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紫羅蘭或黑閃電？HUBLOT Big Bang系列新表 演繹炸裂衝擊美

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Usain Bolt與HUBLOT合作已有深厚情誼，本次聯名限量計時碼表則再度紀念了牙買加閃電的世界一百公尺男子紀錄。圖／HUBLOT提供
Usain Bolt與HUBLOT合作已有深厚情誼，本次聯名限量計時碼表則再度紀念了牙買加閃電的世界一百公尺男子紀錄。圖／HUBLOT提供

好的設計，可以擁有迥異風貌，但都帶來實用、收藏、美感的三合為一。瑞士高級運動風格腕表HUBLOT近日先後發表兩只Big Bang系列新作，一只致敬品牌好友、奧運短跑名將Usain Bolt，第二款則選用美豔紫羅蘭新色，展現如宇宙開天闢地的衝擊之美。

以融合藝術（Art of fusion）為靈感的HUBLOT，最早是在2005年發表Big Bang系列，顧名思義、從宇宙大爆炸的Big Bang為號召，該系列除了陸續選用魔力金、彩色高科技陶瓷、彩色藍寶石水晶、彩色鍛造碳與碳纖維成為表款材質，並以6顆H Logo螺絲、遊艇舷窗，以及UNICO自製飛返計時機芯為號召。

其中新款Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表是為了紀念品牌與「牙買加閃電」Usain Bolt的長久情誼，將代表牙買加國旗的黃綠配色搭配上黑色陶瓷、碳纖維，呈現一種雷霆萬鈞的力量與速度感；表款除選用HUB1280 UNICO自製飛返計時機芯，同時小時時標的6、5、8等三個數字在特定視角下將轉化為9.58，再度紀念Usain Bolt自2009年寫下的9.58秒男子100公尺世界紀錄、至今無人能破。

另一只Big Bang One Click悅彩系列紫羅蘭腕表則將焦點投向美麗、高雅的紫羅蘭色，33毫米的精鋼表殼更合適於女性的手腕尺寸，表圈鑲嵌36顆紫水晶、表款並具有One Click單鍵快拆紫色表帶，以及100公尺防水性能。無論晚宴或泳池，都能展現迷人深邃的優雅風格，風格自定義。

HUBLOT Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表，全球限量200只，88萬8,000元。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表，全球限量200只，88萬8,000元。圖／HUBLOT提供

One Click快拆表帶系統，可在沒有工具的前提下自行更換表帶，操作直觀便利。圖／HUBLOT提供
One Click快拆表帶系統，可在沒有工具的前提下自行更換表帶，操作直觀便利。圖／HUBLOT提供

Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表透明的後底蓋並有著閃電Logo，呈現一如Big Bang系列的衝擊之美。圖／HUBLOT提供
Big Bang Reloaded Usain Bolt限量計時碼表透明的後底蓋並有著閃電Logo，呈現一如Big Bang系列的衝擊之美。圖／HUBLOT提供

HUBLOT Big Bang One Click悅彩系列紫羅蘭腕表，呈現了華美的紫色魔幻氣場。圖／HUBLOT提供
HUBLOT Big Bang One Click悅彩系列紫羅蘭腕表，呈現了華美的紫色魔幻氣場。圖／HUBLOT提供

磨砂碳纖維上層表圈、打磨與拋光黑陶瓷、金黃色織物表帶，呈現了多層次的豐富質感，同時表圈外側並有著Usain Bolt的名言。圖／HUBLOT提供
磨砂碳纖維上層表圈、打磨與拋光黑陶瓷、金黃色織物表帶，呈現了多層次的豐富質感，同時表圈外側並有著Usain Bolt的名言。圖／HUBLOT提供

腕表 Bolt 水晶

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