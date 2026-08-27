不只曾聯名LV！草間彌生自己就是服裝品牌設計師

一代傳奇草間彌生長年維持辨識度極高的造型，時尚品味獨具，近年來更與時尚龍頭品牌之一的路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出聯合合作包款，瘋狂的店舖裝飾更成為打卡景點掀起話題。事實上，她早在1960年代就創立自己的時尚品牌，親自將個人藝術延伸至穿著，可說是將「前衛藝術」完全融入「大眾時尚」的先驅者之一。

早在1960年代紐約前衛浪潮中，她便創立個人服飾公司Kusama Fashion Company，推出印滿波點、帶有裸露剪裁的前衛剪裁服飾，甚至開設過個人服飾精品店。網路上更可以找到她在2000年間曾與Salvatore Ferragamo在日本合作推出極為限量的黑白波點與網狀圖騰的限量包款，可以說是當代藝術跨界精品的起點。

而最廣為人知的，莫過於與路易威登在2012年與2023年的兩次深度合作，將藝術家標誌的視覺語言轉化為時尚商品，也讓草間彌生的創作突破美術館與畫廊，進入全球流行文化視野。雙方於2012年首次合作後，於2023年推出慶祝合作10年的第二次大型聯名系列。2012年，路易威登時任創意總監Marc Jacobs與草間彌生展開首次深度跨界合作，是當代藝術與時尚精品的里程碑。當時年過八旬的草間彌生，將其標誌性的波點結合LV經典的包款、成衣、鞋履及配件上，LV更將全球旗艦店的櫥窗與外牆改造為草間彌生的波點藝術裝置。

2023年的二度聯手，不僅重現了2012年時的經典波點，更加入草間彌生其他代表性創作，系統性地把她不同時期的代表創作——從圓點、鏡面球體、花朵、南瓜、臉孔到無限網——分成兩波完整延伸至時裝、皮件與生活配件，也成為LV與藝術家跨界合作中規模相當完整的一次。

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列Capucines BB包，白色taurillon皮革裝飾草間彌生彩色Painted Dots圖案。圖／路易威登提供

2012年草間彌生與路易威登首度聯名合作時，路易威登紐約第五大道上的旗艦店外面，以誇張的巨幅草間彌生作品為裝飾。美聯社

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生灰階PAINTED DOTS MONOGRAM ECLIPSE。圖／路易威登提供

2022年LV邁阿密藝術展展間到處都是草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生INFINITY DOTS。圖／路易威登提供

2010年間，草間彌生的作品在路易威登基金會展出。圖／LV提供

路易威登2023早春女裝系列時裝秀上的草間彌生聯名包款。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列Keepall 25肩背。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列Psychedelic Flower迷幻花朵圖案T恤。圖／路易威登提供

香港西九文化區 M+博物館2022年舉辦的草間彌生大型回顧展「草間彌生：一九四五年至今」，曾展出草間彌生的服裝創作。記者孫曼／攝影

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生彩色Painted Dots圖案的漁夫帽。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列Keepall 25包，Monogram Eclipse帆布裝飾草間彌生灰階Painted Dots圖案。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生INFINITY DOTS男包。圖／路易威登提供

LV X草間彌生南瓜硬箱MALLE COURRIER LOZINE 110。圖／路易威登提供

2023年為歡慶聯名系列上市，路易威登台北101旗艦店換上草間彌生裝置藝術。圖／Louis Vuitton提供

2023年Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生圓餅手提包BOÎTE CHAPEAU 30。圖／路易威登提供

路易威登2022年邁阿密藝術展上展出草間彌生親自創作的兩尊蠟像。圖／路易威登提供

2023年路易威登 X 草間彌生香水系列第二波。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列INFINITY DOTS與LV logo圖案的絲巾。圖／路易威登提供

路易威登2023早春女裝系列時裝秀上的草間彌生聯名包款。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生彩色Painted Dots圖案的皮革包款。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生InfinityDots黑白原點的棒球帽。圖／路易威登提供

2023年路易威登 X 草間彌生香水系列特製Monogram Flaconnier旅行箱。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列，裝飾草間彌生彩色Painted Dots圖案的Attrape-Rêves香水瓶與盒。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列彩色PAINTED DOTS圖案的Attrape-Rêves香水瓶與盒。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列彩色Painted Dots的Monogram帆布包。圖／路易威登提供

路易威登2022年邁阿密藝術展上展出草間彌生標誌的點點圖案。圖／路易威登提供

2012年草間彌生與路易威登首度聯名合作時，路易威登曾在第五大道上的路易威登旗艦店櫥窗內擺設草間彌生的蠟像。美聯社

2023年Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生合作系列Infinity Party派對硬箱，結合品牌傳統酒箱與藝術家標誌性彩色波點及鏡面圓球元素，採用有機玻璃板打造出閃耀的Disco Ball和移動吧台，可以收納酒和調酒工具。圖／路易威登提供

LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列於2022年邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供

2023年為歡慶聯名系列上市，路易威登台北101旗艦店換上草間彌生裝置藝術。圖／Louis Vuitton提供

2021年時，路易威登慶賀銀座店開幕，曾展出品牌與草間彌生的聯名經典之作。圖／取自IG

2023年南瓜硬箱Louis Vuitton × Yayoi Kusama COTTEVILLE 40硬箱。圖／路易威登提供

2023年Louis Vuitton × Yayoi Kusama草間彌生彩色圓點迷你硬箱塔，74萬5,000元。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生InfinityDots與南瓜圖案的絲巾。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生Metal Dots的Cannes包。圖／路易威登提供

LV x YAYOI KUSAMA草間彌生聯名系列搶先於邁阿密藝術展曝光。圖／路易威登提供

2023年LOUIS VUITTON X YAYOI KUSAMA全新系列裝飾草間彌生黑白點點。圖／路易威登提供

路易威登2023早春女裝系列時裝秀上的草間彌生聯名包款。圖／路易威登提供

香港西九文化區 M+博物館2022年舉辦的草間彌生大型回顧展「草間彌生：一九四五年至今」，曾展出草間彌生的服裝創作。記者孫曼／攝影