必比登名店震撼換帥！雙月創辦人暨社長賴永晟9月卸任 下一步動向曝光

國內人氣養生湯品品牌「雙月食品社」創業15年，並連續9年獲《台灣米其林指南》必比登推介肯定。就在品牌持續拓展版圖之際，創辦人暨社長賴永晟今（26日）宣布，因家庭因素與個人生涯規畫，將於今年9月卸下社長職務，未來則由集團委派專業經理人擔任董事長，帶領雙月持續發展。

「雙月食品社」近年持續擴大規模，去年與菲律賓餐飲集團快樂蜂（Jollibee）完成併購合作。賴永晟過去曾表示，雙方合作後仍保有營運自主權，並希望借助集團資源，讓品牌與團隊有更多國際發展機會。如今走過15年、門店版圖持續擴張，賴永晟選擇在此時卸下經營第一線職務，也意味著雙月將正式進入新的經營階段。

賴永晟在聲明中表示，這一路從創業至今，受到許多長官、長輩與好友支持與提攜，讓「雙月」一步步走到今天。對於卸任原因，他說明主要是「家庭因素與個人生涯規劃」，因此將於2026年9月卸任社長一職，「未來則由集團委派專業經理人擔任董事長，繼續帶領團隊向前。」

從一間以養生湯品起家的餐飲品牌，到如今走過15年、連續9年獲得必比登推介，「雙月食品社」已成為台灣餐飲市場具代表性的本土品牌之一。近年品牌仍維持現點現煮、不設中央廚房等經營理念，並持續拓展海內外市場，今年也已迎來第16間店開幕。

卸下社長與經營管理職務後，賴永晟也透露，人生下一階段將把更多時間與心力投入自閉症家庭相關公益項目，希望盡一己之力陪伴、支持更多有需要的家庭。這也成為他離開餐飲經營第一線後，下一個重要的人生方向。

不過，卸下職務並不代表與「雙月」完全告別。賴永晟在聲明中強調，「雙月」始終是生命中非常重要的一部分，未來仍希望外界持續給予品牌支持與鼓勵。對於一路陪伴「雙月」成長的消費者而言，這次人事轉換，更像是創辦人從第一線經營者轉換角色，將品牌交給下一階段的專業團隊。

從「為媽媽開一間店」起步，到成為連續9年獲必比登肯定的餐飲品牌，賴永晟走過15年的創業歷程，如今選擇暫別經營第一線。「雙月」接下來如何在專業經理人接手後延續品牌核心，同時持續拓展市場，也將成為餐飲業界關注的下一章。