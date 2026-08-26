AI紅利也有笑果？北曲「相聲大會」29日台南爆笑登場

AI時代來臨，越來越多人習慣把大小事「外包」給AI，但便利背後可能藏著意想不到的笑料，台北曲藝團29日下午2時30分在台南文化中心演藝廳演出「相聲大會@臺南」，以喜劇手法放大科技笑點，用另類的「AI紅利」與觀眾共享「笑」果，也為南部民眾紓解近來豪雨的苦悶。

北曲團長葉怡均表示，當全球刮起AI旋風，身為藝術創作者，也經歷訓練、餵養AI知識的新奇過程，更敏銳觀察到AI其實存在「討好型人格」，被糾錯會順從用戶指正、給予正確解答，也幾乎圍繞著用戶慣性與特定領域，因此希望用作品點出各種「把腦袋外包給AI」的搞笑情境，讓觀眾笑完回家，還能與孩子延伸討論，如同一堂幽默的媒體識讀課。

22歲演員、曾擔任《神咒大師404》編劇的吳胤頡也笑稱，自己是「AI重度使用者」，AI確實能拓展視野、節省時間，甚至在國外參觀博物館時，也能協助快速了解館藏典故，但過度依賴AI，反而可能讓人逐漸失去獨立思考能力。

北曲總監洪慶坤指出，AI雖然來勢洶洶，但仍取代不了人的同理心、理解力、情感與創意，因此此次節目安排神咒大師404、繞口令、龍鳳特誤Two、男大不婚及誰與爭瘋等作品，從萬事問AI、父子鬥嘴到婚戀修羅場，放大科技與人性碰撞的笑點。

台北曲藝團表示，「相聲大會@臺南」29日下午2時30分在台南文化中心演藝廳登場，票券在OPENTIX兩廳院文化生活網販售中，相關資訊可洽台北曲藝團粉專或02-2234-5610。

「相聲大會@臺南」將AI與日常生活結合，透過幽默方式探討人類過度依賴科技的現象，盼觀眾在笑聲中思考AI與人性的關係。圖／台北曲藝團提供