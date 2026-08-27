泡完白磺泉再吃星料理！北投麗禧一日遊4,960元起 9月底前都能玩

想泡湯又不想安排住宿，台北近郊就能來趟一日小旅行。北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊專案」，以90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐為主打，雙人4,960元起，從泡溫泉、吃午餐到享受山林景致，不用過夜也能安排一段完整的度假時光，活動至2026年9月30日。

「春夏一日遊專案」提供多種溫泉、餐飲及SPA組合，其中雙人獨立湯屋90分鐘搭配午間套餐，雙人4,960元起，並有3款獨立湯屋可選，讓旅客在北投山林間擁有相對私密的泡湯空間。

泡湯後可前往館內歐陸餐廳用餐，主廚以台灣在地食材結合法式料理技法，將熟悉的台灣味轉化為餐桌上的創意料理。前菜「番茄布拉塔沙拉」以梅子醋漬牛番茄，搭配布拉塔起司，再注入番茄澄清湯汁，呈現酸、甜、鮮明亮交織的風味。

主餐則可選擇「紅酒燉澳洲巧克力和牛臉頰」，以紅酒及牛肉原汁慢火燉煮，呈現柔嫩口感；或選擇「珍珠玉米雞／北海道干貝」，以台東在地放養玉米雞搭配北海道干貝，呈現海陸食材的組合。

喜愛台灣味，也能把午餐換成台式料理。北投麗禧「雍翠庭」連續4年入選《台灣米其林指南》推薦，提供台式午間套餐，以在地食材詮釋經典台味，呈現不同於法式料理的台灣飲食風貌。

如果想把行程安排得更悠閒，還可選擇「桂花樹下午茶」，雙人3,000元起。下午茶將棺材板、刈包、春捲、豬血糕等台灣小吃，以法式手法重新演繹成精緻甜鹹點心，適合泡湯後慢慢享用。

除了雙人同行，也有適合獨自放空的一日方案。「露天風呂搭配桂花樹下午茶」每人2,000元起，可使用挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、冷水池、烤箱、蒸氣室及溫泉石板浴等設施，在白磺泉中放鬆身心。

另有「儷漾SPA」60分鐘歐式按摩搭配午間套餐，單人4,580元起，結合芳療按摩與餐食，讓一日行程更有度假感。洽詢電話：02-2896-8888。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北投麗禧歐陸餐廳以臺菜常見的梅漬番茄為靈感，推出「番茄布拉塔沙拉」，以梅子醋漬牛番茄搭配布拉塔起司，最後注入番茄澄清湯汁，酸、甜、鮮交織出清爽層次。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

北投麗禧桂花樹下午茶將棺材板、刈包、春捲、豬血糕等熟悉的臺灣味，以精緻法式手法重新演繹，呈現臺灣風味與法式巧思交融的午後茶點。圖/北投麗禧溫泉酒店提供