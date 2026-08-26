UNIQLO LifeWear Week 期間消費滿額送六色可收納質感環保袋

UNIQLO「LifeWear Week風格靈感周」將於8月28日(五)至9月3日(四)在全球店舖登場，並為2026秋冬系列揭開序幕。這次LifeWear Week推出特別贈禮，活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得限量LifeWear可收納質感環保袋一個。

LifeWear Week透過精選人氣新品與當季穿搭提案，UNIQLO呈現五大當代都市風格與穿搭靈感。最新一期LifeWear雜誌以「Modern City Feelings當代都市風格」為主題，靈感來自於全球各地都市人們舒適時尚的日常穿著，並整理出秋冬五大關鍵字。LifeWear雜誌將自8月28日(五)起於全球UNIQLO店舖發行，可於全台門店免費索取。

為了讓LifeWear美學融入日常，這回LifeWear Week推出特別贈禮，活動期間單筆消費滿1,500元，即可獲得LifeWear可收納質感環保袋一個(數量有限，贈完為止)。

可收納環保袋設計靈感源自當季刷毛外套與休閒上衣系列色彩，共推出六款配色：午夜藍、勃根地紅、暖陽橘、焦糖棕、森林綠、青草綠，袋身可輕鬆摺疊收納，方便隨身攜帶。除內側滾帶邊外，布料全採用100%再生聚酯纖維製成。

LifeWear Week風格靈感周，8月28日至9月3日單筆消費滿1,500元，即可獲得LifeWear可收納質感環保袋一個(數量有限，贈完為止)。圖／UNIQLO提供