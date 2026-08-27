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米其林三星九連霸頤宮赴澳門！攜手二星永利軒 9月限定雙星粵菜宴

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
頤宮經典「脆皮燒乳鴿」，外皮酥脆、肉質鮮嫩，此次將隨行政主廚陳偉強遠赴澳門客座呈現。圖/君品酒店提供
頤宮經典「脆皮燒乳鴿」，外皮酥脆、肉質鮮嫩，此次將隨行政主廚陳偉強遠赴澳門客座呈現。圖/君品酒店提供

台灣唯一蟬聯九年《台灣米其林指南》三星殊榮的君品酒店「頤宮中餐廳」，將再次跨海展現台灣粵菜實力。雲朗觀光集團中餐行政總廚暨頤宮行政總廚陳偉強，9月11日至12日將率廚藝團隊客座澳門永利澳門酒店米其林二星餐廳「永利軒」，兩大星級粵菜餐廳限時兩天聯手獻藝，每位澳門幣3,888元加10%。

此次「雙星會」並邀請株式會社獺祭社長櫻井一宏精選多款獺祭清酒搭配菜色，以酒香襯托粵菜層次，打造台澳星級粵菜交流饗宴。

位於台北君品酒店17樓的頤宮，法文名「Le Palais」意為宮殿，料理以經典廣東菜與精緻港點聞名，嚴選當令頂級食材，並透過細膩工藝呈現粵菜風味。澳門永利軒則由行政總廚陳德光領軍，選用世界各地時令食材，結合創新手法與現代擺盤，重新演繹傳統粵菜。

此次跨海合作，兩位主廚雖師承不同流派，卻同樣以頂級食材與傳統工藝為料理根基，再加入現代演繹，讓台灣與澳門兩地粵菜美學在餐桌上正面交會。

頤宮此次帶往澳門的菜色，包括經典「雞粥燉鮑魚」，以黃皮雞熬製高湯，再加入干貝與白米慢煮，最後放入鮑魚，湯粥交融、鮮醇回甘。

「脆皮燒乳鴿」則以特製醃料醃製乳鴿，再經醋水風乾、淋油，打造金黃酥脆外皮與鮮嫩肉質；招牌甜點「炸豆腐奶」也將跨海登場，內裹兩款起司，外層撒上糖粉，呈現鹹甜交錯的風味。

永利軒則端出「前菜三拼」，一次集結開心果黑蒜西班牙黑毛豬叉燒、酸辣龍蝦蓮藕及沙薑雞油焗響螺；海鮮主菜包括「金秋蟹盞龍牙官燕」，以及結合澳門在地特色的「古法煎焗本灣龍脷裙配澳門特色炒飯」，與頤宮菜色共同勾勒粵菜多元風貌。

由陳偉強領軍的頤宮近年持續透過海外客座進行餐飲交流，2019年曾受邀前往北京華爾道夫酒店，2020年赴沖繩HOTEL COLLECTIVE客座，2025年10月則前往澳門上葡京渡假村御花園中餐廳交流獻藝。此次再度前進澳門，與永利軒攜手，持續將台灣頂級粵菜推向海外舞台。

頤宮經典甜點「炸豆腐奶」，內裹兩款起司交融，鹹甜交錯，此次特別帶至澳門客座獻客。圖/君品酒店提供
頤宮經典甜點「炸豆腐奶」，內裹兩款起司交融，鹹甜交錯，此次特別帶至澳門客座獻客。圖/君品酒店提供

澳門永利軒行政總廚陳德光，將攜手頤宮團隊共同呈現雙星粵菜饗宴。圖/君品酒店提供
澳門永利軒行政總廚陳德光，將攜手頤宮團隊共同呈現雙星粵菜饗宴。圖/君品酒店提供

台北君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強，將於9月11日至12日率團隊客座澳門永利軒。圖/君品酒店提供
台北君品酒店頤宮中餐廳行政主廚陳偉強，將於9月11日至12日率團隊客座澳門永利軒。圖/君品酒店提供

澳門 米其林

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