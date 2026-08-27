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草間彌生的跨界傳奇 圓點女王如何成為征服頂級精品與百貨的流量密碼

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2023年草間彌生與Louis Vuitton二度聯名合作，倫敦百年百貨Harrods外牆立起一座草間彌生逼真巨型雕像，營造出她揮毫為百貨建築描繪彩繪圓點的視覺錯視。圖／摘自X
2023年草間彌生與Louis Vuitton二度聯名合作，倫敦百年百貨Harrods外牆立起一座草間彌生逼真巨型雕像，營造出她揮毫為百貨建築描繪彩繪圓點的視覺錯視。圖／摘自X

日本當代藝術巨擘、有「圓點女王」封號的草間彌生（Yayoi Kusama），日本官方證實她已於今年8月14日於東京辭世，享耆壽97歲。消息一出撼動全球藝術與時尚界，因她留下的不只是震撼人心的大型作品，也影響了現代商業與藝術的互動模式。

草間彌生的作品能從前衛藝術躍升為全球主流商業、頂級精品與大型商場的「流量密碼」，在於她極致簡約的強烈視覺符號，圓點、無限網與南瓜，都有極高的識別度，加上媒體宣傳推波助瀾，即便是不熟悉藝術的大眾，也能快速認出「這是草間彌生」，為商業品牌省下了龐大的溝通成本。

加上其創作圖案具有強烈的重複性，原始條件非常適合圖紋設計與商品化轉化，最著名的商業合作就是國際精品Louis Vuitton分別在2012與2023年與草間彌生兩度聯名合作，將代表性的圓點呈現在Louis Vuitton一系列商品上。加上草間彌生擅長打造「無限鏡屋」與全包覆式的圓點空間，巨型立體裝置極具視覺衝擊力，更具有天生的「社群打卡」屬性，恰好符合實體百貨商場「體驗式零售」的需求，創造網路聲量。

以台灣商場與草間彌生的關係，其代表作「南瓜」雕塑真品，2016年在三創生活園區藝文廣場重金典藏；2015年在台灣推出的「夢我所夢：草間彌生亞洲巡迴展」除了在高雄、台中兩地美術館巡迴外，主辦單位也選在新光三越台南中山店、漢神巨蛋購物廣場、華山文創園區展開周邊快閃活動。近年台灣商場更重視文化體驗，富藝斯拍賣行也曾在今年3月將價值數千萬的國際級藝術品搬進貴婦百貨，其中包含草間彌生於2020年疫情期間創作的「心中夕暉」，讓BELLAVITA化身快閃美術館。

但論到草間彌生裝置藝術與商業最具視覺震撼與流量話題的呈現，首推2012年英國倫敦指標百貨Selfridges為Louis Vuitton與草間彌生首度合作打造的概念店，從店裝到百貨櫥窗都交由草間彌生設計，並在百貨正門入口設立巨型草間彌生雕像，將整棟建築包覆在無限圓點之中，樹立了奢侈品、藝術家與百貨商場攜手大規模跨界合作的經典案例。

接著2023年草間彌生與Louis Vuitton二度合作，倫敦百年百貨Harrods外牆立起一座草間彌生逼真巨型雕像，營造出她揮毫為百貨建築描繪彩繪圓點的視覺錯視，建築外牆同樣妝點上招牌的彩色圓點裝飾。

東京銀座時尚地標GINZA SIX於開幕之初，也邀請草間彌生打造懸掛於六層樓高挑空中庭的巨型裝置藝術「Love Forever」。數個紅白圓點南瓜雕塑飄浮於購物空間之上，成為該商場最具代表性的視覺與打卡地標，也成功將高端商場融入當代藝術的感性。

2023年草間彌生與Louis Vuitton二度聯名合作，倫敦百年百貨Harrods外牆妝點上草間彌生招牌的彩色圓點裝飾。圖／摘自X
2023年草間彌生與Louis Vuitton二度聯名合作，倫敦百年百貨Harrods外牆妝點上草間彌生招牌的彩色圓點裝飾。圖／摘自X

東京銀座的GINZA SIX開幕之初，邀請草間彌生打造懸掛於六層樓高挑空中庭的巨型裝置藝術「Love Forever」。報系資料照片
東京銀座的GINZA SIX開幕之初，邀請草間彌生打造懸掛於六層樓高挑空中庭的巨型裝置藝術「Love Forever」。報系資料照片

2015年草間彌生亞洲巡迴展在台展出，主辦單位特別在華山打造結合藝術與餐飲的期間限定咖啡館。報系資料照片
2015年草間彌生亞洲巡迴展在台展出，主辦單位特別在華山打造結合藝術與餐飲的期間限定咖啡館。報系資料照片

三創生活園區公共藝術裝置，設置由草間彌生所創作的南瓜雕塑品。報系資料照片
三創生活園區公共藝術裝置，設置由草間彌生所創作的南瓜雕塑品。報系資料照片

2015年草間彌生亞洲巡迴展在台展出，漢神巨蛋購物廣場推出草間彌生快閃店。報系資料照片
2015年草間彌生亞洲巡迴展在台展出，漢神巨蛋購物廣場推出草間彌生快閃店。報系資料照片

草間彌生 女王 密碼

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