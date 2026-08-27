創業50年！日本「今屋漢堡」登台 共11種口味、招牌起司雞蛋伴伴必吃

來自日本福岡西公園，已經有50年歷史的的「今屋漢堡」（今屋のハンバーガー），即將於9月10日正式登台。店內提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克香腸」等11款長型漢堡。為慶祝新店開幕，限時享「套餐升級優惠價99元」。

今屋漢堡誕生於1970年代的福岡市中央區西公園，創辦人今崎勝美以一台改裝後的中古車開啟熱狗堡生意，後來改使用長型麵包（コッペパン），創造出獨特的「長型漢堡」。2007年時，今屋漢堡還曾獲得日本「新漢堡同好會」評選為全國第三名的漢堡。

今屋漢堡所使用的長型麵包，發明於日本大正時期，融合法國橄欖形麵包與美國熱狗麵包的特色，並搭配不同的配料組合，共計提供有11種口味選擇。招牌的「起司雞蛋伴伴」，以手打挽肉漢堡排，搭配整條法蘭克香腸、特濃起司、煎蛋，每份189元；「法蘭克起司雞蛋」以切成螺旋狀的法蘭克香腸為主角，具有清脆口感與肉汁，每份189元。此外還有「經典雙饗堡」、大量起司的「奶香戀人」等不同選擇，每份129元起。

除了麵包為特色之外，今屋漢堡以「蒜炒高麗菜」取代傳統的生菜，藉此呼應福岡當地鐵板燒肉、鐵板蒜炒蔬菜的飲食特色，造就出獨特的風味。另外漢堡排內，也特別以焦化洋蔥取代新鮮洋蔥，增添更優雅的甜味，同樣是店內特色之一。

今屋漢堡台灣店店址鄰近台北捷運中山國中站，預計9月10日正式開幕。9月10日至9月12日期間，每日前20名客人即可享有99元升級黃金薯薯、手工紅茶套餐優惠。

今屋漢堡提供有「起司雞蛋伴伴」、「法蘭克起司雞蛋」、「奶香戀人」等多種口味選擇，每份129元起。圖／今屋漢堡提供

招牌「起司雞蛋伴伴」，每份189元。圖／今屋漢堡提供