BenQ發表智慧照明全系列新品 iScreenBar為iMac使用者量身設計

佳世達（2352）集團旗下顯示品牌BenQ 27日發表智慧照明系列三大新品，聚焦桌面工作與居家閱讀場景，推出專為雙螢幕工作者打造的ScreenBar Max、iMac使用者量身設計的iScreenBar，以及全新閱讀立燈NookLight。BenQ專注於「AI視覺與顯示」事業布局，三款新品延續BenQ專業光學設計與智慧調光技術，從iMac桌面美學、雙螢幕工作到慢生活閱讀，回應消費者對效率、舒適與生活美感兼具的多元照明需求。

BenQ台灣區總經理邱慧玲表示，現代人長時間面對螢幕，也在工作、閱讀、休息等不同生活場景中切換，照明需求已從單純的「亮度」進一步走向舒適、健康與情境化。BenQ長期深耕智慧照明領域，持續以專業光學設計回應使用者需求，旗下螢幕掛燈於2026上半年銷售年增近三成，展現台灣消費者對高品質照明體驗的高度重視。

此次發表的智慧照明新品，涵蓋ScreenBar系列與全新閱讀立燈NookLight，將BenQ對「好光」的設計思維，從個人桌面工作場景延伸至居家閱讀與生活空間。BenQ 透過精準控光與智慧調光，讓每一道光都更貼近使用者的真實需求，進一步重新定義現代居家照明體驗。

BenQ智慧照明2026三大新品即日起上市，三款新品皆透過頂尖光學科技，不僅精算每一道光，亦全面賦能更高效、井然有序的智慧辦公與居家閱讀環境。