快訊

尼泊爾與西藏邊境山洪暴發，喜馬拉雅山冰川崩落致災

陳幸妤2300萬vs.陳佩琪619萬「平平都是醫師夫妻」 吳欣岱：重點是錢從哪來

西門町成都路餐廳中午起火！濃煙直竄、消防搶救27分鐘撲滅

聽新聞
0:00 / 0:00

搶攻開學租屋潮！特力屋推「微改裝」拚居家商機

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
搶攻開學租屋潮！特力屋推「微改裝」拚居家商機。圖／特力屋提供
搶攻開學租屋潮！特力屋推「微改裝」拚居家商機。圖／特力屋提供

迎接大專院校開學季與社會新鮮人租屋旺季，住宅租賃市場需求升溫，特力屋鎖定外宿租屋族與房東兩大客群，推出從家具、收納到衛浴的居家升級方案，搶攻開學季租屋商機。特力屋表示，針對小資租屋族，主打免釘、免改裝的「局部微改裝」；對房東則提供到府評估與規劃服務，協助提升屋況與出租吸引力。

特力屋指出，租屋族普遍面臨空間有限、設備老舊及照明不足等問題，但考量租約到期後的復原需求，傳統裝修往往難以施作，因此「免釘、免改」的局部換新成為外宿族提升居住品質的選擇。

在家具方面，特力屋推薦HOME ZONE索爾充電式智能升降桌，結合升降、無線充電及隱藏桌腳輪等設計，可依坐姿、站姿及不同使用情境調整，適合套房等有限空間。收納則以模組化層架與多功能置物推車為主，透過垂直空間及可移動設計，提高小坪數住宅的收納效率。

此外，特力屋神隊友多功能透氣全網椅主打長時間讀書、辦公需求，以高透氣網布及腰背支撐提升久坐舒適度；Smart Wash D3-T光觸媒瞬熱式溫水免治馬桶便座則採快裝快拆設計，不需繁複施工即可升級衛浴，退租時也可拆卸帶走。

針對房東市場，特力屋則以「特力屋管家」服務切入，提供免費到府評估，從屋況健檢、局部換新到裝修規劃，協助房東在出租前提升房屋質感，出租後也能支援設備汰換，降低租賃管理負擔。

其中，衛浴是影響整體居住品質的重要空間，特力屋推出「特力屋馬桶悅白長柱面盆龍頭組」超值套組，以萬元有找的價格快速完成衛浴設備升級，協助房東改善出租屋況、提高對房客的吸引力。

特力屋表示，隨開學季租屋需求升溫，無論是首次外宿、希望改善居住品質的租屋族，或是想提升房屋出租條件的房東，都可透過家具、收納及衛浴等局部換新，降低裝修門檻，以更彈性的方式打造兼具機能與質感的居住空間。

租屋 特力 房東

延伸閱讀

Coupang酷澎「開學季」指定筆電享10%酷澎幣回饋！WOW會員天天省200元

赴日買房為何吸引台灣人？日圓低檔之外 專家揭3大置產關鍵

台首大、康寧大學退場 台南市府接手校園活化現況曝光

財經七案 下會期再戰

相關新聞

搶攻開學租屋潮！特力屋推「微改裝」拚居家商機

迎接大專院校開學季與社會新鮮人租屋旺季，住宅租賃市場需求升溫，特力屋鎖定外宿租屋族與房東兩大客群，推出從家具、收納到衛浴的居家升級方案，搶攻開學季租屋商機。特力屋表示，針對小資租屋族，主打免釘、免改裝的「局部微改裝」；對房東則提供到府評估與規劃服務，協助提升屋況與出租吸引力。

Kōki,親搭星宇航空藝術機 感受飛行魅力張國煒親自導覽

星宇航空與日本當代藝術家空山基（Hajime Sorayama）跨界打造的 STARLUX AIRSORAYAMA 藝術機持續引發全球關注。身為AIRSORAYAMA形象大使的「Kōki,」，日前特別搭乘星宇航空航班到桃園國際機場，親眼欣賞這架融合機械美學與航空藝術的獨一無二作品，並由星宇航空張國煒董事長親自導覽，深入了解藝術機背後的設計理念。

LINE主題選單圖示「全變預設」原因是這個！官方緊急發聲明祭退款方案

近期許多使用iPhone的LINE用戶在更新至iOS 26及最新版LINE後，發現原先花費代幣購買的付費主題出現嚴重破圖異常，底部功能選單的專屬角色與客製化圖素全部消失，被強制替換回系統原廠的綠色預設圖示，引發眾多消費者不滿，直呼心愛的主題「形同半殘」。

萊爾富為何翻紅？揭秘近一年5大聲量高峰 戰鬥陀螺、馬年福袋都上榜

戰鬥陀螺為何讓網友瘋排隊？馬年福袋又憑什麼掀起討論？一次拆解萊爾富5大聲量高峰背後的爆紅關鍵。

逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯

寶雅醫美節開跑，到底網友關注的熱門保養品有哪些？網路熱議10大保養類別出爐，保濕、防曬、美白、抗老、舒敏等需求一次掌握。

Apple秋季發表將於9月10日凌晨1點登場！「驚喜耀現」暗示新機亮點

果粉引頸期盼的年度科技盛事正式敲定！蘋果稍早向全球媒體發出秋季發表會邀請函，預告將於台灣時間9月10日凌晨1點在蘋果總部Steve Jobs Theater舉行實體特別活動，全球各地的消費者也可透過蘋果官網與Apple TV App同步收看線上直播。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。