聽新聞
0:00 / 0:00
AI紅利也有笑果？北曲「相聲大會」29日台南爆笑登場
AI時代來臨，越來越多人習慣把大小事「外包」給AI，但便利背後可能藏著意想不到的笑料，台北曲藝團29日下午2時30分在台南文化中心演藝廳演出「相聲大會@臺南」，以喜劇手法放大科技笑點，用另類的「AI紅利」與觀眾共享「笑」果，也為南部民眾紓解近來豪雨的苦悶。
北曲團長葉怡均表示，當全球刮起AI旋風，身為藝術創作者，也經歷訓練、餵養AI知識的新奇過程，更敏銳觀察到AI其實存在「討好型人格」，被糾錯會順從用戶指正、給予正確解答，也幾乎圍繞著用戶慣性與特定領域，因此希望用作品點出各種「把腦袋外包給AI」的搞笑情境，讓觀眾笑完回家，還能與孩子延伸討論，如同一堂幽默的媒體識讀課。
22歲演員、曾擔任《神咒大師404》編劇的吳胤頡也笑稱，自己是「AI重度使用者」，AI確實能拓展視野、節省時間，甚至在國外參觀博物館時，也能協助快速了解館藏典故，但過度依賴AI，反而可能讓人逐漸失去獨立思考能力。
北曲總監洪慶坤指出，AI雖然來勢洶洶，但仍取代不了人的同理心、理解力、情感與創意，因此此次節目安排神咒大師404、繞口令、龍鳳特誤Two、男大不婚及誰與爭瘋等作品，從萬事問AI、父子鬥嘴到婚戀修羅場，放大科技與人性碰撞的笑點。
台北曲藝團表示，「相聲大會@臺南」29日下午2時30分在台南文化中心演藝廳登場，票券在OPENTIX兩廳院文化生活網販售中，相關資訊可洽台北曲藝團粉專或02-2234-5610。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。