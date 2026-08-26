500碗2026／高雄場名店集結！阿鳳米食、橋頭臭豆腐8/29限定登場　鼎旺麻辣鍋、台中炭火蝦飯連兩日出攤

由《500輯》發起、以在地觀點出發的全台小吃指南「500碗」，今年小吃派對市集首度擴大為台北、高雄雙城巡迴，台北場於6月在西門紅樓熱鬧登場後，高雄場也將於8月29日至30日移師高雄夢時代幸福廣場，集結來自全台各地的人氣小吃品牌，讓南部饕客不用環島，就能一次吃遍全台人氣好味。

高雄場除了有多家南部在地人氣店家，也特別邀請台北、台中、南投及花蓮等地名店南下出攤。其中「鼎旺麻辣鍋」、「台中租界炭火蝦飯」、「永香鹽水雞」與「迪記法式豬舌飯」兩日都會現身；而傳承五代的埔里「阿鳳米食」與花蓮玉里老字號「橋頭臭豆腐」，則限定8月29日出攤。從麻辣鍋、炭火蝦飯到傳統粿食與臭豆腐，讓高雄場成為一場從北到南、從經典老味道到創新小吃的一站式美食巡禮。

鼎旺麻辣鍋 x 師園鹹酥雞南下高雄 經典麻辣滋味搬進市集

鼎旺麻辣鍋 x 師園鹹酥雞（左圖）、租界炭火蝦飯於8月29～30日，現身500碗高雄小吃市集。圖／業者提供

創立於1992年的鼎旺，台北人氣名店「鼎旺麻辣鍋」，以數十種中藥材與辛香料長時間熬製麻辣湯底，湯頭麻而不躁、辣而回甘，是許多台北老饕心中的經典麻辣鍋代表，更是少數同時獲得「500盤」與「500碗」肯定的品牌。

此次高雄場鼎旺將再度南下，讓高雄民眾不用專程北上，也能在市集現場品嘗鼎旺招牌滋味。本次更將台北場大熱門與「師園鹹酥雞」聯名的限定品項，從吸飽麻辣湯汁的鴨血、豆腐，到搭配鹹酥雞等創新吃法，都能在戶外市集一次感受鼎旺「可以喝的麻辣湯」魅力。

台中租界炭火蝦飯 蝦量升級版人氣再現

來自台中的「租界炭火蝦飯」也是500碗市集的人氣常客，品牌以炭火料理手法打造台灣原創蝦飯，招牌「蝦皇蝦多多飯」更是每次出攤都吸引排隊人潮。2026年台北場特別推出500碗限定升級版本，蝦量增加20%，搭配牛奶滑蛋與炭火香氣，讓蝦飯的鮮甜與炭香更加突出。

今年高雄場「台中租界炭火蝦飯」將連續兩日出攤，讓南部民眾也能品嘗這款從台中一路受到500碗讀者喜愛的招牌小吃。對於錯過台北場的民眾，高雄場將是再度捕捉人氣蝦飯的機會。

永香鹽水雞連續第三年參與500碗 清爽鹹香最適合夏日

迪記法式豬舌飯（左圖）、永香鹽水雞於8月29～30日，現身500碗高雄小吃市集。圖／業者提供

來自台南的「永香鹽水雞」今年再次前進500碗，已是連續第三年參與500碗市集。不同於重口味的炸物與滷味，永香鹽水雞以清爽路線突顯雞肉與蔬菜本身的鮮味，搭配鹹香調味，成為炎熱天氣裡相當討喜的台式小吃。品牌也曾獲500碗肯定，這次將再次南下高雄與饕客見面。

此次高雄場永香鹽水雞兩日都會出攤，從肉類到蔬菜一次滿足，特別適合與其他攤位的小吃搭配享用，也讓500碗市集多了一份清爽選擇。

迪記法式豬舌飯 法式技術融入台灣市場日常

誕生於高雄傳統市場的「迪記法式豬舌飯」，則是此次高雄場相當具有代表性的在地品牌。店家嚴選屏東當日現宰溫體豬舌，以香料油舒肥熟成16小時，再經大火炙燒逼出香氣，搭配高雄147金賞米與自製炭香醬油，將法式料理技術轉化為貼近台灣日常飲食的特色豬舌飯。

