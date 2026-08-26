快訊

被民眾黨開除後再戰！李貞秀宣布選竹北市長揭5政見 邱臣遠回應了

中情局局長神祕飛抵莫斯科！美提前通知烏克蘭 代表團離開前別攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
搭載M5 Ultra的Mac Studio讓專業人士可以同時播放最多達33道8K ProRes 422 (30fps) 影片。圖／Apple提供
搭載M5 Ultra的Mac Studio讓專業人士可以同時播放最多達33道8K ProRes 422 (30fps) 影片。圖／Apple提供

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

為了滿足專業工作流程所需的極致效能，Apple推出歷來最強大的晶片M5 Ultra，採用UltraFusion技術，透過超低延遲與高達4.4TB/s以上的互連頻寬，將2顆雙晶粒M5 Max晶片串聯，打造出Apple晶片首見的「四晶粒架構」，讓4個晶粒能以單一統一處理器的形態協同運作。M5 Ultra最高配備36核心CPU，包含12個超級核心與24個效能核心，多執行緒效能較前代M3 Ultra提升達1.3倍。

在繪圖與AI運算架構方面，M5 Ultra搭載最高達80核心的新一代GPU，並首度在Ultra級別晶片中為每個GPU核心配置專屬的神經網路加速器，使搭載M5 Ultra的Mac Studio的AI峰值運算效能達到M3 Ultra的4.3倍、M1 Ultra的9.8倍，繪圖處理效能亦提升達1.8倍。該晶片更支援驚人的512GB高頻寬統一記憶體，頻寬高達1.2TB/s，較前代大幅增長50%。這讓專業人員、資料科學家與研究團隊得以完全在裝置端本機加載並執行數千億參數的前沿級大型語言模型，節省費用同時兼顧隱私。

針對不同專業工作需求，Apple同步提供搭載M5 Max晶片的Mac Studio，配備18核心CPU、最高40核心GPU與128GB統一記憶體，記憶體頻寬達614GB/s，鎖定音訊工程、程式編譯與3D動態圖像設計需求。

新款Mac Studio的連接性與擴充能力也針對專業需求再升級，搭載以PCIe Gen 6架構為基礎的新一代SSD固態硬碟，讀寫與專案載入速度最快提升達2倍。傳輸介面全面配置支援高達120Gb/s速率的Thunderbolt 5連接埠，最多可外接8部顯示器或4部5K 120Hz的Studio Display XDR，並新增USB-C Genlock專業影像同步技術。

此外，透過Thunderbolt 5與RDMA遠端直接記憶體存取技術，使用者可將多部Mac Studio串聯組成運算叢集，建立龐大的共用記憶體池，大幅提升AI推論與訓練效率。無線網路方面，則由Apple自研N1晶片首度導入Wi-Fi 7與藍牙6規格。

新款Mac Studio上市時會搭載macOS 27作業系統，深度整合次世代Apple Intelligence與全新Siri AI助理，並提供專為晶片最佳化的Core AI與MLX開發者框架。在環境永續方面，機身採用100%再生鋁金屬打造，全機再生材料比例達35%，製造過程亦大幅採用綠色能源，落實碳中和永續目標。

Mac Studio由M5 Max和全新M5 Ultra驅動，AI與繪圖處理效能大幅提升，配備效能強勁的CPU，以及內建神經網路加速器的GPU，統一記憶體頻寬也更加擴展。圖／Apple提供
Mac Studio由M5 Max和全新M5 Ultra驅動，AI與繪圖處理效能大幅提升，配備效能強勁的CPU，以及內建神經網路加速器的GPU，統一記憶體頻寬也更加擴展。圖／Apple提供

Apple推出新款Mac Studio，搭載M5 Max和M5 Ultra，造就歷來最強的Mac裝置。圖／Apple提供
Apple推出新款Mac Studio，搭載M5 Max和M5 Ultra，造就歷來最強的Mac裝置。圖／Apple提供

Mac Studio提供豐富的專業連接能力，包括最多6個Thunderbolt 5連接埠、支援最多8部顯示器，現在更支援Wi-Fi 7和藍牙6。圖／Apple提供
Mac Studio提供豐富的專業連接能力，包括最多6個Thunderbolt 5連接埠、支援最多8部顯示器，現在更支援Wi-Fi 7和藍牙6。圖／Apple提供

相較於M4 Max，搭載M5 Max的Mac Studio可讓影片剪輯師在《Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio》享有最快達3倍的Magic Mask處理效能，使用《Maxon Redshift》進行場景算圖時，速度也可提升至1.4倍。圖／Apple提供
相較於M4 Max，搭載M5 Max的Mac Studio可讓影片剪輯師在《Blackmagic Design DaVinci Resolve Studio》享有最快達3倍的Magic Mask處理效能，使用《Maxon Redshift》進行場景算圖時，速度也可提升至1.4倍。圖／Apple提供

Apple 天花板 晶片

延伸閱讀

驚奇！蘋果兩款新電腦亮相 搭載最新的M6或M5 Pro晶片

蘋果新款Mac mini最快幾天內亮相 部分由鴻海休士頓廠實現美國製造

輝達報捷！最強AI推論機櫃Groq 3 LPX量產 鴻海進補

再度正面對決蘋果！華為預告9月7日發布新款折疊機

相關新聞

Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

Apple突襲發表Mac mini 最新M6、M5 Pro晶片加持 AI效能最高狂升4倍

Apple突襲發表全新Mac mini桌上型電腦，全面換裝新一代M6以及M5 Pro晶片，主打在維持極致輕巧機身的同時，帶來大幅的AI運算效能與圖形處理升級，滿足日常辦公、專業創作及企業代理式AI工作流程需求。台灣將於8月27日開放預購，9月22日正式開賣，M6機型建議售價29,900元起，教育優惠價26,590元起。

檳榔廢材變身時尚浴衣 「紅瓦貓」山染服飾驚豔台灣好湯舞台

檳榔也能染出時尚服飾！交通部觀光署13日在台北車站舉辦「2026台灣好湯」宣傳活動，邀請國內外知名主持人、模特兒及文創人士登台走秀，系列吸睛浴衣來自嘉義縣中埔鄉「紅瓦貓工作室」創立的「MOO 山染文創」品牌，以檳榔廢材為主要植物染原料，結合藍染、胭脂蟲染等天然染色技術，完成8件再生美學特色服飾，讓賓客觀眾驚豔。

爸媽不用輪流吃飯了！ 農人餐桌親子友善餐廳打造全齡共玩用餐空間

帶孩子外出用餐，常常變成爸媽輪流顧小孩、輪流吃飯；一個人忙著餵食、另一個人趁空檔匆匆用餐，原本期待的家庭聚餐，最後卻成了另一場體力考驗。位於台北市中正區的農人餐桌，從親子家庭的實際需求出發，將安心料理、兒童友善設備與互動遊戲融入用餐空間，讓孩子在等待餐點或提早用餐完畢後，仍有適合探索、遊戲的內容，爸媽也能放慢步調，一起享受完整的一餐。

Loro Piana進駐台北SOGO復興館三樓 沉浸頂級當代織品美學

義大利頂級工藝與低調奢華的象徵品牌Loro Piana，於台北SOGO復興館三樓開設全新精品店，精緻空間的每處細節均完美體現品牌身為當代頂級面料王者的極致講究，融合義式工藝美學與溫馨如家的設計，為品味人士帶來全新沉浸式購物體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。