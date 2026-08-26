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一之軒28款「植物系烘焙品項」新登場！杜拜金絲丹麥捲、創意可頌上桌
「一之軒烘焙」本季以「Beyond Butter, Be Better」為核心，選用德麥食品代理的「Be Better 植優烘焙用油」，打造28款植物系烘焙品項，囊括吐司、可頌、鹹點等不同品項，甚至還有杜拜金絲丹麥捲同步登場，為民眾帶來不同風味的新選擇。
由來自歐洲的「Be Better」所推出的「Be Better 植優烘焙用油」，標榜以乳木果油、椰子油等植物基油脂調製而成，具備良好的操作耐性，相較於傳統乳製來源奶油，在碳排、水資源與土地使用等面向更具環境效益。
此次一之軒共計推出28款品項，其中「杜拜金絲丹麥捲」是將丹麥麵包結合杜拜金絲元素，創造出豐富口感，共有「翡翠開心果」、「醇香厚花生」、「濃焙黑芝麻」與「薰衣草藍莓」等4種口味；另外「烤地瓜丹麥」則是將丹麥麵包加入地瓜，揉合出跨界風味。
除此之外，還有「雜糧葡萄軟歐與餐包」、「核桃莓果軟歐與餐包」、「巧克力蔓越莓軟歐」與「紫薰黑糖麻糬軟歐」等軟歐系列品項，以及「羅馬比薩」、「剝皮辣椒比薩」、甚至是多種口味的吐司、可頌，以及各有特色的甜點與餅乾，讓蔬食自然走進更多人的日常。
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