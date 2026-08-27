萊爾富為何翻紅？揭秘近一年5大聲量高峰 戰鬥陀螺、馬年福袋都上榜

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

近幾年，萊爾富屢屢成為社群焦點，從限量聯名、超狂福袋，到一個小小的茶葉蛋袋子，都能掀起網友熱烈討論。尤其隨著品牌積極調整經營策略、引進話題商品，萊爾富在消費者心目中，已經不再只是「買咖啡、買便當」的日常便利商店。

究竟是哪些事件讓萊爾富聲量一路竄升？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，觀察「萊爾富」近一年（2025/8/24～2026/8/23）網路聲量趨勢變化，整理出5大聲量高峰，從戰鬥陀螺、台積電福袋到茶葉蛋袋升級，一起看看萊爾富如何靠著話題商品與創意操作，掀起一波波討論熱潮！

一、排隊搶購、熱血對戰 萊爾富玩出戰鬥陀螺新話題

萊爾富提供

過去一年內，萊爾富網路聲量最高點落在2026年6月18日，單日突破5,348筆，關鍵就在「戰鬥陀螺X」限量商品引爆的排隊潮。

除了限量版戰鬥陀螺本身的討論度極高，萊爾富為維持販售公平性，由主管親自到門市開箱，公開商品數量並嚴格執行號碼牌制度，讓販售流程更加透明；門市更免費提供茶葉蛋、咖啡、水與零食，將排隊顧客視為貴賓，貼心服務也獲得網友高度好評。

有網友直呼：「萊爾富賣戰鬥陀螺的嚴謹程度，遠超韓國美國選舉開票」、「超商做事能這樣透明公開，居然還有隱藏版福利點心太扯了啦！！」推升戰鬥陀螺成為萊爾富過去一年最具話題性的事件。

萊爾富提供

萊爾富近期更把玩家敲碗已久的「戰鬥陀螺」搬上實戰舞台，舉辦首屆《戰鬥陀螺交流賽》，吸引萬人報名。384位陀螺戰士一路過關斬將，最終由24位頂尖玩家從全台六大戰場初賽中脫穎而出、挺進8月22日總決賽，爭奪最高榮耀！

總決賽現場戰況更是火力全開，不僅由愛爾達體育家族頻道全程直播，還邀請戰鬥陀螺圈知名網紅「破壞J」擔任主持人，為賽事增添熱血氣氛。24位選手也換上萊爾富量身打造的賽事戰服，並現場抽籤分為8組、每組3人進行循環賽，各組優勝者晉級8強；接著8強再抽籤分為4組，採單淘汰制一路對戰，經過一輪輪激烈交鋒，最終由「精武英雄」奪下冠軍、「Yun J」拿下亞軍，「老K」與「這樣沒有囉」並列季軍，為首屆賽事畫下精彩句點。

萊爾富提供

冠軍除了抱回新台幣3萬元獎金與冠軍獎盃，還能將戰鬥陀螺禮盒一次帶回家，內含CX-18腕龍鞭打三色隨機版、UX-15鮫鯊狂鱗改造組等夢幻逸品；亞軍則可獲得獎牌、戰鬥陀螺禮盒，內含CX-18腕龍鞭打三色隨機版、UX-03魔導神杖及iPad 10一台。兩位季軍也可獲得獎牌、戰鬥陀螺禮盒，內含CX-18腕龍鞭打三色隨機版以及UX-19子彈獅鷲或UX-11衝擊龍，再加碼Apple Watch SE 3，讓這場陀螺對決不只拚技術，獎品也同樣讓玩家心動！

從網友敲碗到賽事成真，萊爾富以玩家需求為起點，打造專屬於戰鬥陀螺愛好者的交流舞台，讓原本只是興趣交流的「玩陀螺」，進一步變成一場有對手、有觀眾、更有滿滿熱血的競技盛會，也讓便利商店不只是日常補給站，更成為串連興趣、社群與玩家文化的新場域。

二、護國神山助攻 萊爾富馬年福袋吸引關注

萊爾富提供

次高聲量落在2026年農曆春節，萊爾富推出馬年福袋，祭出台積電股票作為最大獎，搭上台積電「護國神山」的高關注度，成功引發消費者與網友討論。

隨著2月初進入開獎、兌獎高峰，網友陸續分享開箱、中獎資訊與抽獎心得，帶動媒體報導與社群討論，2月4日網路聲量累積3,927筆。萊爾富公開得獎名單後，也有不少網友留言表示「嗚嗚嗚嗚......依舊不是我」、「下一次抽到我」，進一步炒熱福袋話題。

三、日本商品掀尋寶潮 Threads變身網友許願池

《網路溫度計DailyView》

2026年4月15日，萊爾富經營權更迭後，陸續引進北海道牛乳、日系甜點、萬用調味粉等日本超商熱門商品，為品牌帶來新鮮感，也吸引Threads、Dcard網友熱烈討論。其中，KOL分享日本限定商品的驚喜體驗，進一步掀起消費者許願、尋寶熱潮，單日網路聲量累積3,388筆。

還有網友在Threads上許願：「萊爾富如果要當台灣LAWSON，一定要進這款布丁！」引發其他人響應，紛紛留言「我真的拜託萊爾富了」、「如果進這款布丁，我願成為終身會員，每天消費」。討論最後更釣出萊爾富小編親自回應：「整個河道都變成小萊許願池」，讓品牌與網友的互動成為話題焦點。

四、500股輝達股票壓軸 萊爾富抽獎直播掀熱議

萊爾富提供

萊爾富於2026年2月25日在官方臉書粉專舉行「馬年發財卡」最後一場抽獎直播，壓軸祭出2名「500股輝達（NVIDIA）股票」大獎。以當時市值估算，每位中獎者可獲得價值約新台幣302萬元的股票，高額獎項吸引網友高度關注；中獎名單公布後，留言區也湧入「恭喜真好」、「羨慕啊～」等留言，當日網路聲量累積3,251筆。

五、茶葉蛋袋藏巧思 萊爾富細節設計成話題

《網路溫度計DailyView》

有網友發現萊爾富茶葉蛋袋升級，新增手提把、防燙隔板與插筷空間等設計，解決購買熱騰騰茶葉蛋時容易燙手、滷汁滴漏等困擾。新包裝經網紅與網友分享後迅速引發討論，有網友表示「我剛剛才買2顆，也發現袋子有握把，還跟另一半說，萊爾富好貼心喔」、「茶葉蛋的袋子有驚豔到」，隨後引發媒體跟進報導，2025年10月24日單日網路聲量累積3,052筆。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年8月24日至2026年8月23日。



資料來源：



大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。



研究方法：



《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『萊爾富』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註)作為本分析依據。

*註 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

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