路易莎和牛火鍋品牌來了！新品牌吃到飽520元起 百道料理任你吃

路易莎集團（2758）持續擴張多品牌餐飲版圖，鎖定台灣鍋物市場再出手，推出旗下第二個鍋物品牌「和牛鍋敘」，首店將於28日進駐苗栗馥藝金鬱金香酒店，主打和牛吃到飽搭配百道料理自助吧，最低520元起。這也是路易莎繼「丹生炊事」後，再度切入鍋物市場，新品牌後續並規劃進駐高雄飯店，擴大集團與飯店、商場合作布局。

「和牛鍋敘」是路易莎集團旗下第11個子品牌，也是集團第18間與飯店合作的門市。路易莎先前已推出以單點消費為主的鍋物品牌「丹生炊事」，分別與新板傑仕堡、台中麗寶福容大飯店合作；此次再以吃到飽模式推出「和牛鍋敘」，形成兩種不同定位的鍋物品牌。

路易莎集團董事長黃銘賢表示，台灣消費者喜愛鍋物，但過往鍋物多在路邊店或商場經營，希望透過飯店寬敞、舒適的環境，打造不同的鍋物消費情境，除親友聚餐外，也能成為宴客選項。

黃銘賢指出，集團先以「丹生炊事」切入鍋物市場，此次推出「和牛鍋敘」，則進一步結合吃到飽及自助吧模式，提供不同價位與消費體驗。未來「和牛鍋敘」也將進駐高雄知名飯店，持續擴大飯店據點。

「和牛鍋敘」苗栗首店進駐馥藝金鬱金香酒店，也是路易莎與該飯店繼「青焰炭火熟成牛排」後再度合作。餐點鎖定和牛市場，肉品包括SRF美國極黑和牛、澳洲黑毛和牛及美國安格斯牛等，套餐價位分為520元、620元、788元、868元及1,259元等不同級距。

其中，最高價1,259元的「盛饌・極黑和牛套餐」提供SRF美國極黑和牛無限續點，並搭配炙燒和牛壽司、生甜甜圈等餐點；自助吧則規劃約百道品項，包括和牛咖哩、蔬菜、火鍋料、甜點及冰淇淋等。

為搶攻開幕商機，「和牛鍋敘」8月28日至9月11日每天限量50組，購買868元套餐可升級至1,259元套餐；加入品牌會員另贈海鮮拼盤，生日則贈送布朗尼蛋糕。

路易莎近年從咖啡本業持續跨足餐飲市場，目前旗下品牌包括青焰炭火熟成牛排、傑克兄弟牛排、初泰Pikul、玖仰茶食文化、丹生炊事、SUN BERNO光焙若蔬食、Louisa Bakery、白霧時光及隱岳閣港式料理等，並跨足健身房業態。隨「和牛鍋敘」加入，集團透過單點與吃到飽雙品牌切入鍋物市場，也進一步強化與飯店、商場合作的展店策略。