快訊

沙德爾周五影響最大！氣象署估明晨海警 1縣市不排除陸警

MLB／大谷翔平最快31日重返投手丘 李灝宇有望對決

韓國瑜赴台東弔唁饒穎奇 饒慶鈴陪同靈前致意

聽新聞
0:00 / 0:00

路易莎和牛火鍋品牌來了！新品牌吃到飽520元起 百道料理任你吃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
路易莎董事長黃銘賢表示，新品牌「和牛鍋敘」結合吃到飽及自助吧模式，提供不同價位與消費體驗。圖／路易莎提供
路易莎董事長黃銘賢表示，新品牌「和牛鍋敘」結合吃到飽及自助吧模式，提供不同價位與消費體驗。圖／路易莎提供

路易莎集團（2758）持續擴張多品牌餐飲版圖，鎖定台灣鍋物市場再出手，推出旗下第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，首店將於28日進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店，主打和牛吃到飽搭配百道料理自助吧，最低520元起。這也是路易莎繼「丹生炊事」後，再度切入鍋物市場，新品牌後續並規劃進駐高雄飯店，擴大集團與飯店、商場合作布局。

「和牛鍋敘」是路易莎集團旗下第11個子品牌，也是集團第18間與飯店合作的門市。路易莎先前已推出以單點消費為主的鍋物品牌「丹生炊事」，分別與新板傑仕堡、台中麗寶福容大飯店合作；此次再以吃到飽模式推出「和牛鍋敘」，形成兩種不同定位的鍋物品牌。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，台灣消費者喜愛鍋物，但過往鍋物多在路邊店或商場經營，希望透過飯店寬敞、舒適的環境，打造不同的鍋物消費情境，除親友聚餐外，也能成為宴客選項。

黃銘賢指出，集團先以「丹生炊事」切入鍋物市場，此次推出「和牛鍋敘」，則進一步結合吃到飽及自助吧模式，提供不同價位與消費體驗。未來「和牛鍋敘」也將進駐高雄知名飯店，持續擴大飯店據點。

「和牛鍋敘」苗栗首店進駐馥藝金鬱金香酒店，也是路易莎與該飯店繼「青焰炭火熟成牛排」後再度合作。餐點鎖定和牛市場，肉品包括SRF美國極黑和牛、澳洲黑毛和牛及美國安格斯牛等，套餐價位分為520元、620元、788元、868元及1,259元等不同級距。

其中，最高價1,259元的「盛饌・極黑和牛套餐」提供SRF美國極黑和牛無限續點，並搭配炙燒和牛壽司、生甜甜圈等餐點；自助吧則規劃約百道品項，包括和牛咖哩、蔬菜、火鍋料、甜點及冰淇淋等。

為搶攻開幕商機，「和牛鍋敘」8月28日至9月11日每天限量50組，購買868元套餐可升級至1,259元套餐；加入品牌會員另贈海鮮拼盤，生日則贈送布朗尼蛋糕。

路易莎近年從咖啡本業持續跨足餐飲市場，目前旗下品牌包括青焰炭火熟成牛排、傑克兄弟牛排、初泰Pikul、玖仰茶食文化、丹生炊事、SUN BERNO光焙若蔬食、Louisa Bakery、白霧時光及隱岳閣港式料理等，並跨足健身房業態。隨「和牛鍋敘」加入，集團透過單點與吃到飽雙品牌切入鍋物市場，也進一步強化與飯店、商場合作的展店策略。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，台灣消費者喜愛鍋物，希望透過飯店寬敞、舒適的環境，打造不同的鍋物消費情境，除聚餐外，也能成為宴客選項。圖／路易莎提供
路易莎集團董事長黃銘賢表示，台灣消費者喜愛鍋物，希望透過飯店寬敞、舒適的環境，打造不同的鍋物消費情境，除聚餐外，也能成為宴客選項。圖／路易莎提供

路易莎 火鍋 吃到飽

延伸閱讀

王品三品牌優惠齊發！和牛涮打卡送白蝦、原燒推10盎司牛排

陪伴桃園人10年！「牧石鍋物」大興店9月20日熄燈 網友：從開幕吃到現在

國旅補助9月上路！飯店狂撒萬元禮遇、4千餐飲金 最低每晚不到350元

八方雲集、梁社漢開純外帶店！TOGO店型專攻「這些地方」拚展店

相關新聞

必比登名店震撼換帥！雙月創辦人暨社長賴永晟9月卸任 下一步動向曝光

國內人氣養生湯品品牌「雙月食品社」創業15年，並連續9年獲《台灣米其林指南》必比登推介肯定。就在品牌持續拓展版圖之際，創辦人暨社長賴永晟今（26日）宣布，因家庭因素與個人生涯規畫，將於今年9月卸下社長職務，未來則由集團委派專業經理人擔任董事長，帶領雙月持續發展。

檳榔廢材變身時尚浴衣 「紅瓦貓」山染服飾驚豔台灣好湯舞台

檳榔也能染出時尚服飾！交通部觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

Loro Piana進駐台北SOGO復興館三樓 沉浸頂級當代織品美學

義大利頂級工藝與低調奢華的象徵品牌Loro Piana，於台北SOGO復興館三樓開設全新精品店，精緻空間的每處細節均完美體現品牌身為當代頂級面料王者的極致講究，融合義式工藝美學與溫馨如家的設計，為品味人士帶來全新沉浸式購物體驗。

Apple突襲發表Mac mini 最新M6、M5 Pro晶片加持 AI效能最高狂升4倍

Apple突襲發表全新Mac mini桌上型電腦，全面換裝新一代M6以及M5 Pro晶片，主打在維持極致輕巧機身的同時，帶來大幅的AI運算效能與圖形處理升級，滿足日常辦公、專業創作及企業代理式AI工作流程需求。台灣將於8月27日開放預購，9月22日正式開賣，M6機型建議售價29,900元起，教育優惠價26,590元起。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。