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壽司郎「北海道貝柱、鮭魚卵、帆立貝」上桌！日韓風壽司便當限量開賣
今年夏天，壽司郎自即日起至9月27日期間，規劃「澎湃美味北海道」期間限定活動，以北海道食材為主角，推出一系列特色品項。其中「北海道貝柱3饗」嚴選整顆北海道貝柱，分別以醬烤、檸檬鹽味、天婦羅酥炸三種手法呈現，一次解鎖三種風味，每盤100元。
「北海道產特選鮭魚卵」選用北海道產野生鮭魚卵，搭配醋飯與海苔，呈現出濃郁鮮美的滋味，每盤100元。除此之外，還有「炙燒奶油北海道產帆立貝」、「 湯咖哩拉麵」、「北海道奶油馬鈴薯可樂餅」、「北海道奶油卡達拉娜」等多種品項，每份50元起。
台灣壽司郎首間外帶專門店「SUSHIRO To Go 站前店」自8月26日起，限量開賣「開火開伙－壽司郎主廚推薦！日韓風壽司便當」，吃得到韓式海鮮卷、韓式泡菜比目魚鰭緣、韓式泡菜鹽味牛五花、極上鰻魚、韓式明太子花枝、辣肉味噌鮭魚、烤牛肉、生鮭魚、鮪魚極上赤身等9貫壽司，一次享受日韓雙重風味，每份345元，並加贈20元折價券。
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