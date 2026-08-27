JINS 搶攻 Y2K 眼鏡潮！無框搭彩色鏡片 4種造型一次看

日本銷量第一眼鏡品牌JINS旗下的姊妹品牌「RIM BY JINS」，自登台以來便成為時下年輕族群的注目焦點。作為JINS主打流行穿搭的特別型態店，RIM BY JINS匯集了限定款鏡框、特殊色彩色鏡片，以及多元化的獨家配件單品。在這裡，眼鏡不再只是視力矯正工具，而是展現個人風格的最強單品。

消費者可依據自身喜好與個性，自由挑選組合，享受獨一無二的搭配樂趣。對於關注潮流趨勢的年輕族群而言，走進RIM BY JINS激發出無限的造型靈感。

近年來Y2K風潮強勢回歸，以往被認為成熟正式的無框眼鏡，翻身成為日、韓偶像臉上不可或缺的亮眼單品。無框設計的最大優勢在於「打破臉部邊界」，不僅大幅減輕了視覺與配戴上的份量感，更能完美融入各種臉型與穿搭風格。當輕盈的無框眼鏡遇上RIM BY JINS豐富的「彩色鏡片」，更能放大無框眼鏡的時尚潛力。

以下是4款「無框x彩色鏡片」神級組合。

款式一：男裝也能駕馭的紅調魅力 RIM簡約無框系列x彩色鏡片 (色號GLBD25F)

誰說酒紅色鏡片是女性專利？RIM BY JINS的男店員完美示範了充滿個性的街頭混搭風。以黑色老帽、銀色金屬項鍊，搭配率性的單寧短版背心，臉上配戴RIM限定的橢圓形無框款式，選配酒紅色調的彩色鏡片（GLBD25F）。無框設計中和了深色服裝的沉重感，酒紅色鏡片在男性的臉上不僅不突兀，反而更凸顯出帶點壞男孩氣息的Y2K街頭潮流感，以及當下最流行的中性穿搭風格。

款式二：自帶濾鏡的偽素顏神器 JINS俐落摩登系列x腮紅鏡片 (粉紅)

追求自然好氣色的女孩，絕對不能錯過無框腮紅鏡片的組合！右圖的女店員以一身寬鬆的淺藍色襯衫展現Clean Fit的純淨風格，臉上配戴JINS俐落摩登系列無框眼鏡，巧妙選配了粉紅色的腮紅鏡片，為簡約造型帶來巧思。沒有了鏡框的邊界限制，鏡片下半部的粉嫩色調能完美且自然地與臉頰肌膚融合，就像是畫上了渾然天成的腮紅，不僅瞬間提亮膚色，更打造出宛如天生白裡透紅的絕佳氣色，即使素顏出門也輕鬆散發迷人魅力。

款式三：降溫系清爽穿搭 JINS經典簡約無框系列x彩色鏡片 (色號BZBL25F)

炎炎夏日，視覺上的降溫至關重要。RIM BY JINS店員(左)以白襯衫、條紋寬褲搭配俏皮的雙辮造型，展現日系City Girl的隨性氛圍。她選擇JINS經典簡約的橢圓銀色無框眼鏡，配上藍色調彩色鏡片（BZBL 25F）。銀色金屬與藍色鏡片的組合堪稱「男女百搭」的黃金搭檔，無框的輕盈特性加上清透的藍色，為整體造型注入一股沁涼的夏日透明感，大幅提升穿搭的層次與巧思。

款式四：精緻女孩的復古浪漫 JINS 俐落摩登系列x漸層彩色鏡片 (色號ROSE)

如果你偏好復古優雅風格造型，右圖的搭配堪稱教科書級別。RIM BY JINS店員以白T恤搭配磚紅色修身褲，頭上點綴印花復古絲巾，臉上配戴JINS俐落摩登系列。這款眼鏡採用天地幅較窄的方形設計，搭配金色無框與玫瑰色漸層鏡片（ROSE）。窄框設計本身帶有前衛俐落的現代感，但透過金色的點綴與玫瑰色漸層鏡片的柔和暈染，不僅完美修飾了眼周暗沉、讓臉部氣色更顯紅潤立體，更在俐落中增添了一抹溫柔舒適的時尚氛圍。

目前RIM BY JINS在全台已設有5家實體店鋪，消費者可至門市體驗專屬的客製化選鏡服務，感受無框眼鏡與彩色鏡片組合的無限穿搭可能。

RIM BY JINS店員示範無框眼鏡的好感系搭配。 JINS/提供