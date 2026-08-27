統一超商打造「2026亞太永續博覽會」規模最大企業品牌展區展現綠實力

2026第五屆亞太永續博覽會今日（8月27日）起至8月29日於台北世貿一館登場，統一超商今年以「廢力！」為主題串聯永續生態圈，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

今日台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦「台灣永續行動獎」（TSAA）頒獎典禮，統一超商奪得5項大獎、為超商獲獎最多的企業，以「魚菜共生．魚莓共榮」、「打造多元共融職場」、「送餐隊創新行動待用餐」、「可信任電商生態系」4大專案榮獲銀獎肯定；獲得銅獎的「會員載具助減碳」專案則透過OPENPOINT App多元活動推動數位減碳，持續發揮永續影響力。

●「廢力！」循環成新 串聯永續生態圈

呼應環境部「資源循環雙法」，統一超商積極超前布局建立從產品設計、生產、使用到回收的循環經濟，讓產品生命週期結束後，能回到供應鏈再次循環使用，以「循環成新、永續鍛金」為理念，達成節能減廢、產銷永續，落實綠色營運目標。

「廢力！」為今年策展主題，7-ELEVEN於展場規畫魚菜共生新農法體驗、AI永續商品互動、咖啡渣再利用的永續商品展、以咖啡渣為部分原料製作的全新門市制服等，更準備了小小店長永續制服讓小朋友能在現場體驗，期能透過3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education），讓循環永續體驗更容易。

各參展品牌也豐富精彩，星巴克以「From Bean to Crop一杯咖啡的循環旅程」為主題，呈現從產地到土地的咖啡永續循環；德記洋行旗下茶飲品牌Tait Tea推出減塑30%以上的新瓶型，並攜手韓國濟州火山岩盤礦泉水及OATSIDE燕麥植物奶共同參展；統一速達（黑貓宅急便）以「智能物流．永續生活」策展主軸，建構綠色物流的綠能地圖；統一資訊展示智慧社區生活平台及智慧能源管理，以AI驅動永續日常。

統一超商好鄰居文教基金會首次以「嶼+人共鳴」為策展主題，邀請來自新竹、花蓮、雲林、金門、馬祖等地共8組社會企業青年團隊共同聯展，展現島嶼土地與在地物產的豐沛生命力，現場規畫商品展演與青年團隊分享等活動。

●魚菜共生、咖啡渣再生 多元落實永續

7-ELEVEN長期支持在地農業，2023年啟動「永續農場」計畫，今年起與雲林縣新湖合作農場首創以全台唯一魚塭型的「改良式魚菜共生系統」栽植草莓及蔬菜，打造循環農業生態鏈。

自2023年起7-ELEVEN啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，將咖啡渣系統化回收再製處理，做為肥料或製成生活用品，更結合咖啡渣回收製成的環保布料製作門市制服，今年目標將提供1萬件。導入rPET再生包材、循環杯機，設置高效智慧回收機可回收寶特瓶與電池，寶特瓶亦再製成永續商品、門市購物袋等，共同推動減塑。

7-ELEVEN為鼓勵消費者落實綠色消費，8月29日前至門市購買CITY CAFE／CITY PRIMA燕麥飲系列飲品可享同品項第二杯10元，使用自帶杯可再省5元，天素地蔬、Simple Fit餐盒、使用減碳包材等指定商品享OPENPOINT點數10倍回饋；同一期間OPENPOINT行動隨時取推出「永續商品」優惠專區，商品最低69折起。

7-ELEVEN自2023年起啟動「咖啡渣循環再生經濟」計畫，將咖啡渣進行系統化回收再製處理，投入永續農場做為肥料或製成生活周邊用品、門市制服等。圖／統一超商提供

統一超商與統一超商好鄰居文教基金會共同支持在地創生10年有成，青年深根團隊打造專屬的「嶼+人共鳴」市集空間展區。圖／統一超商提供

2026第五屆亞太永續博覽會今日（8月27日）起至8月29日登場，統一超商、統一超商好鄰居文教基金會攜手社會企業及關鍵供應鏈共同開展。圖／統一超商提供

7-ELEVEN從鮮食到門市設備全面推動減塑，導入rPET再生包材，即日起至8月29日連續3天門市及OPENPOINT行動隨時取推出永續商品優惠。圖／統一超商提供

從產地到門市的農業循環，7-ELEVEN建構資源再利用的「永續農場」。圖／統一超商提供

7-ELEVEN「把愛找回來」公益平台攜手公益團體以門市回收的寶特瓶、咖啡渣，永續循環再製為永續商品。圖／統一超商提供

今天（8月27日）台灣永續能源研究基金會（TAISE）舉辦「台灣永續行動獎」（TSAA）頒獎典禮，統一超商一舉奪得5項大獎、為超商獲獎最多的企業。圖／統一超商提供

7-ELEVEN打造循環農業生態鏈，展區現場進駐「魚菜共生系統」展示。圖／統一超商提供