迪記法式豬舌飯今年同樣將連續兩日出攤，除了是500碗名單中的人氣店家，也讓民眾能在小吃市集裡吃到「法式技術＋台灣市場小吃」碰撞出的獨特滋味。

阿鳳米食傳承五代 8/29限定南下，高雄吃得到埔里古早味

阿鳳米食（左圖）、玉里橋頭臭豆腐限定8月29日出攤。圖／業者提供

來自南投埔里的「阿鳳米食」則限定8月29日出攤。品牌創立於1956年，至今傳承五代，堅持手作傳統米食，招牌包括草仔粿、紅龜粿、芋頭粿等古早味米食。品牌也曾獲500碗肯定，是南投米食代表之一。

阿鳳米食最大的特色，是從粿皮到內餡都保留傳統手作的溫度，現包、現蒸，讓米食不只是填飽肚子的日常點心，也成為一代代家庭記憶中的味道。這次特別從埔里南下高雄，僅在8月29日限定出攤，想吃到這份傳統米食的民眾可要把握機會。

玉里橋頭臭豆腐8/29限定登場 花蓮超人氣老店南下高雄

同樣限定8月29日出攤的「玉里橋頭臭豆腐」，是花蓮玉里傳承超過一甲子的老字號臭豆腐名店，也是500碗歷年常勝軍。品牌招牌臭豆腐以三種不同油溫分段酥炸，讓外皮呈現酥脆口感，內裡則保留水分與嫩度，再搭配酸爽泡菜、清甜蘿蔔絲與九層塔，形成經典的花蓮玉里風味。

「玉里橋頭臭豆腐」過去首次出攤便獻給500碗，台北場限量販售時更曾在開賣後短時間內完售，人氣可見一斑。此次再度參與500碗，特別限定8月29日現身高雄，除了經典酥炸臭豆腐，也可期待品牌其他特色米食與豆製品，讓南部饕客一次感受花蓮老店的招牌滋味。

一站吃遍全台 8/29、8/30高雄夢時代開吃

今年500碗以「一碗一地，全台入席」為核心精神，將散落在全台各地、各具地方特色的小吃帶進同一座市集。高雄場除了上述品牌，還有多家來自台灣不同地區的人氣店家陸續登場，讓民眾不必舟車勞頓，就能在高雄一次品嘗各地代表美味。

「500碗最強小吃派對市集」高雄場將於8月29日至30日於高雄夢時代幸福廣場登場。其中鼎旺麻辣鍋、台中租界炭火蝦飯、永香鹽水雞、迪記法式豬舌飯兩日皆有出攤；阿鳳米食與玉里橋頭臭豆腐則限定8月29日登場。想一次吃遍北中南東人氣小吃，8月29、30日高雄夢時代不容錯過。

集碗挑戰高雄開跑！吃美食、解任務還能抽好禮

今年500碗市集高雄場也推出「集碗挑戰」活動，採「領卡、吃碗、解任務、抽好禮」四大步驟進行。首先於服務台領取集碗卡，接著至市集小吃攤位消費，集滿3攤後即可進入下一階段。再前往指定品牌攤位「TOYOTA去哪吃 App、KIRIN一番搾」2家，完成品牌現場互動任務，即可獲得品牌印章。完成關卡後，即可至服務台參加抽獎，有機會獲得活動限定好禮。

在500碗高雄小吃市集現場指定支付方式為「icash Pay」，在小吃攤位出示中國信託uniopen聯名卡，單筆消費現折5元；另外使用 icash Pay 綁定中國信託uniopen聯名卡，於現場小吃攤位現場結帳享8% OPENPOINT回饋，活動期間每戶每場回饋上限80點，每場總點數回饋上限10萬點。

500碗2026合作夥伴。

500碗2026小吃派對市集 高雄場 日期：2026年8月29-30日（六日） 時間：周六11:00-20:00、周日11:00-18:00 地點：夢時代購物中心幸福廣場（高雄市前鎮區中華五路789號） 活動相關日期、出攤資訊若因天候或其他不可抗力因素有所異動，將依《500輯》粉絲專頁與500碗官方網站最新公告為準。

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