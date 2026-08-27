才開2年…「德州小騎士」義享店8月31日暫停營業 背後原因曝光

要吃要快！作為很多六、七年級生青春回憶的「德州小騎士」宣佈，旗下「義享門市」因現場環境與使用設備有所衝突，因此將於8月31日暫停營業，結束2年的營業時光。

德州小騎士炸雞過去是台灣極具代表性的連鎖速食品牌，但後來逐漸淡出市場。近年重新回歸之後，陸續於高雄、屏東、台南、嘉義等地開設分店。店內提供有招牌的「金黃炸雞」，還有魚香騎士堡、辣雞騎士堡等不同品項。

根據官方公告，德州小騎士義享門市營運期間，因現場環境與使用設備有所衝突，嘗試多種改善方式，仍無法完全符合門市營運需求，因此決定8月31日正式按下暫停鍵。

隨著停業消息出爐，民眾留言表示「才剛吃就掰了」、「來岡山樂購。一定爆滿」，但也有粉絲表示「價格不低，品質又不是很好，員工少，店面又沉悶，薯條軟的，包裝又舊」、「味道還是跟以前完全不同！」

【德州小騎士有限公司公告】