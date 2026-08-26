米其林雙星9月台北交鋒！香港「都爹利會館」客座晶華軒 9道盛宴上桌

台北晶華酒店位於3樓、甫獲米其林星級肯定的「晶華軒」，將於9月16日至17日邀請香港米其林一星食府「都爹利會館 Duddell's」來台客座，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明攜手都爹利會館行政主廚陳佑良，以台北、香港兩地風土食材為題，融合傳統粵菜技藝與當代創意，呈獻9道菜式的星級饗宴。

此次客座每位16,800元加10%，包含5款佐餐酒及茶品；不飲酒者也可選擇5款無酒精特調及茶品搭配。

雙主廚的餐桌交流，從晶華軒「小滿漢」揭開序幕，集合「撈汁北寄貝」、「琥珀甲魚凍」、「陳年花雕鴨肝」及「腐皮捲山鮮」4款精緻小品，從北寄貝的爽脆鮮甜，到花雕鴨肝的醇厚酒香，層層展開粵菜風味。

都爹利會館則帶來「秘製XO醬紅海蜇頭」及「古法雞子戈渣」，以自製XO醬襯托海蜇頭鮮香爽脆，並透過細膩炸製工序呈現戈渣外酥內嫩的口感，一冷一熱展現經典粵菜功夫。

主菜前段，晶華軒端出「蟲草花膠佛跳牆」，以煨燉湯品展現粵菜「湯火」功力；都爹利會館則推出招牌「濃雞汁玻璃大蝦球」，以濃郁雞汁提鮮，透過精準火候保留蝦肉彈嫩鮮甜，展現粵菜對「鑊氣」的講究。

接續登場的「日本二十八頭吉品鮑」搭配香苗米飯，讓濃厚鮑汁充分融入米香；「麻婆海參雞翅」則將海參釀入去骨雞翅，結合嫩滑雞肉、彈潤海參及麻婆醬汁，將粵式釀製工藝與川味辛香融合。

宴席後段以「鮮魚湯星斑浸茭白筍」轉換味覺節奏，以清鮮魚湯、細嫩星斑與爽脆茭白筍平衡前段濃郁風味，最後以「燕窩奶皇酥」及「棗皇龍眼燉雪蛤」收尾。

這場客座不只是兩家星級餐廳的聯手，也是晶華持續推動國際餐飲交流的一環。過去晶華曾邀請重慶麗晶、香港麗晶及富國島麗晶主廚團隊來台獻藝，此次再迎香港都爹利會館，透過雙城主廚交流粵菜技藝與飲食文化；接下來晶華廚藝團隊也將前往富國島麗晶展開客座合作，進一步深化國際餐飲交流。

晶華軒廚藝總監鄔海明擁有逾30年粵菜資歷，此次攜手的都爹利會館則自2013年進駐香港中環都爹利街，持續獲米其林一星肯定，近期亦入選「Tatler Best香港20大餐廳」。兩位主廚將各自的料理風格與城市風土帶上餐桌，展開一場台北、香港之間的粵味對話。

時間：9月16日至17日

地點：台北晶華酒店3樓晶華軒

晚宴：每位16,800元＋10%

訂位：02-2521-5000轉3236

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

香港都爹利會館行政主廚陳佑良，將專程來台、客座晶華軒。圖／晶華酒店提供

台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明。圖／晶華酒店提供

都爹利會館是香港知名粵菜餐廳。圖／晶華酒店提供