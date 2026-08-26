快訊

趙建銘何時還2300萬？陳幸妤揭他後續2電話：有贈與稅、保單解約會虧

李貞秀參選資格受矚 陸配能否選竹北市長？選委會揭關鍵

影／中選會反對「一票多案」 游盈隆：倉促上路恐成選務災難

聽新聞
0:00 / 0:00

必比登名店震撼換帥！雙月創辦人暨社長賴永晟9月卸任 下一步動向曝光

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
雙月食品社是國內人氣養生湯品品牌。圖／摘自雙月食品社FB
雙月食品社是國內人氣養生湯品品牌。圖／摘自雙月食品社FB

國內人氣養生湯品品牌「雙月食品社」創業15年，並連續9年獲《台灣米其林指南》必比登推介肯定。就在品牌持續拓展版圖之際，創辦人暨社長賴永晟今（26日）宣布，因家庭因素與個人生涯規畫，將於今年9月卸下社長職務，未來則由集團委派專業經理人擔任董事長，帶領雙月持續發展。

「雙月食品社」近年持續擴大規模，去年與菲律賓餐飲集團快樂蜂（Jollibee）完成併購合作。賴永晟過去曾表示，雙方合作後仍保有營運自主權，並希望借助集團資源，讓品牌與團隊有更多國際發展機會。如今走過15年、門店版圖持續擴張，賴永晟選擇在此時卸下經營第一線職務，也意味著雙月將正式進入新的經營階段。

賴永晟在聲明中表示，這一路從創業至今，受到許多長官、長輩與好友支持與提攜，讓「雙月」一步步走到今天。對於卸任原因，他說明主要是「家庭因素與個人生涯規劃」，因此將於2026年9月卸任社長一職，「未來則由集團委派專業經理人擔任董事長，繼續帶領團隊向前。」

從一間以養生湯品起家的餐飲品牌，到如今走過15年、連續9年獲得必比登推介，「雙月食品社」已成為台灣餐飲市場具代表性的本土品牌之一。近年品牌仍維持現點現煮、不設中央廚房等經營理念，並持續拓展海內外市場，今年也已迎來第16間店開幕。

卸下社長與經營管理職務後，賴永晟也透露，人生下一階段將把更多時間與心力投入自閉症家庭相關公益項目，希望盡一己之力陪伴、支持更多有需要的家庭。這也成為他離開餐飲經營第一線後，下一個重要的人生方向。

不過，卸下職務並不代表與「雙月」完全告別。賴永晟在聲明中強調，「雙月」始終是生命中非常重要的一部分，未來仍希望外界持續給予品牌支持與鼓勵。對於一路陪伴「雙月」成長的消費者而言，這次人事轉換，更像是創辦人從第一線經營者轉換角色，將品牌交給下一階段的專業團隊。

從「為媽媽開一間店」起步，到成為連續9年獲必比登肯定的餐飲品牌，賴永晟走過15年的創業歷程，如今選擇暫別經營第一線。「雙月」接下來如何在專業經理人接手後延續品牌核心，同時持續拓展市場，也將成為餐飲業界關注的下一章。

必比登 品牌

延伸閱讀

台中一星餐廳L'Atelier par Yao八月底暫停營業 未來回歸與否留伏筆

AI不只幫工作更快！永慶房屋9連霸亞洲最佳企業雇主　科技賦能讓職涯更有選擇

八方雲集、梁社漢開純外帶店！TOGO店型專攻「這些地方」拚展店

正隆永續轉型獲肯定！拿下新北企業精典獎最高榮譽

相關新聞

最熟悉的台灣味 adidas台北限定款擲筊上腳 EDWIN與金蘭醬油翻玩丹寧

adidas ADIZERO冠軍跑鞋家族為人氣鞋款注入在地文化，推出全新ADIZERO EVO SL TAIPEI台北城市限定款，將聖筊、橘子與蘋果等具代表性的吉祥元素融入鞋身，另外，EDWIN也推出金蘭醬油跨界聯名。兩者都將大家熟悉的台灣在地日常融入設計，呈現充滿人情的台灣味。

米其林雙星9月台北交鋒！香港「都爹利會館」客座晶華軒 9道盛宴上桌

台北晶華酒店位於3樓、甫獲米其林星級肯定的「晶華軒」，將於9月16日至17日邀請香港米其林一星食府「都爹利會館 Duddell's」來台客座，由晶華軒中餐廚藝總監鄔海明攜手都爹利會館行政主廚陳佑良，以台北、香港兩地風土食材為題，融合傳統粵菜技藝與當代創意，呈獻9道菜式的星級饗宴。

員工旅遊想去義大利！2026十大熱門國家 日韓名次不意外

員工旅遊去哪最推薦？渡假夢幻清單上線！一文收錄越馬星義紐澳景點攻略、社群聲量與網友評價討論。

檳榔廢材變身時尚浴衣 「紅瓦貓」山染服飾驚豔台灣好湯舞台

檳榔也能染出時尚服飾！交通部觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。