壽司郎「北海道貝柱、鮭魚卵、帆立貝」上桌！日韓風壽司便當限量開賣

愛是一種奇妙的狀態，當它由概念成為實體的時刻，無聲、無形，卻成為一個兀自旋轉的宇宙。義大利時尚巨頭GUCCI發表全新 《Primavera》形象廣告影片與平面影像，邀請10位當代名人換上2026秋冬Primavera系列新裝入鏡，不僅歌頌愛情暗藏的龐大動能，更有以此延伸的重生與希望。

2026-08-26 15:19