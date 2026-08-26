以愛之名GUCCI《Primavera》秋冬形象廣告 超現實幻夢的覺知與愉悅

愛是一種奇妙的狀態，當它由概念成為實體的時刻，無聲、無形，卻成為一個兀自旋轉的宇宙。義大利時尚巨頭GUCCI發表全新 《Primavera》形象廣告影片與平面影像，邀請10位當代名人換上2026秋冬Primavera系列新裝入鏡，不僅歌頌愛情暗藏的龐大動能，更有以此延伸的重生與希望。

形象短片由Johan Renck所執導，並由超模Kate Moss演出。序幕拉開、抽象宛如電影《後室》（Backrooms）的空間裡、三三兩兩的人們無精打采地枯坐，只見Kate Moss催促著後台，空間響起Chris Isaak的金曲〈Wicked Game〉，伴隨著Kate Moss如美杜莎的肢體動作逐一喚醒空間裡人們的目光心神，她（他）們先是找到了自己、然後在舞池中婆娑起舞，最終將心意託付以原本陌生的他者，像一個超現實的夢、宛如新生。

由攝影師Michal Chelbin掌鏡的系列靜態廣告企劃並延續此一意念，以「現代文藝復興」（Modern Renaissance）美學為靈感，讓GUCCI全球品牌大使肖戰、Jin、Tom Brady、李英愛、Shawn Mendes、Rico Nasty...等人入鏡，透過親密的人物肖像呈現古典繪畫般的構圖，更有GUCCI源自義大利且跨越時代的藝術之美。

有別於古典的「文藝復興」，所謂的「現代文藝復興」是2010年至今一股對文藝復興精神再詮釋的風潮，其核心精神在於值此極簡主義持續抬頭與AI時代，重新找回對傳統與浪漫的憧憬。事實上，早在Demna上任後在2025年發表La Famiglia系列時便已展現他對肖像風格的偏好，並將此種中古世紀王公貴族的熱愛形式嫁接以義大利對家族的情感，從而展現GUCCI身為頂級精品的華美與戲劇性。

即便形象企劃以「現代文藝復興」為靈感，GUCCI 2026秋冬《Primavera》系列同樣得見Demna慣常的服裝設計脈絡，在設計師先行或GUCCI風格本位之間找到甜蜜點；像是合身的重型機車皮夾克、袖口處並有著立體壓印的Primavera字樣，短夾克內搭連帽夾克並戴上口罩，模仿牛仔褲的皮褲搭配腰鍊，也帶有Demna過往擅長的街頭實驗風格，差別在於本季更加入1990年代的緊身T恤、斜肩的刺繡亮片紫色長洋裝、華美的皮草質感披風，又或是肖戰身上的合身窄版金色長褲，穿越時代、風格的屏障或限制。

那些重複印花的壁紙、牆上早已斑駁的油漆、被拆去外框的三孔插座、老公寓裡的廉價單人床架與花布，像是一成不變且單調自我複製的現世；但新世代的人們拒絕扁平、厭倦一成不變，2026秋冬《Primavera》系列服裝或可視作GUCCI與Demna為那些覺醒靈魂提供的形而上武器與彼此的身份辨識，她（他）們不拘泥於隨興或晚宴、正裝或街頭，一如Demna透過官方聲明帶來的宣言，「我對GUCCI的整體願景建立在一種務實精神之上：產品能被多元人群享用，豐富他們的生活並帶來愉悅感受。」

GUCCI 2026秋冬系列黑色小牛皮Horsebit Ristretto單肩包，11萬1,600萬元。圖／GUCCI提供

刺繡亮片的紫色斜肩洋裝但搭配以非典型的肢體語言，也華美、也反叛。圖／GUCCI提供

華麗的皮草與窄管褲，展現在扁平、高度複製時代的特異獨行。圖／GUCCI提供

AESPA成員、GUCCI品牌大使Ning Ning也入鏡本次2026秋冬靜態影像。圖／GUCCI提供

牆壁上斑駁的油漆正和華美的白色皮草質感大衣產生鮮明反差。圖／GUCCI提供

滑板風格的寬鬆T恤從文藝復興式雕像得到靈感，散發如希臘式垂墜服裝的流動感、但以固定形式呈現。圖／GUCCI提供

饒舌樂手EsDeeKid身穿模仿刷白牛仔褲的皮褲帶來視覺變奏，並呈現GUCCI 2026秋冬在華美、正裝以外的多元性。圖／GUCCI提供

GUCCI 2026秋冬系列掀蓋Jackie肩背包，呈現了鬆軟、隨興的風格一面，11萬8,300元。圖／GUCCI提供

BTS團員Jin金碩珍身穿重機騎士皮夾克，並有著立體Primavera字樣，也是創意總監Demna的愛用設計單品。圖／GUCCI提供