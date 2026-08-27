雪梨一日散步之旅！一次走遍「歌劇院、世界最美商場、港灣大橋」

對許多遊客而言，能夠親眼欣賞「雪梨歌劇院」，絕對是人生旅遊清單上的重要選項之一。其實雪梨市區不僅有雪梨歌劇院，透過輕鬆散步的方式，還可以串連起雪梨皇家植物園、麥奎里夫人石椅、聖母主教座堂、海德公園、維多利亞女王大廈等知名景點，一次享受雪梨的多重樣貌。

目前除了直飛航班之外，旅客亦可透過酷航至新加坡轉機前往雪梨。本次的「雪梨一日步行之旅」由入住的57 Hotel作為起點，該間飯店所處的薩里山（Surry Hills），乃是雪梨極具代表性的文青街區，可以找到許多優質的餐廳與特色咖啡館，也是古著愛好者挖寶的好去處。

自薩里山步行約10分鐘，即可抵達「雪梨唐人街」。這裡融合了華人文化與澳洲風情，還能品嚐到許多亞洲美食，市集中的小舖也販售許多旅遊紀念品。對於來自台灣的遊客而言，整體散發著熟悉又略帶新奇的感覺，也很適合自由行旅客補充物資。

位於雪梨市政廳旁的「維多利亞女王大廈」，至今已有一百二十多年歷史，被許多人譽為「全世界最美百貨商場」之一，也是雪梨市中心指標性的建築。在周圍繁忙的商業區中，維多利亞女王大廈完整保留了古色古香的風貌，走入其中，陽光透過彩繪玻璃與圓拱自然灑落，處處都可看見歷史與現代交錯的美妙痕跡。旅客能夠搭乘手扶梯逐階而上，在不同樓層感受空間的變化，欣賞不同角度帶來的視覺美感，非常值得為她多留一點時間。

維多利亞女王大廈旁的「海德公園」，是澳洲最古老的公園之一，綠意盎然，可見到許多野餐、運動的民眾。再多走幾步路，歷經一百多年歲月的「聖母主教座堂」便會出現在眼前。宏偉的哥德復興式建築風格，讓整座教堂擁有強烈的輪廓線條，金黃色砂岩外牆與尖塔的設計，在陽光下更顯莊嚴，也讓人擁有宛若置身歐洲般的感覺。

持續往東北方前進，即可進入佔地約30公頃的「雪梨皇家植物園」。這裡栽種各式各樣的植物與花卉，帶來閒適放鬆的氣氛，也讓自然與城市彼此相遇。順著道路前行，也能看見雪梨歌劇院的輪廓逐漸浮現。園區內代表性的「麥奎里夫人石椅」，實為一座由天然砂岩鑿刻而成的石椅，從此地眺望，能夠將雪梨歌劇院、港灣大橋盡收眼簾，因此也成為旅客必訪之地。

在海岸與綠意伴隨之下，走出U字型的植物園，即能正式進入雪梨歌劇院的範圍。這裡匯聚來自世界各地的遊客，大家努力地將歌劇院獨特的造型收納進自己的鏡頭之中。民眾能夠在公園草坪、岸邊咖啡廳，甚至院前階梯上，用自己的方式享受周圍的景緻與建築之美。

在體力允許之下，民眾還可繞行至歌劇院旁的「環形碼頭」。碼頭不僅是渡輪與公共運輸的重要轉運點，還可再延伸至岩石區（The Rocks）。在岩石區能夠看見雪梨發展早期的樣貌，更可在碼頭遠眺雪梨歌劇院，欣賞不同角度的美麗。若是傍晚時分抵達，還可看見夕陽照映在歌劇院屋頂的金黃餘韻，十分浪漫。若是皮克敏玩家，這段步行之旅更是會讓人收穫滿滿。

「維多利亞女王大廈」被許多人譽為「全世界最美百貨商場」之一。記者陳睿中／攝影

環形碼頭後方可看見雪梨繁榮的天際線。記者陳睿中／攝影

「聖母主教座堂」擁有宏偉的哥德復興式建築風格。記者陳睿中／攝影

在岩石區可尋覓雪梨發展早期的樣貌，也能近距離欣賞港灣大橋。記者陳睿中／攝影

雪梨皇家植物園栽植有各式各樣的植物，充滿綠意。記者陳睿中／攝影

「麥奎里夫人石椅」是雪梨皇家植物園內的人氣觀景台。記者陳睿中／攝影

港灣大橋同樣是雪梨指標性的建築之一。記者陳睿中／攝影

在夕陽餘韻中，從岩石區眺望雪梨歌劇院。記者陳睿中／攝影

在「維多利亞女王大廈」內，每一層都有許多令人驚喜的小細節。記者陳睿中／攝影

在雪梨皇家植物園，能夠遠眺雪梨歌劇院與港灣大橋。記者陳睿中／攝影