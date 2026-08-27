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才開2年…「德州小騎士」義享店8月31日暫停營業 背後原因曝光

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
德州小騎士發布義享門市歇業公告。圖／ 截自德州小騎士粉絲頁
德州小騎士發布義享門市歇業公告。圖／ 截自德州小騎士粉絲頁

要吃要快！作為很多六、七年級生青春回憶的「德州騎士」宣佈，旗下「義享門市」因現場環境與使用設備有所衝突，因此將於8月31日暫停營業，結束2年的營業時光。

德州小騎士炸雞過去是台灣極具代表性的連鎖速食品牌，但後來逐漸淡出市場。近年重新回歸之後，陸續於高雄、屏東、台南、嘉義等地開設分店。店內提供有招牌的「金黃炸雞」，還有魚香騎士堡、辣雞騎士堡等不同品項。

根據官方公告，德州小騎士義享門市營運期間，因現場環境與使用設備有所衝突，嘗試多種改善方式，仍無法完全符合門市營運需求，因此決定8月31日正式按下暫停鍵。

隨著停業消息出爐，民眾留言表示「才剛吃就掰了」、「來岡山樂購。一定爆滿」，但也有粉絲表示「價格不低，品質又不是很好，員工少，店面又沉悶，薯條軟的，包裝又舊」、「味道還是跟以前完全不同！」

【德州小騎士有限公司公告】

感謝過去所有消費者的支持與信任。德州小騎士義享門市自2024年6月1日開幕以來，承蒙每一位顧客的支持與鼓勵，陪伴我們走過這段珍貴的旅程。

但於這段營運期間，因現場環境與使用設備有所衝突，我們曾嘗試多種改善方式，仍無法完全符合門市營運需求。在經過慎重的評估與考量後，為了維持餐點品質及標準作業流程，我們決定8月31日正式按下暫停鍵。

義享門市雖然暫時告別，但德州小騎士仍會繼續陪伴大家。若想念德州小騎士的味道，歡迎前往新左營車站門市，期待與大家再次見面。

騎士 德州 品牌 速食

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