快訊

泰高層同乘AT-3揭外交秘辛 A-3曾掛雄二備戰台海危機

美防長赫塞斯大砍將領 陸軍戰時陷領導真空

整理包／輝達財報七大重點一次看 盤後大漲原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯

DailyView網路溫度計／ 網路溫度計 DailyView
寶雅提供
寶雅提供

你是不是也愛到寶雅挖寶呢？相較於一般通路，寶雅憑藉超大空間、極致齊全的品項，成為Dcard、Threads等社群平台上話題度超高的保養採購聖地。在這裡，高CP值的開架黑馬、獨家好物及專業醫美品牌全部都能買到，滿足了跨世代小資族與保養控的各種需求。

一年一度的寶雅「粉耀醫美節」19日登場，網友必買清單究竟有什麼？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定寶雅的保養話題與購物討論，盤點出網路熱議的「十大人氣保養類別」，並同步整理出當前最夯的必買爆紅好物！究竟是韓系保濕精華、醫美級美白淡斑，還是抗老舒敏最受青睞？帶你一次鎖定寶雅話題焦點，精準掌握粉耀醫美節的必買黑馬！

No.1 保濕鎖水｜12,391筆

想要擁有好膚質，水分補給是重要基礎，肌膚維持充足水分，也有助於維持柔嫩與平滑膚質。在網友討論中，「乾燥脫皮」、「上妝服貼度」是聲量居高不下的熱門話題，相關討論突破1萬2千筆。

有網友表示「缺水的肌膚除了粗糙沒有光澤，也是引起發炎、敏感的元凶，會進一步造成皮膚老化」；也有人分享「很多人敷完面膜還是覺得皮膚很乾，原因是後續沒有再上乳液乳霜等油類產品把水分鎖住」。不少人認為，保濕不能只靠補水，還要搭配乳液、乳霜等產品鎖水，透過「先補水、後鎖水」維持肌膚水潤感，也讓高機能保濕產品成為熱門囤貨品項。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：凜粹NERI米潤亮顏精華33ml-清爽型

  • 特色介紹：以泛醇與海藻糖維持肌膚水潤感，清爽保濕、長效補水、維持肌膚油水平衡。

No.2 防曬｜11,206筆

防曬最核心的作用，在於減少紫外線對肌膚造成的傷害，無論通勤上班或戶外活動，做好防曬都是日常護膚的重要步驟。不過在各大論壇中，網友討論的焦點往往不只在防曬力，「黏膩感」、「沾到衣服」與「後續上妝打架」等使用痛點，也經常成為挑選產品時的考量。

近年來，兼具攜帶便利性與不髒手優勢的「防曬棒」受到關注。IG、Threads上就有多名網友推薦PSK光防禦柔霧防曬棒，網友說：「他家隔離防曬本來就很有名」，也有人大讚「帶妝補防曬也可以這麼方便」、甚至直呼「直接變成我包包裡的固定班底」，顯示防曬棒除了補擦便利，清爽不泛油光與妝後使用的便利性，也成為網友關注的重點。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：【POYA獨家】PSK光防禦柔霧防曬棒

  • 特色介紹：具備SPF50+★★★防曬標示，採用空氣柔霧質地技術，輕塗即呈現舒適的絲絨質感，降低黏膩光亮感。配方中調和4重維他命與多種植物油，並遵守海洋友善規範，兼顧日常清爽防護與友善自然環境的需求。

No.3 美白淡斑｜10,166筆

追求透亮、均勻的膚色，一直都是美妝保養社群關注的話題。Dcard上可見「最強美白精華指南」、「美白看這篇」、「請益美白淡斑產品挑選」等討論，包含精華液、面膜，各種亮白保養品都能引發網友交流。

其中，面膜因為使用方式簡單，成為不少人日常保養的一環。透過敷面膜補充肌膚所需的保濕成分，搭配後續保養程序，有助於維持肌膚水潤與光澤感。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：【POYA獨家】DR.May美博士專業VC激光美白面膜

  • 特色介紹：Dr.May實驗室於寶雅門市推出的專屬精華面膜系列。每片均添加專利FRSAB複方精油成分，搭配「VC激光美白面膜」主打配方，鎖定日常亮白與保濕需求。

網友分享使用心得「我自己是油性肌膚，本來很怕美白面膜敷完會黏，但這款完全不會，而且保濕效果意外地超好！敷完原本暗沉的皮膚真的有變亮」、「裡面含有專利法莎棻成分，能夠有效幫助肌膚代謝，而且面膜大小對我來說剛剛好。我實測一個禮拜下來真的好有感!!尤其是氣色，真的改善超多」。

