Apple最強桌機登場！M5 Ultra晶片加持 Mac Studio再破效能天花板

除了Mac mini，Apple稍早也正式亮相新一代專業桌上型電腦Mac Studio，換裝強悍的M5 Max與全新旗艦M5 Ultra晶片，在維持經典精巧桌面機身設計的同時，全面推升裝置端AI運算與極限工作流程的效能天花板。台灣將於8月27日開放預購，9月22日起正式供貨，配備512GB統一記憶體的高階版本則預計於10月底推出。搭載M5 Max的機型售價84,900元起，教育優惠價78,090元起；頂規搭載M5 Ultra的機型售價則自199,900元起，教育優惠價185,390元起。

為了滿足專業工作流程所需的極致效能，Apple推出歷來最強大的晶片M5 Ultra，採用UltraFusion技術，透過超低延遲與高達4.4TB/s以上的互連頻寬，將2顆雙晶粒M5 Max晶片串聯，打造出Apple晶片首見的「四晶粒架構」，讓4個晶粒能以單一統一處理器的形態協同運作。M5 Ultra最高配備36核心CPU，包含12個超級核心與24個效能核心，多執行緒效能較前代M3 Ultra提升達1.3倍。

在繪圖與AI運算架構方面，M5 Ultra搭載最高達80核心的新一代GPU，並首度在Ultra級別晶片中為每個GPU核心配置專屬的神經網路加速器，使搭載M5 Ultra的Mac Studio的AI峰值運算效能達到M3 Ultra的4.3倍、M1 Ultra的9.8倍，繪圖處理效能亦提升達1.8倍。該晶片更支援驚人的512GB高頻寬統一記憶體，頻寬高達1.2TB/s，較前代大幅增長50%。這讓專業人員、資料科學家與研究團隊得以完全在裝置端本機加載並執行數千億參數的前沿級大型語言模型，節省費用同時兼顧隱私。

針對不同專業工作需求，Apple同步提供搭載M5 Max晶片的Mac Studio，配備18核心CPU、最高40核心GPU與128GB統一記憶體，記憶體頻寬達614GB/s，鎖定音訊工程、程式編譯與3D動態圖像設計需求。

新款Mac Studio的連接性與擴充能力也針對專業需求再升級，搭載以PCIe Gen 6架構為基礎的新一代SSD固態硬碟，讀寫與專案載入速度最快提升達2倍。傳輸介面全面配置支援高達120Gb/s速率的Thunderbolt 5連接埠，最多可外接8部顯示器或4部5K 120Hz的Studio Display XDR，並新增USB-C Genlock專業影像同步技術。

此外，透過Thunderbolt 5與RDMA遠端直接記憶體存取技術，使用者可將多部Mac Studio串聯組成運算叢集，建立龐大的共用記憶體池，大幅提升AI推論與訓練效率。無線網路方面，則由Apple自研N1晶片首度導入Wi-Fi 7與藍牙6規格。

新款Mac Studio上市時會搭載macOS 27作業系統，深度整合次世代Apple Intelligence與全新Siri AI助理，並提供專為晶片最佳化的Core AI與MLX開發者框架。在環境永續方面，機身採用100%再生鋁金屬打造，全機再生材料比例達35%，製造過程亦大幅採用綠色能源，落實碳中和永續目標。

Mac Studio由M5 Max和全新M5 Ultra驅動，AI與繪圖處理效能大幅提升，配備效能強勁的CPU，以及內建神經網路加速器的GPU，統一記憶體頻寬也更加擴展。圖／Apple提供

Apple推出新款Mac Studio，搭載M5 Max和M5 Ultra，造就歷來最強的Mac裝置。圖／Apple提供

Mac Studio提供豐富的專業連接能力，包括最多6個Thunderbolt 5連接埠、支援最多8部顯示器，現在更支援Wi-Fi 7和藍牙6。圖／Apple提供