快訊

搜救行動持續…尼泊爾山洪增至270死 尋獲125名失聯者含百名遊客

因應超高齡社會 賴總統：10月推出健康幣…鼓勵民眾健康管理

李蒨蓉「阿帕契事件」11年後吐心聲 看盡人情冷暖：那些朋友閃好快

聽新聞
0:00 / 0:00

泡完白磺泉再吃星料理！北投麗禧一日遊4,960元起 9月底前都能玩

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
北投麗禧雍翠庭連續四年入選《台灣米其林指南》推薦，提供臺式午間套餐，運用在地食材詮釋經典台味，呈現主廚對臺灣飲食文化的細膩演繹。圖/北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧雍翠庭連續四年入選《台灣米其林指南》推薦，提供臺式午間套餐，運用在地食材詮釋經典台味，呈現主廚對臺灣飲食文化的細膩演繹。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

想泡湯又不想安排住宿，台北近郊就能來趟一日小旅行。北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊專案」，以90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐為主打，雙人4,960元起，從泡溫泉、吃午餐到享受山林景致，不用過夜也能安排一段完整的度假時光，活動至2026年9月30日。

「春夏一日遊專案」提供多種溫泉、餐飲及SPA組合，其中雙人獨立湯屋90分鐘搭配午間套餐，雙人4,960元起，並有3款獨立湯屋可選，讓旅客在北投山林間擁有相對私密的泡湯空間。

泡湯後可前往館內歐陸餐廳用餐，主廚以台灣在地食材結合法式料理技法，將熟悉的台灣味轉化為餐桌上的創意料理。前菜「番茄布拉塔沙拉」以梅子醋漬牛番茄，搭配布拉塔起司，再注入番茄澄清湯汁，呈現酸、甜、鮮明亮交織的風味。

主餐則可選擇「紅酒燉澳洲巧克力和牛臉頰」，以紅酒及牛肉原汁慢火燉煮，呈現柔嫩口感；或選擇「珍珠玉米雞／北海道干貝」，以台東在地放養玉米雞搭配北海道干貝，呈現海陸食材的組合。

喜愛台灣味，也能把午餐換成台式料理。北投麗禧「雍翠庭」連續4年入選《台灣米其林指南》推薦，提供台式午間套餐，以在地食材詮釋經典台味，呈現不同於法式料理的台灣飲食風貌。

如果想把行程安排得更悠閒，還可選擇「桂花樹下午茶」，雙人3,000元起。下午茶將棺材板、刈包、春捲、豬血糕等台灣小吃，以法式手法重新演繹成精緻甜鹹點心，適合泡湯後慢慢享用。

除了雙人同行，也有適合獨自放空的一日方案。「露天風呂搭配桂花樹下午茶」每人2,000元起，可使用挑高9米的露天風呂，享受溫泉池、冷水池、烤箱、蒸氣室及溫泉石板浴等設施，在白磺泉中放鬆身心。

另有「儷漾SPA」60分鐘歐式按摩搭配午間套餐，單人4,580元起，結合芳療按摩與餐食，讓一日行程更有度假感。洽詢電話：02-2896-8888。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

北投麗禧歐陸餐廳以臺菜常見的梅漬番茄為靈感，推出「番茄布拉塔沙拉」，以梅子醋漬牛番茄搭配布拉塔起司，最後注入番茄澄清湯汁，酸、甜、鮮交織出清爽層次。圖/北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧歐陸餐廳以臺菜常見的梅漬番茄為靈感，推出「番茄布拉塔沙拉」，以梅子醋漬牛番茄搭配布拉塔起司，最後注入番茄澄清湯汁，酸、甜、鮮交織出清爽層次。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

北投麗禧桂花樹下午茶將棺材板、刈包、春捲、豬血糕等熟悉的臺灣味，以精緻法式手法重新演繹，呈現臺灣風味與法式巧思交融的午後茶點。圖/北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧桂花樹下午茶將棺材板、刈包、春捲、豬血糕等熟悉的臺灣味，以精緻法式手法重新演繹，呈現臺灣風味與法式巧思交融的午後茶點。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

