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一人訂閱、全家共享！趨勢科技TrendLife Kaleida兼顧學習與隱私安全

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
趨勢科技TrendLife最新家庭AI方案Kaleida透過一個家庭AI帳戶，守護家人AI安全、隱私與孩子獨立思考。圖／趨勢科技提供
趨勢科技TrendLife最新家庭AI方案Kaleida透過一個家庭AI帳戶，守護家人AI安全、隱私與孩子獨立思考。圖／趨勢科技提供

根據統計，逾6成台灣家庭已願意為AI掏腰包，但隨著AI逐漸融入學習、生活與家庭照護，家長對「好用」之外的安全與依賴問題也更加在意。趨勢科技旗下消費性事業群TrendLife近日推出家庭AI方案TrendLife Kaleida，主打以家庭為核心，透過一個帳戶讓不同成員擁有專屬AI，同時兼顧資安、隱私與孩子獨立思考。

TrendLife最新「AI與家庭生活」調查發現，台灣家長使用AI時最擔心個資隱私與安全性，占56%，其次為家人過度依賴AI，占45%，另有近七成受訪者擔心AI可能影響孩子獨立思考與解決問題的能力。顯示AI進入家庭後，便利性與潛在風險已成為家長必須面對的新課題。

針對這些痛點，Kaleida將資安防護直接整合進AI互動流程，可攔阻詐騙電話、過濾釣魚郵件，並監測個資是否出現在暗網；若家庭成員遇到詐騙風險，也能主動通知家人。隱私方面，在資料送往AI模型前，系統會偵測並隱藏可識別個人身分的資訊，降低個資外洩或遭濫用的風險。

對家庭而言，另一項實用功能是「AI智慧優選」，一個訂閱方案即可使用多個AI模型，由系統依照不同需求自動選擇適合的模型，省去家人分別訂閱不同AI服務的成本與麻煩。此外，「家庭AI引擎」讓每位成員建立獨立AI個人檔案，同時可依需求共享行事曆、計畫等家庭資訊。

針對孩子使用AI的問題，Kaleida也推出「智慧學伴」，不只是直接給答案，而是透過引導孩子進一步探索，培養思考能力；家長每週則可收到孩子如何運用AI思考的洞察報告。Kaleida目前提供Lite、Standard與Plus共3種方案，月費315元起，最多可供4位家庭成員使用。

趨勢科技TrendLife推出業界首款以<a href='/search/tagging/2/全家' rel='全家' data-rel='/2/118932' class='tag'><strong>全家</strong></a>安全為核心設計的AI解決方案Kaleida，包含安全防護、隱私防護盾、AI智慧優選、智慧學伴、家庭AI引擎5項核心功能。圖／趨勢科技提供
趨勢科技TrendLife推出業界首款以全家安全為核心設計的AI解決方案Kaleida，包含安全防護、隱私防護盾、AI智慧優選、智慧學伴、家庭AI引擎5項核心功能。圖／趨勢科技提供

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