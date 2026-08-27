紫羅蘭或黑閃電？HUBLOT Big Bang系列新表 演繹炸裂衝擊美

好的設計，可以擁有迥異風貌，但都帶來實用、收藏、美感的三合為一。瑞士高級運動風格腕表HUBLOT近日先後發表兩只Big Bang系列新作，一只致敬品牌好友、奧運短跑名將Usain Bolt，第二款則選用美豔紫羅蘭新色，展現如宇宙開天闢地的衝擊之美。

以融合藝術（Art of fusion）為靈感的HUBLOT，最早是在2005年發表Big Bang系列，顧名思義、從宇宙大爆炸的Big Bang為號召，該系列除了陸續選用魔力金、彩色高科技陶瓷、彩色藍寶石水晶、彩色鍛造碳與碳纖維成為表款材質，並以6顆H Logo螺絲、遊艇舷窗，以及UNICO自製飛返計時機芯為號召。

其中新款Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表是為了紀念品牌與「牙買加閃電」Usain Bolt的長久情誼，將代表牙買加國旗的黃綠配色搭配上黑色陶瓷、碳纖維，呈現一種雷霆萬鈞的力量與速度感；表款除選用HUB1280 UNICO自製飛返計時機芯，同時小時時標的6、5、8等三個數字在特定視角下將轉化為9.58，再度紀念Usain Bolt自2009年寫下的9.58秒男子100公尺世界紀錄、至今無人能破。

另一只Big Bang One Click悅彩系列紫羅蘭腕表則將焦點投向美麗、高雅的紫羅蘭色，33毫米的精鋼表殼更合適於女性的手腕尺寸，表圈鑲嵌36顆紫水晶、表款並具有One Click單鍵快拆紫色表帶，以及100公尺防水性能。無論晚宴或泳池，都能展現迷人深邃的優雅風格，風格自定義。

HUBLOT Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表，全球限量200只，88萬8,000元。圖／HUBLOT提供

One Click快拆表帶系統，可在沒有工具的前提下自行更換表帶，操作直觀便利。圖／HUBLOT提供

Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表透明的後底蓋並有著閃電Logo，呈現一如Big Bang系列的衝擊之美。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang One Click悅彩系列紫羅蘭腕表，呈現了華美的紫色魔幻氣場。圖／HUBLOT提供