No.4 抗老｜6,941筆

熬夜、生活壓力與環境因素，讓抗老保養逐漸成為年輕族群也會關注的話題。在將近七千筆的討論中，有網友提及「很多人20歲出頭就開始有初老症狀」、「現在買保養品不知不覺開始留意抗老成分」、「真的不能少了抗老的保養」，顯示抗老已不再只是熟齡族群關注的保養需求。

相較於傳統乳霜型抗老產品，精華噴霧則提供另一種日常保養選擇，質地輕盈，也方便放在辦公室或外出時使用。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：CNP專業全效逆齡精華噴霧

  • 特色介紹：產品主打逆齡安瓶精華成分與仿生脂質技術（Lipid Mimic Infusion Formula），採極細霧狀設計，方便日常使用及隨身攜帶。

No.5 澎潤緊緻｜6,698筆

豐潤飽滿的臉部輪廓與彈潤膚觸，是不少保養族在意的肌膚狀態。近年來，消費者挑選護膚品時，也更加關注產品成分，其中「胜肽」便是美容市場中經常受到討論的成分之一。

由胺基酸構成的胜肽，屬於蛋白質片段，常被添加於保養品中，作為緊緻、彈潤等保養訴求的配方之一。各大美妝版面上，也能看到網友分享使用胜肽精華後的心得，並搭配由下而上的按摩方式進行日常保養。霓淨思官方IG也PO出醫師快問快答影片，介紹10%多胜肽三波緊緻精華。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：【POYA獨家】霓淨思10%多胜肽三波緊緻精華

  • 特色介紹：搭載10%三波胜肽配方，結合三肽、四肽與六肽，鎖定肌膚澎潤、緊緻與細紋保養需求。

No.6 舒敏退紅｜6,486筆

面對忽冷忽熱的換季氣候、空氣污染，或是頻繁進出冷氣房，肌膚容易出現泛紅、乾癢等敏弱狀況。對敏弱族群而言，保養不一定需要疊加大量高功效成分，簡化步驟、選擇符合自身膚況的產品也是重要考量。挑選配方相對單純、能維持肌膚舒適感的潔膚商品，在帶走殘妝與髒污的同時，也能減少過度清潔帶來的不適。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液

  • 特色介紹：以純淨技術為產品特色，主打清除臉部彩妝與日常環境髒污，同時兼顧敏弱肌的清潔需求。

網友分享「我長年使用不間斷，每天必備，因為它溫和不刺激」、「這款卸妝水標榜無酒精、無香料及低敏性」；也有人提到「紅瓶是舒敏款，另外還有保濕款和控油款」。

No.7 毛孔、角質調理｜5,460筆

當氣溫升高，油脂分泌量也可能增加，毛孔清潔、老廢角質與粉刺問題因此成為夏日保養常見話題。

許多網友認為，單靠日常洗臉未必能滿足角質調理需求，也分享使用「AHC濟州島毛孔淨化火山泥膜」的心得，「質地像細緻奶油慕斯，滑順好推開，沒有顆粒感，敷起來舒服不刺激」、「顏色是很療癒的抹茶綠，敷上去有點涼涼的」、「使用過程舒適，除了茶樹外，還加入3種玻尿酸、3種胺基酸、積雪草、馬齒莧、迷迭香植萃成分」。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：珂蓓思亮膚C膠囊磨砂潔顏凝膠150g

  • 特色介紹：以玻尿酸包裹的細緻磨砂顆粒，結合3種維生素C誘導體，針對毛孔污垢、黑頭及老廢角質，達到溫和清潔與軟化角質。

No.8 抗痘控油｜4,656筆

混合肌與油性肌族群最頭痛的日常困擾，莫過於T字部位容易出油，兩頰卻乾燥發紅的雙重打擊。在Dcard的美妝、保養、抗痘相關討論中，網友時常請益如何拿捏「去油」與「保濕」之間的平衡。

若清潔過度，肌膚可能出現乾燥、緊繃等不適，因此兼顧清潔力與洗後舒適感，也成為潔顏產品的選擇重點。

  • 代表好物：CeraVe適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲

  • 特色介紹：對混合與敏弱膚質研發，主打油水雙衡概念，配方添加三重神經醯胺與尿囊素，兼顧清潔與肌膚保濕需求。


網友推薦提到「洗感大喜！可以給到ㄅ級分」、「控油有點厲害」、「綿密泡泡按摩時會變成柔滑乳霜狀，洗後肌膚不乾繃、超水潤」。

No.9 酸類煥膚｜1,397筆

想改善粗糙膚觸，居家酸類保養也是近年美妝社群經常討論的選項。從「果酸、水楊酸怎麼挑」到「身體粗糙顆粒感」等問題，都能看到網友交換使用心得。相較於高濃度酸類精華，將酸類成分加入潔膚產品中，也成為消費者選擇角質調理產品時的另一種方式。