北投麗禧挑高九米的露天風呂提供溫泉池、冷水池、烤箱、蒸氣室及溫泉石板浴等多元設施，旅客可在白磺泉溫潤泉水中舒展身心。圖/北投麗禧溫泉酒店提供
北投麗禧挑高九米的露天風呂提供溫泉池、冷水池、烤箱、蒸氣室及溫泉石板浴等多元設施，旅客可在白磺泉溫潤泉水中舒展身心。圖/北投麗禧溫泉酒店提供

北投 料理 套餐

延伸閱讀

國旅補助9月上路！飯店狂撒萬元禮遇、4千餐飲金 最低每晚不到350元

百道料理＋和牛無限續！路易莎新品牌「和牛鍋敘」 進駐苗栗金鬱金香

米其林三星九連霸頤宮赴澳門！攜手二星永利軒 9月限定雙星粵菜宴

500碗2026／高雄場名店集結！阿鳳米食、橋頭臭豆腐8/29限定登場　鼎旺麻辣鍋、台中炭火蝦飯連兩日出攤

相關新聞

創業50年！日本「今屋漢堡」登台 共11種口味、招牌起司雞蛋伴伴必吃

來自日本福岡西公園，已經有50年歷史的的「今屋漢堡」（今屋のハンバーガー），即將於9月10日正式登台。店內提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克香腸」等11款長型漢堡。為慶祝新店開幕，限時享「套餐升級優惠價99元」。

才開2年…「德州小騎士」義享店8月31日暫停營業 背後原因曝光

要吃要快！作為很多六、七年級生青春回憶的「德州小騎士」宣佈，旗下「義享門市」因現場環境與使用設備有所衝突，因此將於8月31日暫停營業，結束2年的營業時光。

法日混血甜美To b. by agnès b.與green label relaxing最新聯名登場

法國時尚品牌agnès b.專為亞洲市場所打造的To b. by agnès b.，與日本時尚品牌UNITED ARROWS旗下United Arrows green label relaxing，本季推出第二波聯名服飾系列，以雙方對「經典」的共同詮釋為基礎，並首度加入與德國絨毛玩偶品牌NICI合作打造的絨毛動物吊飾。

統一超商打造「2026亞太永續博覽會」規模最大企業品牌展區展現綠實力

2026第五屆亞太永續博覽會今日（8月27日）起至8月29日於台北世貿一館登場，統一超商今年以「廢力！」為主題串聯永續生態圈，集合7-ELEVEN、星巴克、統一速達、德記洋行、統一資訊等關係企業，並首次連結社會企業、關鍵供應鏈等共16個品牌聯展，透過魚菜共生新農法、咖啡渣再生、rPET循環包材等展演「循環成新、永續鍛金」資源再生綠實力，更是今年單一企業品牌規模最大展區。

紫羅蘭或黑閃電？HUBLOT Big Bang系列新表 演繹炸裂衝擊美

好的設計，可以擁有迥異風貌，但都帶來實用、收藏、美感的三合為一。瑞士高級運動風格腕表HUBLOT近日先後發表兩只Big Bang系列新作，一只致敬品牌好友、奧運短跑名將Usain Bolt，第二款則選用美豔紫羅蘭新色，展現如宇宙開天闢地的衝擊之美。

米其林三星九連霸頤宮赴澳門！攜手二星永利軒 9月限定雙星粵菜宴

台灣唯一蟬聯九年《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮中餐廳」，將再次跨海展現台灣粵菜實力。雲朗觀光集團中餐行政總廚暨頤宮行政總廚陳偉強，9月11日至12日將率廚藝團隊客座澳門永利澳門酒店米其林二星餐廳「永利軒」，兩大星級粵菜餐廳限時兩天聯手獻藝，每位澳門幣3,888元加10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。