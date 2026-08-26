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2026秋冬格紋風潮再起 從戶外、街潮到搖滾學院風的「格紋多重宇宙」

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
格紋，在2026秋冬重返趨勢要角。圖／品牌提供
格紋，在2026秋冬重返趨勢要角。圖／品牌提供

格紋，在2026秋冬重返趨勢要角，並迎來了一場精采的視覺變革。不再只是單純的英倫學院或復古代名詞，各大品牌本季紛紛打破框架，將這一經典圖騰作為自我主張，透過風格混搭呈現穿搭層次的載體，從戶外機能、街頭潮流到搖滾學院風，演繹出三種截然不同的秋冬態度。

Barbour新繹經典家族格紋 轉化為質感都市日常

英國百年生活風格品牌Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。系列聚焦於可自在融入每日穿著的基本單品，把戶外血統轉化為質感都市日常。從蘇格蘭原生林地隨季節轉換的自然色彩汲取靈感，為經典格紋注入更輕盈、當代的秋冬氣息。女裝以海軍藍、霧灰、中性色與雲灰色構築沉靜柔和的秋冬色調；男裝則以濃郁的駝色與海軍藍為主軸，搭配白色與藍色點綴，在沉穩秋冬色彩中創造清爽層次。

MONCLER藤原浩聯名系列 融合極簡與山系精神

Moncler再度與藤原浩展開聯名合作，推出MONCLER x FRAGMENT BY HIROSHI FUJIWARA系列，包括以復古日本刺繡棒球外套為基礎，以精美刺繡刻畫山岳景致，這款只於日本和米蘭專門店獨家發售。另有採用棉質刷毛法蘭絨打造的深綠色和黑色漸變色格紋，為貫穿整個系列的特色元素，其他細節包括塗鴉風格的Moncler FRGMT標誌，以及代表米蘭全新Casa Moncler總部的刺繡圖案。聯名系列將於8月底推出，以輕盈舒適的造型為主，帶來風衣、襯衫外套及平織上衣等設計，全部均捨棄羽絨元素。

agnès b.蘇格蘭格紋與海軍藍 搖滾精神融合學院風格

在agnès b.設計師Agnès的創作中，每件單品都能成為個人風格的延伸。202 秋冬以此創作精神為基礎，透過帶有搖滾氣息的造型展現自我態度。經典蘇格蘭格紋融入毛呢三件式西裝、蘇格蘭短裙和圓領休閒夾克，搭配修身剪裁，流露忠於自我的龐克精神。海軍藍西裝及吊帶裙則以結構感輪廓結合柔和線條，為學院風注入現代氣息，呈現優雅與率性並存的鮮明個性。

Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Delilah格紋防潑水外套，12,500元。圖／Barbour提供
Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Delilah格紋防潑水外套，12,500元。圖／Barbour提供

Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Tartan防潑水外套，13,700元。圖／Barbour提供
Barbour於2026秋冬推出全新Birchwood Tartan（Birchwood格紋）系列，重新演繹源自品牌家族傳統的Dress Tartan經典格紋。Tartan防潑水外套，13,700元。圖／Barbour提供

Barbour Allerdale格紋針織背心，4,600元。圖／Barbour提供
Barbour Allerdale格紋針織背心，4,600元。圖／Barbour提供

MONCLER藤原浩聯名系列，採用棉質刷毛法蘭絨打造的深綠色和黑色漸變色格紋。圖／MONCLER提供
MONCLER藤原浩聯名系列，採用棉質刷毛法蘭絨打造的深綠色和黑色漸變色格紋。圖／MONCLER提供

MONCLER藤原浩聯名系列，於8月底推出。圖／MONCLER提供
MONCLER藤原浩聯名系列，於8月底推出。圖／MONCLER提供

agnès b. 2026秋冬將經典蘇格蘭格紋融入毛呢三件式西裝、蘇格蘭短裙和圓領休閒夾克。圖／agnès b.提供
agnès b. 2026秋冬將經典蘇格蘭格紋融入毛呢三件式西裝、蘇格蘭短裙和圓領休閒夾克。圖／agnès b.提供

agnès b. 2026秋冬系列，格紋是其中一大元素。圖／agnès b.提供
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