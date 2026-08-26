抹茶控必吃！辻利茶舗「買1送1」回歸、一〇八抹茶茶廊霜淇淋買1送1

抹茶控們準備好了嗎？日本百年抹茶品牌「辻利茶舗」即將再度回歸台中，自9月3日起快閃台中中友百貨。9月3日至9月6日期間，推出經典組合優惠，購買「辻利濃茶卷」1片，即贈招牌「辻利抹茶拿鐵」1杯，原價320元，優惠價160元，每日限量20組。9月10日購買「辻利抹茶拿鐵」1杯，即贈「辻利霜淇淋」1支，原價280元，優惠價160元，限量20組。

除此之外，辻利茶舗也為台中帶來全新特調飲品「樂香抹茶」，將日本抹茶與台灣芭樂果香結合，帶來清爽的全新風味，每杯160元。針對中秋佳節到來，也提供以雙層木製茶櫃為概念的「詠月茶閣」禮盒，原價2,800元，快閃價2,499元；另有攜手法朋烘焙甜點坊的「抹茶・檸檬脆心蝴蝶酥」聯名禮盒，售價620元。

主打高級抹茶甜品的「一〇八抹茶茶廊」，即將正式插旗新光三越台北信義新天地A11，預計9月1日至9月3日試營運，9月4日至9月6日正式開幕。店內以京都宇治抹茶為基底，推出多款特色甜點。為歡慶開幕，9月4日至9月6日推出信義店限定的「綜合霜淇淋買1送1」優惠，每支原價128元，能同時品嚐抹茶與焙茶2種口味，每日限量108組。

9月7日至9月13日，單筆消費滿300元，即贈「招牌蕨餅杯」1杯，價值100元。9月1日至9月28日，全台分店則推出「中秋伴手禮9折」優惠，包括抹茶／焙茶長崎蜂蜜蛋糕、蛋捲禮盒等特色品項均享優惠。

購買「辻利抹茶拿鐵」1杯，即贈「辻利霜淇淋」1支，優惠價160元。圖／辻利茶舗提供

購買「辻利濃茶卷」1片，即贈招牌「辻利抹茶拿鐵」1杯，優惠價160元。圖／辻利茶舗提供

「一〇八抹茶茶廊」推出霜淇淋與伴手禮限時優惠。圖／一〇八抹茶茶廊提供