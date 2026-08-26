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PokémonXP舊金山現場直擊！迎30周年「寶可夢世錦賽」創歷年規模最大

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
PokémonXP即將在8月28日至8月30日於美國舊金山盛大登場。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP即將在8月28日至8月30日於美國舊金山盛大登場。記者黃筱晴／攝影

年度訓練家最高榮耀盛會「2026年寶可夢世界錦標賽（2026 Pokémon World Championships）」與全新大型體驗展「PokémonXP」，即將在8月28日至8月30日於美國舊金山盛大登場，活動現場正如火如荼佈置中迎接全球玩家到來。25日為首日開放選手報到與領取證件，展館周邊中午過後陸續湧現熱絡人潮與濃厚暖身氛圍。許多更是爸媽帶著小孩全家出動，展現寶可夢跨越30年的社群傳承魅力。

今年適逢寶可夢誕生30周年，今年官方在全球帶來一系列豐富的紀念活動，而這次大會也寫下歷年最大規模紀錄，首度採取雙場館營運。活動期間，主力賽事與體驗展於舊金山市區Moscone Center同步展開，現場匯聚精彩展設、寶可夢中心商店、Play Lab、工作坊、開發團隊座談會以及特別嘉賓等多元亮點活動，更包含電玩（VGC）、集換式卡牌（TCG）、《Pokémon GO》與《寶可夢大集結》（Pokémon UNITE）玩家對決。

此外，鄰近展館的芳草地（Yerba Buena）周邊也規劃了寶可夢見面會與沉浸式互動裝置，結合舊金山巨人隊主場的球場主題之夜與無人機燈光秀，讓整座舊金山處處洋溢歡樂節慶氛圍。無法親臨現場的民眾，線上也同步推出《Pokémon GO》主題慶典，帶來全新「PokémonXP 2026皮卡丘」與「World Championships 2026 皮卡丘」限定登場。

最後一天8月30日精彩刺激的決賽日更將於移師至NBA金州勇士隊主場Chase Center，預計將有2萬名觀眾一同見證最新誕生的各組別世界冠軍。記者今年親臨舊金山直擊活動現場，帶來第一手最新戰況、展區直擊與幕後訪問，邀請所有訓練家鎖定一起零時差感受這場年度熱血狂歡。

活動場館周邊已經準備好滿滿的佈置氛圍。記者黃筱晴／攝影
活動場館周邊已經準備好滿滿的佈置氛圍。記者黃筱晴／攝影

活動現場已經準備好迎接全球玩家到來。記者黃筱晴／攝影
活動現場已經準備好迎接全球玩家到來。記者黃筱晴／攝影

PokémonXP與2026年寶可夢世界錦標賽紀念絨毛玩偶亮相，獨特造型只有在現場快閃店買得到。記者黃筱晴／攝影
PokémonXP與2026年寶可夢世界錦標賽紀念絨毛玩偶亮相，獨特造型只有在現場快閃店買得到。記者黃筱晴／攝影

參加者有機會拿到活動限定徽章與卡牌。記者黃筱晴／攝影
參加者有機會拿到活動限定徽章與卡牌。記者黃筱晴／攝影

戶外也有許多佈置，邀請全城玩家一同狂歡。記者黃筱晴／攝影
戶外也有許多佈置，邀請全城玩家一同狂歡。記者黃筱晴／攝影

主場館位於舊金山市區的Moscone Center。黃筱晴／攝影
主場館位於舊金山市區的Moscone Center。黃筱晴／攝影

寶可夢 舊金山 世錦賽

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