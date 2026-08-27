快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

BenQ發表智慧照明全系列新品 iScreenBar為iMac使用者量身設計

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
BenQ 27日發表智慧照明系列三大新品。圖／BenQ提供
BenQ 27日發表智慧照明系列三大新品。圖／BenQ提供

佳世達（2352）集團旗下顯示品牌BenQ 27日發表智慧照明系列三大新品，聚焦桌面工作與居家閱讀場景，推出專為雙螢幕工作者打造的ScreenBar Max、iMac使用者量身設計的iScreenBar，以及全新閱讀立燈NookLight。BenQ專注於「AI視覺與顯示」事業布局，三款新品延續BenQ專業光學設計與智慧調光技術，從iMac桌面美學、雙螢幕工作到慢生活閱讀，回應消費者對效率、舒適與生活美感兼具的多元照明需求。

BenQ台灣區總經理邱慧玲表示，現代人長時間面對螢幕，也在工作、閱讀、休息等不同生活場景中切換，照明需求已從單純的「亮度」進一步走向舒適、健康與情境化。BenQ長期深耕智慧照明領域，持續以專業光學設計回應使用者需求，旗下螢幕掛燈於2026上半年銷售年增近三成，展現台灣消費者對高品質照明體驗的高度重視。

此次發表的智慧照明新品，涵蓋ScreenBar系列與全新閱讀立燈NookLight，將BenQ對「好光」的設計思維，從個人桌面工作場景延伸至居家閱讀與生活空間。BenQ 透過精準控光與智慧調光，讓每一道光都更貼近使用者的真實需求，進一步重新定義現代居家照明體驗。

BenQ智慧照明2026三大新品即日起上市，三款新品皆透過頂尖光學科技，不僅精算每一道光，亦全面賦能更高效、井然有序的智慧辦公與居家閱讀環境。

BenQ 佳世達 雙螢幕

延伸閱讀

華碩攻電競 新品齊發

樺漢搶食智慧建築大餅

遠傳深化5G、AI城市對話 攜手打造中台灣智慧治理新應用

超薄介面！陽明交大團隊突破光譜控制技術 助攻下一代AR眼鏡、手機鏡頭

相關新聞

創業50年！日本「今屋漢堡」登台 共11種口味、招牌起司雞蛋伴伴必吃

來自日本福岡西公園，已經有50年歷史的的「今屋漢堡」（今屋のハンバーガー），即將於9月10日正式登台。店內提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克香腸」等11款長型漢堡。為慶祝新店開幕，限時享「套餐升級優惠價99元」。

才開2年…「德州小騎士」義享店8月31日暫停營業 背後原因曝光

要吃要快！作為很多六、七年級生青春回憶的「德州小騎士」宣佈，旗下「義享門市」因現場環境與使用設備有所衝突，因此將於8月31日暫停營業，結束2年的營業時光。

法日混血甜美To b. by agnès b.與green label relaxing最新聯名登場

法國時尚品牌agnès b.專為亞洲市場所打造的To b. by agnès b.，與日本時尚品牌UNITED ARROWS旗下United Arrows green label relaxing，本季推出第二波聯名服飾系列，以雙方對「經典」的共同詮釋為基礎，並首度加入與德國絨毛玩偶品牌NICI合作打造的絨毛動物吊飾。

統一超商打造「2026亞太永續博覽會」規模最大企業品牌展區展現綠實力

2026第五屆亞太永續博覽會今日（8月27日）起至8月29日於台北世貿一館登場，統一超商今年以「廢力！」為主題串聯永續生態圈，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

紫羅蘭或黑閃電？HUBLOT Big Bang系列新表 演繹炸裂衝擊美

好的設計，可以擁有迥異風貌，但都帶來實用、收藏、美感的三合為一。瑞士高級運動風格腕表HUBLOT近日先後發表兩只Big Bang系列新作，一只致敬品牌好友、奧運短跑名將Usain Bolt，第二款則選用美豔紫羅蘭新色，展現如宇宙開天闢地的衝擊之美。

米其林三星九連霸頤宮赴澳門！攜手二星永利軒 9月限定雙星粵菜宴

台灣唯一蟬聯九年《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮中餐廳」，將再次跨海展現台灣粵菜實力。雲朗觀光集團中餐行政總廚暨頤宮行政總廚陳偉強，9月11日至12日將率廚藝團隊客座澳門永利澳門酒店米其林二星餐廳「永利軒」，兩大星級粵菜餐廳限時兩天聯手獻藝，每位澳門幣3,888元加10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。