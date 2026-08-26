最熟悉的台灣味 adidas台北限定款聖筊上腳 EDWIN與金蘭醬油翻玩丹寧

adidas ADIZERO冠軍跑鞋家族為人氣鞋款注入在地文化，推出全新ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款，將聖筊、橘子與蘋果等具代表性的吉祥元素融入鞋身，另外，EDWIN也推出金蘭醬油跨界聯名。兩者都將大家熟悉的台灣在地日常融入設計，呈現充滿人情的台灣味。

全新ADIZERO EVO SL TAIPEI以清新的米白色調為基底，將在地的祈福文化低調融入設計細節。左腳後跟加入紅色聖筊圖案，右腳後跟則以橘子與蘋果為設計元素，分別呼應「大吉大利」與「步步平安」，也有讓跑鞋也承載好運與平安的寓意。鞋後跟上方更加入TAIPEI字樣，點出台北城市限定身份，設計語彙延伸至鞋內，鞋墊同樣點綴橘子、蘋果等吉祥圖案與祝福元素。

EDWIN以「當台灣味穿上日本丹寧」為創意概念，適逢金蘭迎來品牌90周年，將金蘭醬油瓶、品牌LOGO與烤肉醬等經典元素重新設計，加入台灣製造純棉短T、丹寧短褲及寬版牛仔褲。這次聯名也讓陪伴台灣多年的熟悉味道，以更年輕的方式走進當代生活，透過服飾設計看見共同的生活記憶，也讓年輕世代可以更熟悉台灣的飲食文化記憶。

adidas推出全新ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款。圖／adidas提供

ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款，4,890元。

ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款，左腳後跟加入紅色聖筊圖案，右腳後跟則以橘子與蘋果為設計元素。圖／adidas提供

EDWIN × 金蘭食品聯名系列，將金蘭醬油瓶、品牌LOGO與烤肉醬等經典元素融入台灣製造純棉短T、丹寧短褲及寬版牛仔褲。圖／EDWIN提供

EDWIN x 金蘭短袖T恤。圖／EDWIN提供

EDWIN x 金蘭丹寧直筒褲。圖／EDWIN提供

EDWIN x 金蘭短袖T恤。圖／EDWIN提供