣言帶進亞太永續博覽會展場，從「小農經濟」、「平價有機」、「生態友善」、「科技農畜」、「蔬果裸賣」到「動物福利」6大面向，呈現本土通路如何從採購、供應鏈到消費者，帶領台灣農業永續發展。

「小農經濟」以「我生產的，我負責」為核心精神，涵蓋小農直採、小農鮮乳及小農米，2025年整體業績近37億元。全聯也持續支持在地有機農業發展，擴大「平價有機」、「蔬果裸賣」商品，2025年平價有機耕種面積達1,000公頃；而裸賣品項已超過350項，蔬果裸賣比例達51%。

在「生態友善」方面，全聯積極推廣採用友善生態農法所飼養及耕種的10大友善生態產品，2025年業績逾16.5億元；在「科技農畜」、「動物福利」方面，全聯攜手供應商推廣結合AI智慧管理與自動化生產的農牧商品，也希望號召畜牧業者採用人道飼養、持續導入標章商品，打造人與動物、環境共好的目標，更可說是全台最大的動福蛋通路，在大全聯每家店都有一整門的動福蛋，一般店也有兩層動福蛋貨架。

全聯行銷部協理劉鴻徵表示，全聯透過通路的優勢與力量挺台灣農業，藉由6大農業再生宣言與實踐，改善產銷失衡的狀況，例如藉由契作方式讓農民在生產時就知道農產品的銷量與價格，同時提升在種植工法投注更多心力的意願。全聯上架的小農鮮乳約有36個品牌，如老鷹紅豆、官田菱角等優質農產品也會運用在製作熟食，穩定的採購量不僅讓農民能持續生產，更提供便利的消費方式讓大眾輕鬆入手。

●「行動超市車」不以營利為目的 把愛送到偏鄉

為服務偏鄉民眾，全聯目前共有4台行動超市車行駛於4個縣市，其中花蓮、嘉義的行動超市車於2020年4月啟動，新竹、屏東的行動超市車則於2023年9月加入服務行列，自2020年上路以來，共已累積服務超過25萬人次。

行動超市不以營利為目的，一台超市車上可承載300～400項商品，從衛生紙、清潔用品、罐頭、飲料、餅乾等乾貨，到蔬果、魚肉、雞蛋、甜點等生鮮商品，盡可能滿足偏鄉居民一次購足；針對不易常態備貨的商品，全聯也提供預訂服務，讓居民可提前向司機訂購，每3個月會調整超市車路線。

劉鴻徵指出，全聯行動超市車定期把日常生活所需載到偏鄉，並可享受跟店內相同的價格與優惠活動，極受當地居民歡迎，未來希望能讓服務面向再擴增，讓全聯成為全民的福利中心。

全聯首度將於台灣4個偏鄉服務的行動超市車搬入展場。圖／全聯提供

福利熊與大全熊將於亞太永續博覽會中舉辦見面會，與現場民眾互動。圖／全聯提供

全聯與4大基金會共同展出，盼透過4大面向持續發揮通路影響力。圖／全聯提供

全聯今年展出「6大農業再生宣言」，盼透過通路力量串起農民、土地與消費者。圖／全聯提供

全聯為打造永續賣場，透過回收料、制服打造新購物籃、整理桌板，促成再生循環。圖／全聯提供