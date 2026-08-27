逛寶雅都買什麼？網路熱議10大保養類別 保濕、美白、抗老最夯

你是不是也愛到寶雅挖寶呢？相較於一般通路，寶雅憑藉超大空間、極致齊全的品項，成為Dcard、Threads等社群平台上話題度超高的保養採購聖地。在這裡，高CP值的開架黑馬、獨家好物及專業醫美品牌全部都能買到，滿足了跨世代小資族與保養控的各種需求。

一年一度的寶雅「粉耀醫美節」19日登場，網友必買清單究竟有什麼？《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，鎖定寶雅的保養話題與購物討論，盤點出網路熱議的「十大人氣保養類別」，並同步整理出當前最夯的必買爆紅好物！究竟是韓系保濕精華、醫美級美白淡斑，還是抗老舒敏最受青睞？帶你一次鎖定寶雅話題焦點，精準掌握粉耀醫美節的必買黑馬！

No.1 保濕鎖水｜12,391筆

想要擁有好膚質，水分補給是重要基礎，肌膚維持充足水分，也有助於維持柔嫩與平滑膚質。在網友討論中，「乾燥脫皮」、「上妝服貼度」是聲量居高不下的熱門話題，相關討論突破1萬2千筆。

有網友表示「缺水的肌膚除了粗糙沒有光澤，也是引起發炎、敏感的元凶，會進一步造成皮膚老化」；也有人分享「很多人敷完面膜還是覺得皮膚很乾，原因是後續沒有再上乳液乳霜等油類產品把水分鎖住」。不少人認為，保濕不能只靠補水，還要搭配乳液、乳霜等產品鎖水，透過「先補水、後鎖水」維持肌膚水潤感，也讓高機能保濕產品成為熱門囤貨品項。

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代表好物：凜粹NERI米潤亮顏精華33ml-清爽型

特色介紹：以泛醇與海藻糖維持肌膚水潤感，清爽保濕、長效補水、維持肌膚油水平衡。

No.2 防曬｜11,206筆

防曬最核心的作用，在於減少紫外線對肌膚造成的傷害，無論通勤上班或戶外活動，做好防曬都是日常護膚的重要步驟。不過在各大論壇中，網友討論的焦點往往不只在防曬力，「黏膩感」、「沾到衣服」與「後續上妝打架」等使用痛點，也經常成為挑選產品時的考量。

近年來，兼具攜帶便利性與不髒手優勢的「防曬棒」受到關注。IG、Threads上就有多名網友推薦PSK光防禦柔霧防曬棒，網友說：「他家隔離防曬本來就很有名」，也有人大讚「帶妝補防曬也可以這麼方便」、甚至直呼「直接變成我包包裡的固定班底」，顯示防曬棒除了補擦便利，清爽不泛油光與妝後使用的便利性，也成為網友關注的重點。

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代表好物：【POYA獨家】PSK光防禦柔霧防曬棒

特色介紹：具備SPF50+★★★防曬標示，採用空氣柔霧質地技術，輕塗即呈現舒適的絲絨質感，降低黏膩光亮感。配方中調和4重維他命與多種植物油，並遵守海洋友善規範，兼顧日常清爽防護與友善自然環境的需求。

No.3 美白淡斑｜10,166筆

追求透亮、均勻的膚色，一直都是美妝保養社群關注的話題。Dcard上可見「最強美白精華指南」、「美白看這篇」、「請益美白淡斑產品挑選」等討論，包含精華液、面膜，各種亮白保養品都能引發網友交流。

其中，面膜因為使用方式簡單，成為不少人日常保養的一環。透過敷面膜補充肌膚所需的保濕成分，搭配後續保養程序，有助於維持肌膚水潤與光澤感。

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代表好物：【POYA獨家】DR.May美博士專業VC激光美白面膜

特色介紹：Dr.May實驗室於寶雅門市推出的專屬精華面膜系列。每片均添加專利FRSAB複方精油成分，搭配「VC激光美白面膜」主打配方，鎖定日常亮白與保濕需求。

網友分享使用心得「我自己是油性肌膚，本來很怕美白面膜敷完會黏，但這款完全不會，而且保濕效果意外地超好！敷完原本暗沉的皮膚真的有變亮」、「裡面含有專利法莎棻成分，能夠有效幫助肌膚代謝，而且面膜大小對我來說剛剛好。我實測一個禮拜下來真的好有感!!尤其是氣色，真的改善超多」。

No.4 抗老｜6,941筆

熬夜、生活壓力與環境因素，讓抗老保養逐漸成為年輕族群也會關注的話題。在將近七千筆的討論中，有網友提及「很多人20歲出頭就開始有初老症狀」、「現在買保養品不知不覺開始留意抗老成分」、「真的不能少了抗老的保養」，顯示抗老已不再只是熟齡族群關注的保養需求。

相較於傳統乳霜型抗老產品，精華噴霧則提供另一種日常保養選擇，質地輕盈，也方便放在辦公室或外出時使用。

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代表好物：CNP專業全效逆齡精華噴霧

特色介紹：產品主打逆齡安瓶精華成分與仿生脂質技術（Lipid Mimic Infusion Formula），採極細霧狀設計，方便日常使用及隨身攜帶。

No.5 澎潤緊緻｜6,698筆

豐潤飽滿的臉部輪廓與彈潤膚觸，是不少保養族在意的肌膚狀態。近年來，消費者挑選護膚品時，也更加關注產品成分，其中「胜肽」便是美容市場中經常受到討論的成分之一。

由胺基酸構成的胜肽，屬於蛋白質片段，常被添加於保養品中，作為緊緻、彈潤等保養訴求的配方之一。各大美妝版面上，也能看到網友分享使用胜肽精華後的心得，並搭配由下而上的按摩方式進行日常保養。霓淨思官方IG也PO出醫師快問快答影片，介紹10%多胜肽三波緊緻精華。

