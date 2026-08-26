歡慶佳士得40週年 「區百齡珍藏」獻40件瓷器 10月中台北展出

延續前兩場備受全球藏家和鑑賞家肯定佳績，佳士得（Christie's）今年適逢亞洲成立40周年，將於10月29日於香港舉行「區百齡珍藏：第三部分」現場拍賣，從這套頂尖私人中國瓷器珍藏中，推出40件橫跨宋至清代的中國陶瓷珍品。此次拍品不僅年代跨度逾千年，更以來源清晰、保存狀態出色及藝術、歷史價值兼具為特色，展現藏家區百齡長年累積的鑑賞眼光與收藏體系。

本次拍賣由兩件重量級瓷器領銜，其中最受矚目的明宣德御製青花纏枝花卉紋瓜棱式甘露瓶，高27.5公分，估價1,800萬港元起。這件甘露瓶於1993年自英國顯赫私人珍藏中發現，原為宮廷佛教儀式所用的供器，釉質瑩潤、青花發色濃豔，搭配精細胎骨與典雅瓜棱器型，被視為15世紀明代御窯瓷器的代表之作。

另一件焦點拍品為元代青花開光「西王母蟠桃會」故事圖八方大罐，估價1,200萬港元起。高達38公分的大罐，八面開光皆繪有人物與故事場景，描繪八仙及侍女向西王母獻上蟠桃祝壽的熱鬧畫面。由於元代曾流行以王母壽宴為題材的戲曲作品，但相關劇目多已失傳，這件瓷器也因保留了14世紀戲曲文化的珍貴片段而更具歷史意義；其圖紋與題材均屬罕見，更可能是目前所知元代青花瓷中的孤品。

其他精選拍品還包括一款清乾隆洋彩開光海晏河清圖夔龍耳抱月瓶，以及明成化御製青花夔龍銜蓮紋高足盌。此外，清雍正洋彩松鶴遐齡採芝圖橄欖瓶及洋彩錦地鏤雕團龍紋連座帶蓋熏爐，也將一同上拍。「區百齡珍藏：第三部分」拍賣前也將巡迴北京、上海、台北及香港預展，預計將於10月17日至18日於台北萬豪酒店展出。

「區百齡珍藏：第三部分」專拍，明成化御製青花夔龍銜蓮紋高足盌，估價600萬港元起。圖／佳士得提供

「區百齡珍藏：第三部分」專拍，清雍正洋彩松鶴遐齡採芝圖橄欖瓶 雙圈六楷書款，估價600萬港元起。圖／佳士得提供

「區百齡珍藏：第三部分」專拍，明宣德御製青花纏枝花卉紋瓜棱式甘露瓶，估價1,800萬港元起。圖／佳士得提供

「區百齡珍藏：第三部分」專拍，清乾隆洋彩開光海晏河清圖夔龍耳抱月瓶 六字篆書款，估價1,000萬港元起。圖／佳士得提供