  • 代表好物：舒特膚三酸煥膚嫩亮潔膚露

  • 特色介紹：產品主打三酸配方，搭配維他命B3及B5成分，鎖定日常角質調理及粗糙肌膚保養需求；品牌並標示低敏、無酒精配方，實際使用仍建議依照產品標示及個人膚況調整。

No.10 術後修護｜1,217筆

FB臉書社團《愛逛寶雅POYA好物分享》中有網友發問，「請問大家在雷射後都用哪款保養品」、「醫美術後保養超高CP值清單」。隨著皮秒、雷射等醫美療程普及，療程後的肌膚照護也成為消費者關注的保養議題，如何挑選合適的修護產品，成為網友交流使用心得的熱門方向。

POYA寶雅提供

  • 代表好物：Dr.FreeVenus藝群PDRN白光修護精華

  • 特色介紹：藝群PDRN白光修護精華主打PDRN修護概念，品牌資料以深海鮭魚來源成分為產品特色。

IG、Threads網友分享提到「藝群，台南老牌醫美，皮膚科起家，經濟實惠」、「CP值很高，早晚保養都可以用，全膚質都適用」。

POYA寶雅「粉耀醫美節」資訊

  • 活動日期：2026年8月19日至2026年10月6日

  • 線上優惠：

    (1.)消費指定醫美商品滿1,500元享79折；折扣後滿3,000元再現折1,000元。

    (2.)全站消費滿999元，可再參加「10萬元旅遊金」抽獎。(活動至9/1止)

  • 實體優惠：

    單筆消費滿1,500元享79折；折扣後滿2,500元再送1,000元折價券，可於下次消費使用。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月10日至2026年8月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

《網路溫度計DailyView》

看更多網路溫度計文章
燒肉吃到飽哪家好？2026全台TOP 10肉控愛店　肉次方、牛角人氣最高
手搖飲越買越心累！十大崩潰時刻排行榜　網友直呼：第一名超有感
金針花季來了！全台賞花景點TOP 10出爐　花期、交通、排名一次看
雞蛋怎麼挑？十大挑選重點一次看　初卵、生食級、蛋殼顏色全解析
家庭旅遊怎規劃？十大人氣旅行社排行榜　孝親、親子行程一次搞定

寶雅 抗老 美白 網路溫度計 保養品

網路溫度計 DailyView

追蹤

延伸閱讀

寶雅再開60家被嫌多？網封鄉下百貨公司：千萬別小看女生購買力

寶雅2026年將展店60家

天氣悶熱火氣大怎麼辦？網友熱議六大「降火氣飲食」消暑退火就吃這些

從靜奢風格到年度色「雲舞白」！8款Coupang酷澎熱銷美妝榜 告別夏日黏膩、養出乾淨感日常

相關新聞

LINE主題選單圖示「全變預設」原因是這個！官方緊急發聲明祭退款方案

近期許多使用iPhone的LINE用戶在更新至iOS 26及最新版LINE後，發現原先花費代幣購買的付費主題出現嚴重破圖異常，底部功能選單的專屬角色與客製化圖素全部消失，被強制替換回系統原廠的綠色預設圖示，引發眾多消費者不滿，直呼心愛的主題「形同半殘」。

萊爾富為何翻紅？揭秘近一年5大聲量高峰 戰鬥陀螺、馬年福袋都上榜

戰鬥陀螺為何讓網友瘋排隊？馬年福袋又憑什麼掀起討論？一次拆解萊爾富5大聲量高峰背後的爆紅關鍵。

逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯

寶雅醫美節開跑，到底網友關注的熱門保養品有哪些？網路熱議10大保養類別出爐，保濕、防曬、美白、抗老、舒敏等需求一次掌握。

Apple秋季發表將於9月10日凌晨1點登場！「驚喜耀現」暗示新機亮點

果粉引頸期盼的年度科技盛事正式敲定！蘋果稍早向全球媒體發出秋季發表會邀請函，預告將於台灣時間9月10日凌晨1點在蘋果總部Steve Jobs Theater舉行實體特別活動，全球各地的消費者也可透過蘋果官網與Apple TV App同步收看線上直播。

有行旅／覽金山美景 泡洲際溫泉

國際溫泉度假飯店進駐金山，掀起新一波金山旅遊樂。有行旅規畫結合生態觀察、生活工藝與在地餐食，二連泊首間國際奢華溫泉度假飯店「新北北海溫泉洲際酒店」，在自然與人文之間展開細緻而放鬆的行旅體驗。走訪農民運動者楊儒門柑仔店，探究如何化食農教育理想為日常生活；造訪台灣資深雕塑家張子隆創立的「子隆山房」，感受石雕工藝與創作空間；走進阿原肥皂「北海明珠」園區，親手製作天然手工皂；美食饗宴規畫大屯山腳下「春餘園子」，享受預約制無菜單料理。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。