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金湖九宮格9月1日開跑 打卡連線拿大獎iPhone 17、125重機等你抽

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金湖鎮公所今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖也率代表們共同主持開跑儀式。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖也率代表們共同主持開跑儀式。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所推出的九宮格活動，每年都引起廣大迴響， 今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，鎮公所今日上午舉行活動開跑儀式，號召民眾及遊客走遍景點、吃遍金湖、玩遍金湖。金湖鎮長陳文顧、代表會主席蔡乃靖邀請大家到金湖「作客」，挑戰九宮格、兌卡抽好禮，有機會帶走光陽GP125機車、iPhone 17等大獎。

開跑儀式由瓊林怡鼓工坊以氣勢磅礡的鼓陣揭開序幕，金湖鎮長陳文顧、鎮民代表會主席蔡乃靖、副主席李秀華及代表陳秀卿、林麗芬、林嘉森、李志鴻與多名里長等共同出席，並敲鑼、揭牌宣布活動正式啟動。

「金湖九宮格」今年規劃在地民眾7000名、觀光旅客4000名，參加者完成指定景點拍照打卡及特約商家集章後，即可進行九宮格連線，依完成程度兌換購物券及摸彩資格。

指定景點包括「唯一官窯」、「瓊林水獺」、「西村鋼盔」、「心寬有福」、「飛天牛」及「光華彩繪」等6處。民眾完成3條連線可兌換50元購物券、4條連線可兌換100元購物券，全部連線則可獲200元購物券及摸彩券。

今年最大亮點之一是加碼觀光客專屬方案。非金門籍旅客只要持身分證、健保卡或其他身分證明文件正本，加上10日內船票或機票，即可申請觀光客專屬九宮格卡；完成3個景點及6個商家集章，就可獲得200元摸彩購物券並參加專屬抽獎。若另有金湖鎮特約旅宿入住紀錄，還可再獲200元購物券。

獎項也相當豐富，摸彩大獎包括光陽GP125機車、iPhone 17、iPad、PHILIPS電視、惠而浦直立式冷凍櫃、聲寶洗衣機、Shark吸塵器、石頭掃拖機器人、Dyson空氣清淨機及吹風機、Panasonic除濕機、金廈船票及禮券等。

為方便外地遊客參與，金湖鎮公所另安排10月1日至10月10日推出免費觀光客專屬巴士，每日上午9時30分自金湖鎮公所發車，持觀光客專屬九宮格卡即可免費搭乘，沿途停靠活動指定景點。

陳文顧表示，九宮格不只是趣味遊戲，更希望透過景點串聯，讓民眾與遊客深入金湖、認識在地文化與景觀，同時把人潮導入商圈，帶動地方消費。

蔡乃靖指出，近兩年公所每年約投入500多萬元推動相關活動，今年也期盼透過九宮格活動吸引更多旅客，兩個月能創造1000萬元至1500萬元經濟效益，讓觀光人潮轉化為實際商機。

活動自9月1日起開放領取九宮格卡，每日上午8時至下午5時30分，包含例假日均可至金湖鎮公所服務台辦理；每人限領1張，須攜帶身分證或健保卡正本，並完成社群帳號認證。9月19日中秋節博餅、10月17日自強活動及11月28日投票日將暫停服務。

金湖鎮公所今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，金湖鎮長陳文顧（左三）、代表會主席蔡乃靖（右三）也率代表們視察此次的活動景點。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所今年的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，金湖鎮長陳文顧（左三）、代表會主席蔡乃靖（右三）也率代表們視察此次的活動景點。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，圖為位於金湖飯店旁的景點「心寬有福」。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，公所今日上午舉行活動開跑儀式，圖為位於金湖飯店旁的景點「心寬有福」。記者蔡家蓁／攝影

金湖代表會主席蔡乃靖指出，近兩年公所每年約投入500多萬元推動相關活動，兩個月能創造1000萬元至1500萬元經濟效益，讓觀光人潮轉化為實際商機。記者蔡家蓁／攝影
金湖代表會主席蔡乃靖指出，近兩年公所每年約投入500多萬元推動相關活動，兩個月能創造1000萬元至1500萬元經濟效益，讓觀光人潮轉化為實際商機。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮長陳文顧表示，九宮格不只是趣味遊戲，更希望透過景點串聯，讓民眾與遊客深入金湖、認識在地文化與景觀，同時把人潮導入商圈，帶動地方消費。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮長陳文顧表示，九宮格不只是趣味遊戲，更希望透過景點串聯，讓民眾與遊客深入金湖、認識在地文化與景觀，同時把人潮導入商圈，帶動地方消費。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，金湖鎮長陳文顧（左三）、代表會主席蔡乃靖（右三）也率代表們視察此次的活動景點，圖為在蓄試所內的飛天牛。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所的「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，金湖鎮長陳文顧（左三）、代表會主席蔡乃靖（右三）也率代表們視察此次的活動景點，圖為在蓄試所內的飛天牛。記者蔡家蓁／攝影

金湖鎮公所「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，金湖鎮長陳文顧（左四）、代表會主席蔡乃靖（右四）今天揭曉活動的景點。記者蔡家蓁／攝影
金湖鎮公所「九宮格活動」將於9月1日至11月30日熱鬧登場，金湖鎮長陳文顧（左四）、代表會主席蔡乃靖（右四）今天揭曉活動的景點。記者蔡家蓁／攝影

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