百道料理＋和牛無限續！路易莎新品牌「和牛鍋敘」 進駐苗栗金鬱金香

路易莎集團跨足鍋物市場再添新品牌！繼單點鍋物品牌「丹生炊事」後，路易莎集團再推出主打吃到飽的「和牛鍋敘」，首店8月28日進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店，以520元起即可享鍋物吃到飽，並搭配百道料理自助吧，從火鍋料、蔬菜、主食一路吃到甜點，並祭出開幕限定優惠，最高階套餐更可無限續享美國SRF極黑和牛。

「和牛鍋敘」首店位於苗栗馥藝金鬱金香酒店，路易莎集團董事長黃銘賢表示，台灣人愛吃鍋，但過去鍋物多以路邊店、商場型態為主，因此希望打造不同於傳統火鍋的消費體驗，讓鍋物不只適合親友聚餐，也能成為宴客選項。此次選擇進駐飯店，透過寬敞舒適的空間、停車便利性與吃到飽模式，打造「一鍋相聚，一席相敘」的新型態鍋物。

「和牛鍋敘」主打多種牛肉選擇，包括美國SRF極黑和牛、澳洲黑毛和牛及美國安格斯牛等。其中最高階的「盛饌・極黑和牛套餐」每位1,259元，可享SRF美國極黑和牛等肉品無限續吃，另有主廚特製炙燒和牛壽司、生甜甜圈等餐點；其他套餐則有868元、788元、620元等不同選擇，520元起即可享鍋物吃到飽。

歡慶開幕，8月28日至9月11日每天限量50組，消費者只要選購868元的「奢華・頂級和牛套餐」，即可免費升級至原價1,259元、包含美國SRF極黑和牛的「盛饌・極黑和牛套餐」，等同以69折價格享用頂級和牛吃到飽。

此外，加入品牌會員再送海鮮拼盤，生日則贈布朗尼蛋糕，進一步增加聚餐誘因。

除了主打和牛，「和牛鍋敘」另一大賣點是百道料理自助吧。不同於一般火鍋店以基本火鍋料、蔬菜為主，自助吧增加和牛咖哩等主食、多元蔬菜及火鍋料，並設置甜點區，提供斑斕戚風蛋糕、泰奶戚風蛋糕、香蕉斑斕捲、曲奇餅、波士頓派及特色冰淇淋等，甜湯也有多種配料可自由搭配。

其中「生甜甜圈」也是品牌主打甜點，柔軟外皮搭配滑順內餡，作為吃鍋後的甜點選擇。湯底則以新鮮食材熬煮，並規畫季節限定口味，讓消費者每次造訪都有不同選擇。

此次也是路易莎集團繼「青焰炭火熟成牛排」後，再度與苗栗馥藝金鬱金香酒店合作。集團目前已發展多元餐飲版圖，旗下包含青焰炭火熟成牛排、傑克兄弟牛排、初泰 Pikul、玖仰茶食文化、丹生炊事、SUN BERNO 光焙若蔬食、Louisa Bakery、白霧時光及隱岳閣港式料理等品牌。

「和牛鍋敘」為路易莎旗下第11個子品牌，也是集團第18間與飯店合作的門市。繼苗栗首店後，品牌未來也規畫進駐高雄飯店，與既有的「丹生炊事」形成不同定位：一邊主打單點鍋物，一邊鎖定和牛吃到飽，持續擴大路易莎在鍋物市場的布局。

「和牛鍋敘」苗栗金鬱金香門市

地址：苗栗縣竹南鎮新南里公園路106號

電話：037-624613

開幕優惠：2026年8月28日至9月11日，每日限量50組

「和牛鍋敘」選擇與飯店合作，提供寬敞、舒適的用餐環境。圖/路易莎提供

路易莎希望讓每一位來消費者都能在鍋氣升騰之間，與家人朋友分享「一鍋相聚，一席相敘」的美味時光。圖/路易莎提供

精緻甜點區，包括斑斕戚風蛋糕、泰奶戚風蛋糕、香蕉斑斕捲等。圖/路易莎提供

「和牛鍋敘」開設於飯店內，打造寬敞、舒適且具質感的用餐環境。圖/路易莎提供

「和牛鍋敘」是路易莎集團旗下第11個子品牌，同時也是第18間與飯店合作的門市。圖/路易莎提供

路易莎開創新品「和牛鍋敘」520元起吃到飽，附設百道料理自助吧。圖/路易莎提供