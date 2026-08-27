法日混血甜美To b. by agnès b.與green label relaxing最新聯名登場

法國時尚品牌agnès b.專為亞洲市場所打造的To b. by agnès b.，與日本時尚品牌UNITED ARROWS旗下United Arrows green label relaxing，本季推出第二波聯名服飾系列，以雙方對「經典」的共同詮釋為基礎，並首度加入與德國絨毛玩偶品牌NICI合作打造的絨毛動物吊飾。

聯名系列延續To b. by agnès b.的經典元素，並聚焦於不受潮流更迭影響、能自然融入日常造型的單品，包含針織開襟外套，以及將To b. Logo與手寫字訊息「cool!!」結合的T恤，為標誌性品牌意象賦予新意。同時也帶來多款全新單品，從營造輕盈層次感的條紋針織外套、學院風的Polo針織衫，到為造型增添層次的方巾，豐富日常穿搭的變化。

同時，這次合作也攜手德國絨毛玩偶品牌NICI展開三方聯名，以原創動物吊飾為系列注入可愛趣味，不僅能點綴包款，成為整體穿搭的可愛配件。

秉持agnès b.長期關注環境與永續發展的理念，聯名系列部分單品選用對環境友善的有機棉材質，從材質選擇到服裝製程，持續實踐對永續生活的承諾，將對環境的關注自然融入日常衣著中。

To b. by agnès b. x green label relaxing聯名系列，已於agnès b.台灣網路商店、To b. by agnès b.全台門市販售。

To b. by agnès b. ｘ United Arrows green label relaxing Logo托特包。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b. ｘ United Arrows green label relaxing，攜手德國絨毛玩偶品牌NICI展開三方聯名。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b. ｘ United Arrows green label relaxing，開襟外套採用寬鬆版型，內裡選用毛圈布。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b. ｘ United Arrows green label relaxing，Polo針織衫推出素色和條紋款式。圖／agnès b.提供

To b. by agnès b. ｘ United Arrows green label relaxing，開襟外套採用寬鬆版型，內裡選用毛圈布。圖／agnès b.提供