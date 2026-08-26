香奈兒2026秋冬系列9月上市 續寫跨越時空的著裝美學對話

「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。畢竟，蝴蝶無需去趕集，而毛毛蟲，亦永遠不會踏進舞池。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1950年代接受《費加洛報》採訪時曾言。

這也是香奈兒（Chanel）2026秋冬系列的起點。此系列為當今品牌藝術總監Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒第二度跨越時空的對話，今年三月在巴黎大皇宮發表時，秀場內拔地而起的巨型起重機裝置曾引發時尚界熱烈討論，也象徵了Matthieu Blazy正帶領品牌經歷一場重新建構香奈兒的蛻變：正如一百年前的嘉柏麗香奈兒，為當代女性重新築起一個自主、自由的美夢。

對Matthieu Blazy而言，嘉柏麗香奈兒所描繪的毛毛蟲和蝴蝶，正是香奈兒充滿悖論的的一個面向：「香奈兒即是悖論本身。香奈兒既務實，也充滿幻想；既理性，也誘人。它代表著絕對的自由，在毛毛蟲與蝴蝶之間，隨心切換。我希望服裝是一塊畫布，讓眾人從容落筆，無需妥協。」對他而言，香奈兒的設計涵蓋實穿的日裝與滿足想像的晚裝，透過工藝與豐富的材質變化，為社會上各種樣貌、不同背景、跨越文化、年齡的生命樣態的女性，打造穿著起來舒適又充滿著裝趣味的服裝。

系列服裝由5大設計主題交織而成。香奈兒自1950年代起最經典的兩件式套裝，在被譽為「材質魔術師」的Matthieu Blazy手上，於廓形與材質上展開了前所未有的變奏：揭開大秀序幕的第一套套裝，就大膽採用了運動服飾常見的螺紋針織布料製作，讓傳統硬統厚重的套裝變得柔軟且易於活動，在保留經典的大口袋與珠寶鈕扣的同時，Matthieu Blazy更為套裝加入了上下皆可拉動雙邊拉鍊，徹底解放了女性活動的限制，賦予女性最舒適、具彈性的穿著體驗。

套裝中內搭的襯衫也是Matthieu Blazy變奏的重點。以中性西裝布料製成的oversized款式，被刻意在收短版型的外套內放出拉長的下擺，形成一種自在的鬆弛氣息，甚至還有以香奈兒女士寓所內精緻的屏風牆面為靈感的Lurex金銀絲款。他也將套裝外套內側裝飾的金屬鍊條裝飾在襯衫的下擺內側，讓硬挺的襯衫因這個重量差在行走間呈現出自然的擺動。

套裝整體變得更為輕盈，Matthieu Blazy設計出外套內襯與連身裙印花完美呼應的套裝，也有內襯採用了品牌標誌的酒紅色，甚至連秀場的起重機異象都成為內襯的圖案，充滿趣味巧思，也體現「內外皆美」的細節工藝。許多單品被賦予了雙面穿的實用性，有的翻領套裝外套刻意立起後領，露出隱藏的logo。

運動經典（Sport Classic）為本季設計的另一大主題。風衣被改良成收束袖口與下擺的短版運動外套，綴滿精緻刺繡的飛行夾克裝飾隨著身體擺動的流蘇。面料上大量運用了比千鳥格更為低調優雅的威爾斯親王格紋，以此向香奈兒女士當年的英國皇室靈感致敬。看似硬挺的襯衫其實饒富彈性，剪裁中性男女皆宜，並在前側裝飾Lesage的流蘇刺繡。裙子、背心、背心外套等單品層疊穿搭的套裝，豐富的層次營造出嶄新的視覺效果，同時也挑戰了布料的輕盈。工坊更研發出極為繁複的全新珠飾工藝——先手工將珠珠串在線上，再透過特殊機器織造成套裝，使得原本繁重的亮片針織衣物變得輕若無物。

流暢的服裝線條體現在Matthieu Blazy對1920年代低腰設計的重新詮釋。他將裙裝與褲裝的腰線與腰帶，大膽下移至膝蓋上方，重現香奈兒女士在爵士時代經常穿著的低腰洋裝輪廓，體現突破穿衣束縛的自由輪廓。為了在不增加負擔的前提下呈現斜紋軟呢的流動感，本季除了有出人意料地以圈圈紗線製作的輕薄套裝，還有多款設計運用百年歷史的古老Cornely刺繡機，以純手工刺繡的方式打造出極其輕盈、兼具呼吸感的鏤空斜紋軟呢；鏤空設計使內裡的襯底若隱若現，形成視覺上的輕盈與層次。

實驗性材質無疑是Matthieu Blazy最擅長的。他以表面呈現不規則十字紋的山東絲綢製作成輕盈舒適的套裝，套裝廓形變得無比柔軟，袖口處刻意做出的捲折效果，模擬了香奈兒女士在工坊辛勤工作時的專注身影，衣身內側則蓋有象徵康朋街31號風格匯集之地的「HCB」印章。 鏤空的黑紅雙色貼身針織洋裝，亦運用了Cornely製作。

多款套裝的鈕扣和一款小包採用咖啡豆造型，巧妙雙關了香奈兒女士的小名「Coco」。還有乍看略帶龐克風和歲月感的套裝，原來是將精緻做工的內裡反穿，並刻意露出下擺金屬鍊條的裝飾，衣襬邊緣也保留了不規則的破碎感 – 因為Matthieu Blazy深信，深愛一件衣物，一定會反覆穿著多年、即便它隨歲月留下磨損痕跡也依然珍視。

包款也在容量和材質上變得更加實用，本季推出鱷魚壓紋等新材質的Sling Bag外，最受矚目的全新H包型，擁有活動式拉鍊與滑動鎖扣，上肩時能溫柔貼合身形而不易滑落卡頓。雙色鞋也展現出1957年誕生以來最大的變奏：尖頭改為方楦，搭配修飾腳背長度的V型開口、有的配上與穩固帶與易於行走的錐形鞋跟，舒適無疑就是當代女性的時髦元素。

套裝材質非常輕盈，搭配中性剪裁的硬挺襯衫。圖／香奈兒提供

將腰線刻意放低至膝蓋上方的超低腰裙裝，與充滿經典運動風的格紋。圖／香奈兒提供

Cornely刺繡機織成的雙色針織長洋裝。圖／香奈兒提供

外套採用輕盈的材質，搭配廓形變得鬆弛的針織裙裝和水桶提包。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列將於9月22日上市。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列將於9月22日上市。圖／香奈兒提供

將領子立起的外套露展現俐落率性，搭配實用的柔軟大型肩背包。圖／香奈兒提供

外套袖口刻意挽起，模仿香奈兒女士工作時的狀態。圖／香奈兒提供

香奈兒2026秋冬系列開秀的拉鍊外套針織套裝言簡意賅地為本季的套裝變奏揭開序幕。圖／香奈兒提供

袖口和下擺收束的外套流露經典運動風格。圖／香奈兒提供

裝飾工裝風口袋的短夾克搭配柔軟襯衫與舒適的針織長裙。圖／香奈兒提供

極具解構趣味的雙重口蓋包融合1955年香奈兒女士原創的經典2.55包和1983年卡爾拉格斐設計的11.12包。圖／香奈兒提供

斜紋軟呢套裝以鏤空、輕盈的材質重新詮釋。圖／香奈兒提供