大韓航空推夏日雙重驚喜 飛關島享折扣、商務艙加碼抽10萬韓元

大韓航空目前與韓亞航空正在進行整併中，預計今年12月17日將以全新面貌重新啟動。針對台灣市場，大韓航空也宣布將針對台灣出發航線祭出「雙重驚喜」限時優惠活動，內容包含關島航線10%優惠，以及商務艙旅客專屬之10萬韓元電子禮品卡抽獎，爲旅客提供高效便捷的飛行體驗。

大韓航空發揮首爾仁川機場的轉機優勢，讓台灣旅客可輕鬆享受「當日出發、當日抵達關島」的飛行體驗。即日起至9月30日止，凡透過大韓航空官網購買台北出發關島的機票，並於今年12月31日前完成搭乘，即可享指定艙等10%優惠，來回未稅最低只要9500元起，為旅客規劃年末海島假期提供更多選擇。

除關島航線優惠外，大韓航空同步推出「商務艙專屬！週週抽10萬韓元禮品卡」活動。即日起至9月9日期間，SKYPASS會員於大韓航空台灣官網或官方APP購買由大韓航空營運、台灣出發前往各國的來回商務艙機票，並於2026年9月1日至2027年6月30日完成搭乘，即可依活動辦法參加抽獎。本次活動適用艙等：商務艙(J / C / D / I / R)，不適用於美洲航線。