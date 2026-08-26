台灣限定！ASUS Vivobook S14「莓果粉」筆電有Hello Kitty加持太夢幻

好久沒有看到這麼夢幻的筆電了！ASUS宣布推出台灣限定Vivobook S14「莓果粉」，以粉嫩全金屬機身搭配透明漸層果凍鍵盤，甜美中又帶點率性潮感，讓筆電不只是工作工具，更像是一件隨身時尚單品。

不只色彩夢幻，這次更找來經典不敗IP Hello Kitty助攻七夕，購機登錄即送限量Hello Kitty絨毛玩偶吊飾，即日起至9月30日，搭配潮玩AI開學祭活動，還可獲得「ASUS × Hello Kitty莓果粉大禮包」，一次收進透明娃包、皮革化妝鏡、磁吸小燈箱、超大滑鼠墊及鍵盤貼紙等可愛周邊，總價值達4,520元。即日起至9月30日，搭配潮玩AI開學祭活動，購機登錄除可獲得限量街頭造型的Hello Kitty絨毛玩偶吊飾外，更加碼贈送「ASUS x Hello Kitty莓果粉大禮包」

ASUS Vivobook S14機身僅1.3公斤，搭載Intel Core Ultra 5處理器，NPU算力最高達40 TOPS，支援Copilot+ PC與Windows AI功能，兼顧日常工作、學習及AI應用；最長27小時續航力，也讓使用者從早到晚都能自在使用。夢幻外型加上實用規格，確實很難不讓人一眼心動。

更讓七夕驚喜加倍的是，完成購機登錄還有機會抽中價值約10萬元的長榮航空Hello Kitty彩繪機台北－巴黎雙人來回機票，把浪漫直接一路送到巴黎。活動即日起至9月30日，Vivobook S14莓果粉，建議售價40,999元。對喜歡Hello Kitty、粉嫩系設計，又希望筆電兼具效能與時尚感的人來說，最適合趁著七夕入手。

ASUS Vivobook S14台灣限定新色「莓果粉」亮眼登場，粉色全金屬機身配上透明漸層果凍鍵盤，展現甜酷有型的時尚態度。圖／華碩提供

ASUS × Hello Kitty莓果粉大禮包內含多種療癒系日常小物，擺上辦公桌，則以滿滿莓果粉巧思妝點忙碌時光，讓喜愛的風格陪伴所有工作日常。圖／華碩提供