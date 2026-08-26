Uber登台13周年 揭台灣三大移動趨勢、新代言人蔡依林廣告上線

Uber 26日舉辦《安啦，有 Uber 在》活動，宣布在台灣13年來累積行程里程正式突破26億公里，相當於台北往返東京約60萬趟，已成為台灣領先的叫車平台。最新數據顯示，透過Uber App叫車，約3分鐘後有車。

今年Uber持續以「安心可靠」（Reliability）為核心，攜手全新年度品牌代言人蔡依林推出「安啦，有 Uber 在」品牌廣告，從蔡依林「晚上9:30前趕回家」的趣味情境出發，以幽默方式呈現趕時間時「一秒現出原形」的崩潰時刻，傳遞需要移動時，不必靠運氣、有Uber在的安心可靠。Uber與合作車隊即日起至12月31日止，推出限時乘車優惠，全新品牌廣告亦將於26日晚上9:30正式上線。

根據Uber去年調查，全台仍有近六成的計程車乘載量來自路邊攔車；消費者最在意「需要時能叫到車」，路邊攔車最大痛點正是「不知道需要時，到底能不能攔到車」。隨著消費者轉向更有掌握的叫車方式，「優步小黃」年趟次較去年成長近四成，反映消費者對安心、可靠移動選擇的需求持續成長。

最新數據顯示，透過 Uber App 叫車，約3分鐘後有車，用戶亦可即時掌握車輛位置及預估抵達時間，並可依需求選擇多元計程車與優步小黃等多種乘車選項。Uber App提供超過10項乘客與職業駕駛安全功能，從等車、乘車選擇到行程安全，持續打造更安心、可靠的移動體驗。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，今年7月，Uber與合作車隊進一步拓展服務版圖，完成台灣本島布局；過去一年，六都以外城市的整體年趟次成長超過30%，基隆、苗栗成長最為強勁，年趟次均成長近50%，反映各地移動需求持續成長。Uber即時包裹遞送服務「優快送」年趟次已達去年同期的2.8倍，將持續攜手合作車隊，與各地政府深化合作，拓展更多符合在地需求的移動服務，讓安心、可靠的移動體驗走進更多城市與日常生活。

Uber揭台灣三大移動趨勢，包括機場行程年增逾30%；晚上9點半，許多台灣人的一天還沒結束，Uber App平台數據也顯示，晚上9:30下車熱點集中於台中高鐵站、台北車站及信義商圈。另外，毛孩同行逐漸成為新的生活日常，「毛孩優步」以台北、台中及桃園最受歡迎，而星期六更是毛孩最愛出門的一天，顯示越來越多消費者將寵物視為家庭成員，希望一起探索更多生活場景。