不只曾聯名LV！草間彌生自己就是服裝品牌設計師

一代傳奇草間彌生長年維持辨識度極高的造型，時尚品味獨具，近年來更與時尚龍頭品牌之一的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出聯合合作包款，瘋狂的店舖裝飾更成為打卡景點掀起話題。事實上，她早在1960年代就創立自己的時尚品牌，親自將個人藝術延伸至穿著，可說是將「前衛藝術」完全融入「大眾時尚」的先驅者之一。
早在1960年代紐約前衛浪潮中，她便創立個人服飾公司Kusama Fashion Company，推出印滿波點、帶有裸露剪裁的前衛剪裁服飾，甚至開設過個人服飾精品店。網路上更可以找到她在2000年間曾與Salvatore Ferragamo在日本合作推出極為限量的黑白波點與網狀圖騰的限量包款，可以說是當代藝術跨界精品的起點。
而最廣為人知的，莫過於與路易威登在2012年與2023年的兩次深度合作，將藝術家標誌的視覺語言轉化為時尚商品，也讓草間彌生的創作突破美術館與畫廊，進入全球流行文化視野。雙方於2012年首次合作後，於2023年推出慶祝合作10年的第二次大型聯名系列。2012年，路易威登時任創意總監Marc Jacobs與草間彌生展開首次深度跨界合作，是當代藝術與時尚精品的里程碑。當時年過八旬的草間彌生，將其標誌性的波點結合LV經典的包款、成衣、鞋履及配件上，LV更將全球旗艦店的櫥窗與外牆改造為草間彌生的波點藝術裝置。
2023年的二度聯手，不僅重現了2012年時的經典波點，更加入草間彌生其他代表性創作，系統性地把她不同時期的代表創作——從圓點、鏡面球體、花朵、南瓜、臉孔到無限網——分成兩波完整延伸至時裝、皮件與生活配件，也成為LV與藝術家跨界合作中規模相當完整的一次。