2026秋冬格紋風潮再起 從戶外、街潮到搖滾學院風的「格紋多重宇宙」

格紋，在2026秋冬重返趨勢要角，並迎來了一場精采的視覺變革。不再只是單純的英倫學院或復古代名詞，各大品牌本季紛紛打破框架，將這一經典圖騰作為自我主張，透過風格混搭呈現穿搭層次的載體，從戶外機能、街頭潮流到搖滾學院風，演繹出三種截然不同的秋冬態度。

Barbour新繹經典家族格紋 轉化為質感都市日常

英國百年生活風格品牌Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。系列聚焦於可自在融入每日穿著的基本單品，把戶外血統轉化為質感都市日常。從蘇格蘭原生林地隨季節轉換的自然色彩汲取靈感，為經典格紋注入更輕盈、當代的秋冬氣息。女裝以海軍藍、霧灰、中性色與雲灰色構築沉靜柔和的秋冬色調；男裝則以濃郁的駝色與海軍藍為主軸，搭配白色與藍色點綴，在沉穩秋冬色彩中創造清爽層次。

MONCLER藤原浩聯名系列 融合極簡與山系精神

Moncler再度與藤原浩展開聯名合作，推出MONCLER x FRAGMENT BY HIROSHI FUJIWARA系列，包括以復古日本刺繡棒球外套為基礎，以精美刺繡刻畫山岳景致，這款只於日本和米蘭專門店獨家發售。另有採用棉質刷毛法蘭絨打造的深綠色和黑色漸變色格紋，為貫穿整個系列的特色元素，其他細節包括塗鴉風格的Moncler FRGMT標誌，以及代表米蘭全新Casa Moncler總部的刺繡圖案。聯名系列將於8月底推出，以輕盈舒適的造型為主，帶來風衣、襯衫外套及平織上衣等設計，全部均捨棄羽絨元素。

agnès b.蘇格蘭格紋與海軍藍 搖滾精神融合學院風格

在agnès b.設計師Agnès的創作中，每件單品都能成為個人風格的延伸。202 秋冬以此創作精神為基礎，透過帶有搖滾氣息的造型展現自我態度。經典蘇格蘭格紋融入毛呢三件式西裝、蘇格蘭短裙和圓領休閒夾克，搭配修身剪裁，流露忠於自我的龐克精神。海軍藍西裝及吊帶裙則以結構感輪廓結合柔和線條，為學院風注入現代氣息，呈現優雅與率性並存的鮮明個性。

Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Delilah格紋防潑水外套，12,500元。圖／Barbour提供

Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Tartan防潑水外套，13,700元。圖／Barbour提供

Barbour Allerdale格紋針織背心，4,600元。圖／Barbour提供

MONCLER藤原浩聯名系列，採用棉質刷毛法蘭絨打造的深綠色和黑色漸變色格紋。圖／MONCLER提供

MONCLER藤原浩聯名系列，於8月底推出。圖／MONCLER提供

agnès b. 2026秋冬將經典蘇格蘭格紋融入毛呢三件式西裝、蘇格蘭短裙和圓領休閒夾克。圖／agnès b.提供