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代表好物：【POYA獨家】霓淨思10%多胜肽三波緊緻精華

特色介紹：搭載10%三波胜肽配方，結合三肽、四肽與六肽，鎖定肌膚澎潤、緊緻與細紋保養需求。

No.6 舒敏退紅｜6,486筆

面對忽冷忽熱的換季氣候、空氣污染，或是頻繁進出冷氣房，肌膚容易出現泛紅、乾癢等敏弱狀況。對敏弱族群而言，保養不一定需要疊加大量高功效成分，簡化步驟、選擇符合自身膚況的產品也是重要考量。挑選配方相對單純、能維持肌膚舒適感的潔膚商品，在帶走殘妝與髒污的同時，也能減少過度清潔帶來的不適。

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代表好物：貝膚黛瑪舒敏高效潔膚液

特色介紹：以純淨技術為產品特色，主打清除臉部彩妝與日常環境髒污，同時兼顧敏弱肌的清潔需求。

網友分享「我長年使用不間斷，每天必備，因為它溫和不刺激」、「這款卸妝水標榜無酒精、無香料及低敏性」；也有人提到「紅瓶是舒敏款，另外還有保濕款和控油款」。

No.7 毛孔、角質調理｜5,460筆

當氣溫升高，油脂分泌量也可能增加，毛孔清潔、老廢角質與粉刺問題因此成為夏日保養常見話題。





許多網友認為，單靠日常洗臉未必能滿足角質調理需求，也分享使用「AHC濟州島毛孔淨化火山泥膜」的心得，「質地像細緻奶油慕斯，滑順好推開，沒有顆粒感，敷起來舒服不刺激」、「顏色是很療癒的抹茶綠，敷上去有點涼涼的」、「使用過程舒適，除了茶樹外，還加入3種玻尿酸、3種胺基酸、積雪草、馬齒莧、迷迭香植萃成分」。

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代表好物：珂蓓思亮膚C膠囊磨砂潔顏凝膠150g

特色介紹：以玻尿酸包裹的細緻磨砂顆粒，結合3種維生素C誘導體，針對毛孔污垢、黑頭及老廢角質，達到溫和清潔與軟化角質。

No.8 抗痘控油｜4,656筆

混合肌與油性肌族群最頭痛的日常困擾，莫過於T字部位容易出油，兩頰卻乾燥發紅的雙重打擊。在Dcard的美妝、保養、抗痘相關討論中，網友時常請益如何拿捏「去油」與「保濕」之間的平衡。

若清潔過度，肌膚可能出現乾燥、緊繃等不適，因此兼顧清潔力與洗後舒適感，也成為潔顏產品的選擇重點。

代表好物：CeraVe適樂膚油水雙衡修護潔顏慕絲

特色介紹：對混合與敏弱膚質研發，主打油水雙衡概念，配方添加三重神經醯胺與尿囊素，兼顧清潔與肌膚保濕需求。





網友推薦提到「洗感大喜！可以給到ㄅ級分」、「控油有點厲害」、「綿密泡泡按摩時會變成柔滑乳霜狀，洗後肌膚不乾繃、超水潤」。

No.9 酸類煥膚｜1,397筆

想改善粗糙膚觸，居家酸類保養也是近年美妝社群經常討論的選項。從「果酸、水楊酸怎麼挑」到「身體粗糙顆粒感」等問題，都能看到網友交換使用心得。相較於高濃度酸類精華，將酸類成分加入潔膚產品中，也成為消費者選擇角質調理產品時的另一種方式。

代表好物：舒特膚三酸煥膚嫩亮潔膚露

特色介紹：產品主打三酸配方，搭配維他命B3及B5成分，鎖定日常角質調理及粗糙肌膚保養需求；品牌並標示低敏、無酒精配方，實際使用仍建議依照產品標示及個人膚況調整。

No.10 術後修護｜1,217筆

FB臉書社團《愛逛寶雅POYA好物分享》中有網友發問，「請問大家在雷射後都用哪款保養品」、「醫美術後保養超高CP值清單」。隨著皮秒、雷射等醫美療程普及，療程後的肌膚照護也成為消費者關注的保養議題，如何挑選合適的修護產品，成為網友交流使用心得的熱門方向。

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代表好物：Dr.FreeVenus藝群PDRN白光修護精華

特色介紹：藝群PDRN白光修護精華主打PDRN修護概念，品牌資料以深海鮭魚來源成分為產品特色。

IG、Threads網友分享提到「藝群，台南老牌醫美，皮膚科起家，經濟實惠」、「CP值很高，早晚保養都可以用，全膚質都適用」。

POYA寶雅「粉耀醫美節」資訊

活動日期：2026年8月19日至2026年10月6日

線上優惠： (1.)消費指定醫美商品滿1,500元享79折；折扣後滿3,000元再現折1,000元。 (2.)全站消費滿999元，可再參加「10萬元旅遊金」抽獎。(活動至9/1止)

實體優惠： 單筆消費滿1,500元享79折；折扣後滿2,500元再送1,000元折價券，可於下次消費使用。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2025年8月10日至2026年8月9日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理2000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

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