快訊

預估一路往北走！艾陶颱風生成了 最新路徑曝光

三大法人繼續回補643億元！台積電卻開高收低 資金搶進哪些族群？

獨／在台中經營多年…知名建商總座硬上前女友 拿磁扣闖她家下場出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

創業50年！日本「今屋漢堡」登台 共11種口味、招牌起司雞蛋伴伴必吃

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
今屋漢堡預計9月10日正式在台開幕。圖／今屋漢堡提供
今屋漢堡預計9月10日正式在台開幕。圖／今屋漢堡提供

來自日本福岡西公園，已經有50年歷史的的「今屋漢堡」（今屋のハンバーガー），即將於9月10日正式登台。店內提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克香腸」等11款長型漢堡。為慶祝新店開幕，限時享「套餐升級優惠價99元」。

今屋漢堡誕生於1970年代的福岡市中央區西公園，創辦人今崎勝美以一台改裝後的中古車開啟熱狗堡生意，後來改使用長型麵包（コッペパン），創造出獨特的「長型漢堡」。2007年時，今屋漢堡還曾獲得日本「新漢堡同好會」評選為全國第三名的漢堡。

今屋漢堡所使用的長型麵包，發明於日本大正時期，融合法國橄欖形麵包與美國熱狗麵包的特色，並搭配不同的配料組合，共計提供有11種口味選擇。招牌的「起司雞蛋伴伴」，以手打挽肉漢堡排，搭配整條法蘭克香腸、特濃起司、煎蛋，每份189元；「法蘭克起司雞蛋」以切成螺旋狀的法蘭克香腸為主角，具有清脆口感與肉汁，每份189元。此外還有「經典雙饗堡」、大量起司的「奶香戀人」等不同選擇，每份129元起。

除了麵包為特色之外，今屋漢堡以「蒜炒高麗菜」取代傳統的生菜，藉此呼應福岡當地鐵板燒肉、鐵板蒜炒蔬菜的飲食特色，造就出獨特的風味。另外漢堡排內，也特別以焦化洋蔥取代新鮮洋蔥，增添更優雅的甜味，同樣是店內特色之一。

今屋漢堡台灣店店址鄰近台北捷運中山國中站，預計9月10日正式開幕。9月10日至9月12日期間，每日前20名客人即可享有99元升級黃金薯薯、手工紅茶套餐優惠。

今屋漢堡提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克起司雞蛋」、「奶香戀人」等多種口味選擇，每份129元起。圖／今屋漢堡提供
今屋漢堡提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克起司雞蛋」、「奶香戀人」等多種口味選擇，每份129元起。圖／今屋漢堡提供

招牌「起司雞蛋伴伴」，每份189元。圖／今屋漢堡提供
招牌「起司雞蛋伴伴」，每份189元。圖／今屋漢堡提供

台灣店店主曾裕博（右）為創辦人首位海外弟子。圖／今屋漢堡提供
台灣店店主曾裕博（右）為創辦人首位海外弟子。圖／今屋漢堡提供

漢堡 起司 雞蛋 日本 麵包 福岡

延伸閱讀

三鶯線10大熱門美食揭曉 牛角、壽司爭第一

抹茶控必吃！辻利茶舗「買1送1」回歸、一〇八抹茶茶廊霜淇淋買1送1

500碗2026／高雄場名店集結！阿鳳米食、橋頭臭豆腐8/29限定登場　鼎旺麻辣鍋、台中炭火蝦飯連兩日出攤

百道料理＋和牛無限續！路易莎新品牌「和牛鍋敘」 進駐苗栗金鬱金香

相關新聞

草間彌生的跨界傳奇 圓點女王如何成為征服頂級精品與百貨的流量密碼

日本當代藝術巨擘、有「圓點女王」封號的草間彌生（Yayoi Kusama），日本官方證實她已於今年8月14日於東京辭世，享耆壽97歲。消息一出撼動全球藝術與時尚界，因她留下的不只是震撼人心的大型作品，也影響了現代商業與藝術的互動模式。

才開2年！「德州小騎士」義享店8/31暫停營業　背後原因曝光

要吃要快！作為很多六、七年級生青春回憶的「德州小騎士」宣佈，旗下「義享門市」因現場環境與使用設備有所衝突，因此將於8月31日暫停營業，結束2年的營業時光。

泡完白磺泉再吃星料理！北投麗禧一日遊4,960元起　9月底前都能玩

想泡湯又不想安排住宿，台北近郊就能來趟一日小旅行。北投麗禧溫泉酒店推出「春夏一日遊專案」，以90分鐘獨立湯屋搭配午間套餐為主打，雙人4,960元起，從泡溫泉、吃午餐到享受山林景致，不用過夜也能安排一段完整的度假時光，活動至2026年9月30日。

紫羅蘭或黑閃電？HUBLOT Big Bang系列新表 演繹炸裂衝擊美

好的設計，可以擁有迥異風貌，但都帶來實用、收藏、美感的三合為一。瑞士高級運動風格腕表HUBLOT近日先後發表兩只Big Bang系列新作，一只致敬品牌好友、奧運短跑名將Usain Bolt，第二款則選用美豔紫羅蘭新色，展現如宇宙開天闢地的衝擊之美。

米其林三星九連霸頤宮赴澳門！攜手二星永利軒 9月限定雙星粵菜宴

台灣唯一蟬聯九年《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮中餐廳」，將再次跨海展現台灣粵菜實力。雲朗觀光集團中餐行政總廚暨頤宮行政總廚陳偉強，9月11日至12日將率廚藝團隊客座澳門永利澳門酒店米其林二星餐廳「永利軒」，兩大星級粵菜餐廳限時兩天聯手獻藝，每位澳門幣3,888元加10%。

不只曾聯名LV！草間彌生自己就是服裝品牌設計師

一代傳奇草間彌生長年維持辨識度極高的造型，時尚品味獨具，近年來更與時尚龍頭品牌之一的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出聯合合作包款，瘋狂的店舖裝飾更成為打卡景點掀起話題。事實上，她早在1960年代就創立自己的時尚品牌，親自將個人藝術延伸至穿著，可說是將「前衛藝術」完全融入「大眾時尚」的先驅者之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。