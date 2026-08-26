快訊

中職／NBA球星「士官長」巴特勒現身大巨蛋 受中信邀請看球

五熊毀日本國寶被捕…絕美玉女修佛多年 12字嚴肅警告

泥石流狂瀉畫面曝光！西藏日喀則多人傷亡、失蹤 習近平急下指示

聽新聞
0:00 / 0:00

Uber登台13周年 揭台灣三大移動趨勢、新代言人蔡依林廣告上線

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
今年Uber持續以「安心可靠」（Reliability）為核心，Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）（左）攜手全新年度品牌代言人蔡依林（右）推出品牌廣告。圖／Uber提供
今年Uber持續以「安心可靠」（Reliability）為核心，Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）（左）攜手全新年度品牌代言人蔡依林（右）推出品牌廣告。圖／Uber提供

Uber 26日舉辦《安啦，有 Uber 在》活動，宣布在台灣13年來累積行程里程正式突破26億公里，相當於台北往返東京約60萬趟，已成為台灣領先的叫車平台。最新數據顯示，透過Uber App叫車，約3分鐘後有車。

今年Uber持續以「安心可靠」（Reliability）為核心，攜手全新年度品牌代言人蔡依林推出「安啦，有 Uber 在」品牌廣告，從蔡依林「晚上9:30前趕回家」的趣味情境出發，以幽默方式呈現趕時間時「一秒現出原形」的崩潰時刻，傳遞需要移動時，不必靠運氣、有Uber在的安心可靠。Uber與合作車隊即日起至12月31日止，推出限時乘車優惠，全新品牌廣告亦將於26日晚上9:30正式上線。

根據Uber去年調查，全台仍有近六成的計程車乘載量來自路邊攔車；消費者最在意「需要時能叫到車」，路邊攔車最大痛點正是「不知道需要時，到底能不能攔到車」。隨著消費者轉向更有掌握的叫車方式，「優步小黃」年趟次較去年成長近四成，反映消費者對安心、可靠移動選擇的需求持續成長。

最新數據顯示，透過 Uber App 叫車，約3分鐘後有車，用戶亦可即時掌握車輛位置及預估抵達時間，並可依需求選擇多元計程車與優步小黃等多種乘車選項。Uber App提供超過10項乘客與職業駕駛安全功能，從等車、乘車選擇到行程安全，持續打造更安心、可靠的移動體驗。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，今年7月，Uber與合作車隊進一步拓展服務版圖，完成台灣本島布局；過去一年，六都以外城市的整體年趟次成長超過30%，基隆、苗栗成長最為強勁，年趟次均成長近50%，反映各地移動需求持續成長。Uber即時包裹遞送服務「優快送」年趟次已達去年同期的2.8倍，將持續攜手合作車隊，與各地政府深化合作，拓展更多符合在地需求的移動服務，讓安心、可靠的移動體驗走進更多城市與日常生活。

Uber揭台灣三大移動趨勢，包括機場行程年增逾30%；晚上9點半，許多台灣人的一天還沒結束，Uber App平台數據也顯示，晚上9:30下車熱點集中於台中高鐵站、台北車站及信義商圈。另外，毛孩同行逐漸成為新的生活日常，「毛孩優步」以台北、台中及桃園最受歡迎，而星期六更是毛孩最愛出門的一天，顯示越來越多消費者將寵物視為家庭成員，希望一起探索更多生活場景。

Uber在台13年，Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，累積26億公里，相當於台北到東京往返60萬次。 圖／Uber提供
Uber在台13年，Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，累積26億公里，相當於台北到東京往返60萬次。 圖／Uber提供

Uber 蔡依林

延伸閱讀

北投機車載客試辦結束 Uber：服務上路沒有時間表

愛立信攜聯發科、AT&T完成北美首例先進移動性功能實網試驗

長榮航攜AIT、台塑石化推綠運輸 首年助微軟減碳1.5萬噸

星星電力推進IPO三大業務引擎驅動至2028年 營收年複合成長78％

相關新聞

歡慶佳士得40週年 「區百齡珍藏」獻40件瓷器 10月中台北展出

延續前兩場備受全球藏家和鑑賞家肯定佳績，佳士得（Christie's）今年適逢亞洲成立40周年，將於10月29日於香港舉行「區百齡珍藏：第三部分」現場拍賣，從這套頂尖私人中國瓷器珍藏中，推出40件橫跨宋至清代的中國陶瓷珍品。此次拍品不僅年代跨度逾千年，更以來源清晰、保存狀態出色及藝術、歷史價值兼具為特色，展現藏家區百齡長年累積的鑑賞眼光與收藏體系。

Uber登台13周年 揭台灣三大移動趨勢、新代言人蔡依林廣告上線

Uber 26日舉辦《安啦，有 Uber 在》活動，宣布在台灣13年來累積行程里程正式突破26億公里，相當於台北往返東京約60萬趟，已成為台灣領先的叫車平台。最新數據顯示，透過Uber App叫車，約3分鐘後有車。

大韓航空推夏日雙重驚喜 飛關島享折扣、商務艙加碼抽10萬韓元

大韓航空目前與韓亞航空正在進行整併中，預計今年12月17日將以全新面貌重新啟動。針對台灣市場，大韓航空也宣布將針對台灣出發航線祭出「雙重驚喜」限時優惠活動，內容包含關島航線10%優惠，以及商務艙旅客專屬之10萬韓元電子禮品卡抽獎，爲旅客提供高效便捷的飛行體驗。

2026秋冬格紋風潮再起 從戶外、街潮到搖滾學院風的「格紋多重宇宙」

格紋，在2026秋冬重返趨勢要角，並迎來了一場精采的視覺變革。不再只是單純的英倫學院或復古代名詞，各大品牌本季紛紛打破框架，將這一經典圖騰作為自我主張，透過風格混搭呈現穿搭層次的載體，從戶外機能、街頭潮流到搖滾學院風，演繹出三種截然不同的秋冬態度。

以愛之名GUCCI《Primavera》秋冬形象廣告 超現實幻夢的覺知與愉悅

愛是一種奇妙的狀態，當它由概念成為實體的時刻，無聲、無形，卻成為一個兀自旋轉的宇宙。義大利時尚巨頭GUCCI發表全新 《Primavera》形象廣告影片與平面影像，邀請10位當代名人換上2026秋冬Primavera系列新裝入鏡，不僅歌頌愛情暗藏的龐大動能，更有以此延伸的重生與希望。

UNIQLO LifeWear Week 期間消費滿額送六色可收納質感環保袋

UNIQLO「LifeWear Week風格靈感周」將於8月28日(五)至9月3日(四)在全球店舖登場，並為2026秋冬系列揭開序幕。這次LifeWear Week推出特別贈禮，活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得限量LifeWear可收納質感環保袋一個。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。