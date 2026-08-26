香奈兒2026秋冬系列9月上市 續寫跨越時空的著裝美學對話
「時尚之於我，既是白日蟄伏的毛毛蟲，也是入夜旋舞的蝴蝶。沒有誰比毛毛蟲更懂得塵世的安穩，也沒有誰比蝴蝶更擅長愛情的輕盈。我既要有沉穩落地的裙擺，也要有隨風飛揚的裙角。畢竟，蝴蝶無需去趕集，而毛毛蟲，亦永遠不會踏進舞池。」嘉柏麗香奈兒（Gabrielle Chanel）於1950年代接受《費加洛報》採訪時曾言。
這也是香奈兒（Chanel）2026秋冬系列的起點。此系列為當今品牌藝術總監Matthieu Blazy與嘉柏麗香奈兒第二度跨越時空的對話，今年三月在巴黎大皇宮發表時，秀場內拔地而起的巨型起重機裝置曾引發時尚界熱烈討論，也象徵了Matthieu Blazy正帶領品牌經歷一場重新建構香奈兒的蛻變：正如一百年前的嘉柏麗香奈兒，為當代女性重新築起一個自主、自由的美夢。
對Matthieu Blazy而言，嘉柏麗香奈兒所描繪的毛毛蟲和蝴蝶，正是香奈兒充滿悖論的的一個面向：「香奈兒即是悖論本身。香奈兒既務實，也充滿幻想；既理性，也誘人。它代表著絕對的自由，在毛毛蟲與蝴蝶之間，隨心切換。我希望服裝是一塊畫布，讓眾人從容落筆，無需妥協。」對他而言，香奈兒的設計涵蓋實穿的日裝與滿足想像的晚裝，透過工藝與豐富的材質變化，為社會上各種樣貌、不同背景、跨越文化、年齡的生命樣態的女性，打造穿著起來舒適又充滿著裝趣味的服裝。
系列服裝由5大設計主題交織而成。香奈兒自1950年代起最經典的兩件式套裝，在被譽為「材質魔術師」的Matthieu Blazy手上，於廓形與材質上展開了前所未有的變奏：揭開大秀序幕的第一套套裝，就大膽採用了運動服飾常見的螺紋針織布料製作，讓傳統硬統厚重的套裝變得柔軟且易於活動，在保留經典的大口袋與珠寶鈕扣的同時，Matthieu Blazy更為套裝加入了上下皆可拉動雙邊拉鍊，徹底解放了女性活動的限制，賦予女性最舒適、具彈性的穿著體驗。
套裝中內搭的襯衫也是Matthieu Blazy變奏的重點。以中性西裝布料製成的oversized款式，被刻意在收短版型的外套內放出拉長的下擺，形成一種自在的鬆弛氣息，甚至還有以香奈兒女士寓所內精緻的屏風牆面為靈感的Lurex金銀絲款。他也將套裝外套內側裝飾的金屬鍊條裝飾在襯衫的下擺內側，讓硬挺的襯衫因這個重量差在行走間呈現出自然的擺動。
套裝整體變得更為輕盈，Matthieu Blazy設計出外套內襯與連身裙印花完美呼應的套裝，也有內襯採用了品牌標誌的酒紅色，甚至連秀場的起重機異象都成為內襯的圖案，充滿趣味巧思，也體現「內外皆美」的細節工藝。許多單品被賦予了雙面穿的實用性，有的翻領套裝外套刻意立起後領，露出隱藏的logo。
運動經典（Sport Classic）為本季設計的另一大主題。風衣被改良成收束袖口與下擺的短版運動外套，綴滿精緻刺繡的飛行夾克裝飾隨著身體擺動的流蘇。面料上大量運用了比千鳥格更為低調優雅的威爾斯親王格紋，以此向香奈兒女士當年的英國皇室靈感致敬。看似硬挺的襯衫其實饒富彈性，剪裁中性男女皆宜，並在前側裝飾Lesage的流蘇刺繡。裙子、背心、背心外套等單品層疊穿搭的套裝，豐富的層次營造出嶄新的視覺效果，同時也挑戰了布料的輕盈。工坊更研發出極為繁複的全新珠飾工藝——先手工將珠珠串在線上，再透過特殊機器織造成套裝，使得原本繁重的亮片針織衣物變得輕若無物。
流暢的服裝線條體現在Matthieu Blazy對1920年代低腰設計的重新詮釋。他將裙裝與褲裝的腰線與腰帶，大膽下移至膝蓋上方，重現香奈兒女士在爵士時代經常穿著的低腰洋裝輪廓，體現突破穿衣束縛的自由輪廓。為了在不增加負擔的前提下呈現斜紋軟呢的流動感，本季除了有出人意料地以圈圈紗線製作的輕薄套裝，還有多款設計運用百年歷史的古老Cornely刺繡機，以純手工刺繡的方式打造出極其輕盈、兼具呼吸感的鏤空斜紋軟呢；鏤空設計使內裡的襯底若隱若現，形成視覺上的輕盈與層次。
實驗性材質無疑是Matthieu Blazy最擅長的。他以表面呈現不規則十字紋的山東絲綢製作成輕盈舒適的套裝，套裝廓形變得無比柔軟，袖口處刻意做出的捲折效果，模擬了香奈兒女士在工坊辛勤工作時的專注身影，衣身內側則蓋有象徵康朋街31號風格匯集之地的「HCB」印章。 鏤空的黑紅雙色貼身針織洋裝，亦運用了Cornely製作。
多款套裝的鈕扣和一款小包採用咖啡豆造型，巧妙雙關了香奈兒女士的小名「Coco」。還有乍看略帶龐克風和歲月感的套裝，原來是將精緻做工的內裡反穿，並刻意露出下擺金屬鍊條的裝飾，衣襬邊緣也保留了不規則的破碎感 – 因為Matthieu Blazy深信，深愛一件衣物，一定會反覆穿著多年、即便它隨歲月留下磨損痕跡也依然珍視。
包款也在容量和材質上變得更加實用，本季推出鱷魚壓紋等新材質的Sling Bag外，最受矚目的全新H包型，擁有活動式拉鍊與滑動鎖扣，上肩時能溫柔貼合身形而不易滑落卡頓。雙色鞋也展現出1957年誕生以來最大的變奏：尖頭改為方楦，搭配修飾腳背長度的V型開口、有的配上與穩固帶與易於行走的錐形鞋跟，舒適無疑就是當代女性的時髦元素。
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