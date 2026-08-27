搶攻開學租屋潮！特力屋推「微改裝」拚居家商機

迎接大專院校開學季與社會新鮮人租屋旺季，住宅租賃市場需求升溫，特力屋鎖定外宿租屋族與房東兩大客群，推出從家具、收納到衛浴的居家升級方案，搶攻開學季租屋商機。特力屋表示，針對小資租屋族，主打免釘、免改裝的「局部微改裝」；對房東則提供到府評估與規劃服務，協助提升屋況與出租吸引力。

特力屋指出，租屋族普遍面臨空間有限、設備老舊及照明不足等問題，但考量租約到期後的復原需求，傳統裝修往往難以施作，因此「免釘、免改」的局部換新成為外宿族提升居住品質的選擇。

在家具方面，特力屋推薦HOME ZONE索爾充電式智能升降桌，結合升降、無線充電及隱藏桌腳輪等設計，可依坐姿、站姿及不同使用情境調整，適合套房等有限空間。收納則以模組化層架與多功能置物推車為主，透過垂直空間及可移動設計，提高小坪數住宅的收納效率。

此外，特力屋神隊友多功能透氣全網椅主打長時間讀書、辦公需求，以高透氣網布及腰背支撐提升久坐舒適度；Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶便座則採快裝快拆設計，不需繁複施工即可升級衛浴，退租時也可拆卸帶走。

針對房東市場，特力屋則以「特力屋管家」服務切入，提供免費到府評估，從屋況健檢、局部換新到裝修規劃，協助房東在出租前提升房屋質感，出租後也能支援設備汰換，降低租賃管理負擔。

其中，衛浴是影響整體居住品質的重要空間，特力屋推出「特力屋馬桶悅白長柱面盆龍頭組」超值套組，以萬元有找的價格快速完成衛浴設備升級，協助房東改善出租屋況、提高對房客的吸引力。

特力屋表示，隨開學季租屋需求升溫，無論是首次外宿、希望改善居住品質的租屋族，或是想提升房屋出租條件的房東，都可透過家具、收納及衛浴等局部換新，降低裝修門檻，以更彈性的方式打造兼具機能與質感的居住空間。