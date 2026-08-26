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主廚要走了！連3年入選米其林 台北法料ÉCRU主廚飛松裕之9月卸任

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
「ÉCRU」主廚飛松裕之。圖／ÉCRU提供
「ÉCRU」主廚飛松裕之。圖／ÉCRU提供

台北法式餐廳「ÉCRU」宣布，主廚飛松裕之將於2026年9月30日正式卸下主廚職務。自2023年開幕至今，飛松裕之掌舵餐廳走過3年，並連續3年成為《台灣米其林指南》入選餐廳，如今即將告別現階段的主廚身分，餐廳也邀請熟客把握最後一段共桌時光，品嚐飛松裕之為「ÉCRU」創作的最後一份菜單。

來自日本福岡的飛松裕之，畢業於大阪烹飪學校，料理生涯曾赴法國布根地、比利時及東京歷練，累積法式料理與日本料理文化交融的經驗。2021年來台後，隔年擔任台北亞都麗緻大飯店「巴黎廳1930」駐店主廚，2023年在台灣友人邀請下共同開設ÉCRU，正式開啟獨立餐廳的創作階段。

開幕後，飛松裕之以細膩的法式技法與自身跨文化經驗建立「ÉCRU」的料理個性，餐廳也連續獲得2024、2025及2026年《台灣米其林指南》入選推薦，成為台北法式餐飲市場中受到關注的餐廳之一。3年間，團隊也曾與不同餐廳主廚及餐飲夥伴合作，透過交流與聯名企劃延伸餐廳的料理表現。

對於此次主廚職務異動，「ÉCRU」表示，3年來感謝每一位賓客對飛松主廚的支持與肯定，也感謝曾參與各項企劃、籌備及執行工作的餐飲夥伴。餐廳認為，正是來自各方的投入與交流，才讓這段3年的旅程留下豐富而深刻的記憶。

值得注意的是，飛松裕之此次並非立即告別「ÉCRU」，而是將完成最後階段的餐期。餐廳也特別邀請賓客再次回到餐桌前，品嚐主廚為「ÉCRU」準備的「最後一份菜單」，為這段3年的合作旅程留下完整句點。

目前餐廳尚未進一步說明飛松裕之卸任後的下一步規畫，「ÉCRU」未來的主廚人事與餐廳方向也有待後續公布。對於一路追隨飛松裕之料理風格的食客而言，9月30日不只是主廚職務交接的時間，也意味著「ÉCRU」現階段料理篇章即將告一段落。

「ÉCRU」於2024、2025及2026年獲得《台灣米其林指南》入選推薦。圖／ÉCRU提供
「ÉCRU」於2024、2025及2026年獲得《台灣米其林指南》入選推薦。圖／ÉCRU提供

開胃小點。圖／ÉCRU提供
開胃小點。圖／ÉCRU提供

羊肉威靈頓。圖／ÉCRU提供
羊肉威靈頓。圖／ÉCRU提供

米其林 台北 法式料理

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