檳榔廢材變身時尚浴衣 「紅瓦貓」山染服飾驚豔台灣好湯舞台

檳榔也能染出時尚服飾！交通部觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。

台灣好湯以「四季泉旅．台式療癒」為行銷主軸，串聯全台19個特色溫泉區，透過泡湯、旅遊及地方特色推廣台灣溫泉。活動邀請Netflix「黑白大廚」人氣主廚Edward Lee擔任泉旅引路人，安排多位國內外知名人士穿上特色服飾走秀，展現台灣溫泉旅遊結合文化創意多元魅力。中最受矚目就是嘉縣中埔鄉紅瓦貓工作室「MOO山染文創」作品，這批浴衣以天然染色工法製作，運用「褐色檳榔染」、「藍色藍染」及「紫色胭脂蟲染」等色彩，搭配服裝版型與人物配件設計，呈現兼具自然質感與現代時尚風格。

走上伸展台包括美籍主廚Edward Lee、日本時裝模特兒風田、旅遊節目主持人周厚安、香港主持人許綽婷、日本蔦屋董事長大塚一馬、台澳混血時尚藝人白彌兒，以及文創設計師顏伯駿等，讓來自中埔「山染衣」一舉登上國際舞台。

這場走秀對紅瓦貓不只服裝展演，更是長期地方創生與植物染技術累積成果。紅瓦貓工作室主人林書筠2014年與丈夫從嘉市移居中埔鄉石硦，原只想過清幽退休生活，沒想到因地方創生計畫及女兒返鄉，「紅瓦屋」變熱鬧，3女兒返鄉投入地方創生，從藝術、甜點、課程推廣到植物染，發展出家人共同創業的淺山生活美學。

林書筠早年研究檳榔染。當時她與女兒在河堤散步，發現農民丟棄的大量檳榔籽，母女把原本被視為廢材的檳榔籽撿回家，經反覆實驗，將過熟、廢棄的檳榔籽曬乾、熬煮，成功開發出天然檳榔植物染料。二女兒黃千聞接手持續研發檳榔染技術，實驗山區各種植物，結合移印染工法，將在地植物的形、色與紋理轉印到絲質、棉麻等布料上，讓單一檳榔染發展出更多色彩與變化。

「MOO山染文創」品牌因此誕生。黃千聞以家中愛貓的叫聲「MOO」為品牌概念，將檳榔染與山區植物、服裝設計及再生美學結合，發展出具有中埔在地特色的「山染衣」。從撿拾檳榔廢材、熬煮染料，到學習服裝打版、製作衣服，紅瓦貓一步一步把農業廢材轉化為藝術與文創商品，讓帶有負面形象的檳榔，出現另一種可能。

黃千聞表示，檳榔染並不是要美化檳榔產業，希望透過「廢材再利用」，讓民眾重新認識檳榔植物的另一種價值。從採集、染料製作到穿上衣服，民眾可親手體驗循環再生過程，讓年輕世代看見地方產業轉型可能。紅瓦貓工作室透過地方創生計畫，將植物染延伸至社區、學校及體驗活動，開設植物染、移印染、再生美學等課程，成為推動地方創生與環境教育媒介。紅瓦貓證明地方創生不只是留住青年，更能把土地「廢材」變成創意資產，為中埔寫下獨具特色山染故事。

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供

觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。圖／質地有本製劃所提供