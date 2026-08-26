快訊

趙建銘何時還2300萬？陳幸妤揭他後續2電話：有贈與稅、保單解約會虧

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

聽新聞
0:00 / 0:00

米其林雙星9月台北交鋒！香港「都爹利會館」客座晶華軒 9道盛宴上桌

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
都爹利會館的招牌菜色「濃雞汁玻璃大蝦球」。圖／晶華酒店提供
都爹利會館的招牌菜色「濃雞汁玻璃大蝦球」。圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店位於3樓、甫獲米其林星級肯定的「晶華軒」，將於9月16日至17日邀請香港米其林一星食府「都爹利會館 Duddell's」來台客座，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明攜手都爹利會館行政主廚陳佑良，以台北、香港兩地風土食材為題，融合傳統粵菜技藝與當代創意，呈獻9道菜式的星級饗宴。

此次客座每位16,800元加10%，包含5款佐餐酒及茶品；不飲酒者也可選擇5款無酒精特調及茶品搭配。

雙主廚的餐桌交流，從晶華軒「小滿漢」揭開序幕，集合「撈汁北寄貝」、「琥珀甲魚凍」、「陳年花雕鴨肝」及「腐皮捲山鮮」4款精緻小品，從北寄貝的爽脆鮮甜，到花雕鴨肝的醇厚酒香，層層展開粵菜風味。

都爹利會館則帶來「秘製XO醬紅海蜇頭」及「古法雞子戈渣」，以自製XO醬襯托海蜇頭鮮香爽脆，並透過細膩炸製工序呈現戈渣外酥內嫩的口感，一冷一熱展現經典粵菜功夫。

主菜前段，晶華軒端出「蟲草花膠佛跳牆」，以煨燉湯品展現粵菜「湯火」功力；都爹利會館則推出招牌「濃雞汁玻璃大蝦球」，以濃郁雞汁提鮮，透過精準火候保留蝦肉彈嫩鮮甜，展現粵菜對「鑊氣」的講究。

接續登場的「日本二十八頭吉品鮑」搭配香苗米飯，讓濃厚鮑汁充分融入米香；「麻婆海參雞翅」則將海參釀入去骨雞翅，結合嫩滑雞肉、彈潤海參及麻婆醬汁，將粵式釀製工藝與川味辛香融合。

宴席後段以「鮮魚湯星斑浸茭白筍」轉換味覺節奏，以清鮮魚湯、細嫩星斑與爽脆茭白筍平衡前段濃郁風味，最後以「燕窩奶皇酥」及「棗皇龍眼燉雪蛤」收尾。

這場客座不只是兩家星級餐廳的聯手，也是晶華持續推動國際餐飲交流的一環。過去晶華曾邀請重慶麗晶、香港麗晶及富國島麗晶主廚團隊來台獻藝，此次再迎香港都爹利會館，透過雙城主廚交流粵菜技藝與飲食文化；接下來晶華廚藝團隊也將前往富國島麗晶展開客座合作，進一步深化國際餐飲交流。

晶華軒廚藝總監鄔海明擁有逾30年粵菜資歷，此次攜手的都爹利會館則自2013年進駐香港中環都爹利街，持續獲米其林一星肯定，近期亦入選「Tatler Best香港20大餐廳」。兩位主廚將各自的料理風格與城市風土帶上餐桌，展開一場台北、香港之間的粵味對話。

時間：9月16日至17日

地點：台北晶華酒店3樓晶華軒

晚宴：每位16,800元＋10%

訂位：02-2521-5000轉3236

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港都爹利會館行政主廚陳佑良，將專程來台、客座晶華軒。圖／晶華酒店提供
香港都爹利會館行政主廚陳佑良，將專程來台、客座晶華軒。圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明。圖／晶華酒店提供
台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明。圖／晶華酒店提供

都爹利會館是香港知名粵菜餐廳。圖／晶華酒店提供
都爹利會館是香港知名粵菜餐廳。圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店的晶華軒受到許多美食家與名人推崇。圖／晶華酒店提供
台北晶華酒店的晶華軒受到許多美食家與名人推崇。圖／晶華酒店提供

米其林 香港 晶華

延伸閱讀

台中一星餐廳L'Atelier par Yao八月底暫停營業 未來回歸與否留伏筆

話題品牌進駐！遠東巨城近千坪改裝迎升級

國旅補助9月上路！飯店狂撒萬元禮遇、4千餐飲金 最低每晚不到350元

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

相關新聞

最熟悉的台灣味 adidas台北限定款擲筊上腳 EDWIN與金蘭醬油翻玩丹寧

adidas ADIZERO冠軍跑鞋家族為人氣鞋款注入在地文化，推出全新ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款，將聖筊、橘子與蘋果等具代表性的吉祥元素融入鞋身，另外，EDWIN也推出金蘭醬油跨界聯名。兩者都將大家熟悉的台灣在地日常融入設計，呈現充滿人情的台灣味。

米其林雙星9月台北交鋒！香港「都爹利會館」客座晶華軒 9道盛宴上桌

台北晶華酒店位於3樓、甫獲米其林星級肯定的「晶華軒」，將於9月16日至17日邀請香港米其林一星食府「都爹利會館 Duddell's」來台客座，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明攜手都爹利會館行政主廚陳佑良，以台北、香港兩地風土食材為題，融合傳統粵菜技藝與當代創意，呈獻9道菜式的星級饗宴。

員工旅遊想去義大利！2026十大熱門國家 日韓名次不意外

員工旅遊去哪最推薦？渡假夢幻清單上線！一文收錄越馬星義紐澳景點攻略、社群聲量與網友評價討論。

檳榔廢材變身時尚浴衣 「紅瓦貓」山染服飾驚豔台灣好湯舞台

檳榔也能染出時尚服飾！交通部觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。