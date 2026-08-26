7-ELEVEN推「蠟筆小新萌獸變身」11項周邊集點活動！迴力車可磁吸串聯

大小朋友們都喜歡的搗蛋角色「蠟筆小新」自1990年起開始連載，至今仍持續推出動漫作品，並延伸觸角與各界合作，開發多元化的周邊商品。7-ELEVEN持續搶攻IP肖像話題熱潮，自9月2日起攜手蠟筆小新推出全新的「萌獸變身」全店精品集點活動，集結多款商品變身成各種造型，粉絲必須買起來！

7-ELEVEN攜手蠟筆小新多年，每檔皆推出不同的全店集點商品，包含動畫電影、睡衣派對等各種主題造型，帶動粉絲蒐藏熱潮，自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」系列，將角色結合動物、兔子、熊貓、貓咪等不同造型，結合玩具、收納、日用品、餐瓷等開發11種限量商品。

首推4款可愛動物變裝造型的「迴力車」，可單買或整組收藏，也可磁吸串聯起來增添趣味。實用派必須擁有的「造型陶瓷碟盤組」與「陶瓷碗四入組」，小新變成可愛的小白與貓咪圖案，大小適中的尺寸不僅可以用於日常飲食，也可當作裝飾盤與收納小物的容器。

「植絨立體公仔收納盒」絨毛觸感柔軟舒適，造型狗狗碗可收納小物；「造型抱枕毯」不僅有小新與好友們集合的貓咪款、還有小新與小葵合體超可愛的兔子款，收納起來就變成超萌立體抱枕。「立體造型浴巾毛巾組」採用小新與小葵的兔子變裝造型，收納後變成布偶擺飾、攤開則是實用的吸水毛巾。「迷你絨毛零錢包」共有4款造型，可收納零錢、小物，同時掛勾可以隨掛包包輕巧好攜帶。

7-ELEVEN「蠟筆小新萌獸變身」集點活動會員當筆購自9月2日凌晨0點起至11月3日止，uniopen會員於門市消費、繳費或寄／取件即可當筆加價購「磁吸造型迴力車」，全台限定5,000間7-ELEVEN門市現貨開賣，售完為止。門市快閃購活動自9月2日下午3點起至9月13日止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。小7集點卡活動自9月14日下午3點起至11月3日止，集滿6點可加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。

●附註：詳細活動內容以門市、官網、APP公告為準。

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，圖為「迷你絨毛零錢包」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，圖為「造型吸水髮帶」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，圖為「上掀式摺疊收納箱」，可上下堆疊固定。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，可愛動物變裝造型迴力車可磁吸串聯增添趣味。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，小新變身超Q兔子、貓咪還有萌寵小白。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，圖為「陶瓷碗四入組」與「造型陶瓷碟盤組」。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN自9月2日起推出「蠟筆小新萌獸變身」集點活動，圖為「立體造型浴巾毛巾組」。圖／7-ELEVEN提供